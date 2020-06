Es muss nicht gleich ein Abriss sein, wie der eines Geschäftshauses im März 2019 an der Kirchenstraße. Die Stadt will Modernisierungen im Sanierungsgebiet der Innenstadt finanziell fördern. (Michael Schön)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt will Hausbesitzer finanziell unterstützen, die private Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtzentrum auf Vordermann bringen wollen. Damit soll neuer Schwung in alte Bausubstanz kommen. Das Angebot richtet sich an Hausbesitzer, die im Sanierungsgebiet der Innenstadt eine Immobilie besitzen und diese modernisieren wollen. Die Mitglieder des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung haben den Vorstoß der Stadt schon mal gelobt.

Grundsätzlich handele sich nicht um eine Förderung im herkömmlichen Sinne, wie Max Polzien vom Sanierungsträger Baubecon in der Ausschusssitzung klarmachte. So gebe es Gestaltungsgrundsätze zu berücksichtigen und keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. „Das letzte Wort liegt bei der Stadt“, betonte Polzien.

Auch wenn die Gestaltungsgrundsätze noch ausgehandelt werden, stehen die finanziellen Eckpunkte schon fest: Bei kleinteiligem Instandsetzen von öffentlich sichtbaren Gebäudeteilen wie Fassade, Fenstern, Türen oder Dach sowie bei energetischer Modernisierung beträgt der Zuschuss maximal 30 Prozent und höchstens 75 000 Euro. Bei umfassender Modernisierung zur Behebung von Leerstand gibt es höchstens 35 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, dies sind höchstens 100 000 Euro. „Maßnahmen mit förderfähigen Kosten von unter 5000 Euro werden nicht gefördert“, heißt es in der Modernisierungsrichtlinie.

Leerstand bekämpfen

Mit dem Förderprogramm sollen die Sanierung von stadtbildprägenden Gebäuden und die Weiterentwicklung des Stadtbildes vorangebracht werden. Es geht auch darum, die Gebäude attraktiver zu machen, um Leerstand zu bekämpfen und vorzubeugen. Die Modernisierungsrichtlinie soll helfen, die Sanierungsziele in der Innenstadt zu erreichen. Das Programm soll private Eigentümer mobilisieren. Großes Ziel ist es, Mängel- und Missstand zu beseitigen, das Ortsbild zu pflegen und den Weg für weitere, private Folgeinvestitionen im Sanierungsgebiet zu ebnen.

In der Kosten- und Finanzierungsplanung, die Teil der vorbereitenden Untersuchung ist, sind aus der Städtebauförderung für private Gebäudemodernisierungen Mittel in Höhe von 2,7 Mio. Euro eingeplant. Das Beantragen erfolge formlos, wie Max Polzien erläuterte. Dies könne durch einen Anruf beim Bauamt geschehen. Anschließend müssten drei Angebote von Baufirmen für die beabsichtigten Arbeiten eingeholt werden. „Danach wird ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Eigentümer geschlossen.“ Der Eigentümer bleibe Bauherr und finanziere die Maßnahme vor.

Die Gestaltungsgrundsätze, die für den geförderten Gebäudeteil zu beachten sind, werden zurzeit ausgearbeitet. Sie sollen voraussichtlich im September zunächst im Sanierungsbeirat besprochen werden. Der Beschluss der Modernisierungsrichtlinie aber soll vorab erfolgen, um eine Grundlage für die Förderung und Durchführung privater Modernisierungsvorhaben im Sanierungsgebiet zu haben. Gestalterische Aspekte können bis zum Beschluss der Gestaltungsgrundsätze im Einzelfall betrachtet werden.

Die Mitglieder des Planungsausschusses waren bei der Vorstellung von der Idee angetan. In der anschließender Aussprache zum Tagesordnungspunkt war Lob zu hören. „Man kann nur ,Ja‘ sagen“, steht für Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe fest. „Kein Wenn und Aber, einhundertprozentige Zustimmung“, stellte er fest. Die SPD-Fraktion lobte dass es nun vorangehe. Die Grünen haben ebenfalls keine Bedenken und können damit der angedachten Modernisierungsrichtlinie zustimmen. „Ein ganz wichtiger Bestandteil der Innenstadtentwicklung sind die Privateigentümer“, betonte Anja Heuser.

Über das Thema wird nochmals in der Sitzung des Verwaltungsausschusses, am Donnerstag, 11. Juni, beraten. Eine Entscheidung fällt in der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, 9. Juli, in der Stadthalle.