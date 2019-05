Lokalrunde: Der Auftrag ist erfüllt, Zeit zum Feiern. Nach nicht einmal 72 Stunden hat die Landjugend ein doppelt so großes Domizil und das Dorf einen neuen Grillplatz. (Maximilian von Lachner)

Seit der „Verkündung“ ist noch keine halbe Stunde vergangen. Sieben oder acht Zweier-Gruppen sind schon eingeteilt und losgeschickt worden, um Geld zu besorgen. Sie werden in Pennigbüttel von Haustür zu Haustür gehen, um Bares oder Sachspenden für ihr Projekt einzuwerben.

Zwei kleine Findlinge erinnern künftig an die geglückte 72-Stunden-Aktion 2019. (Maximilian von Lachner)

Die ersten 300 Euro kommen vom Dorfgemeinschaftsverein, aber die werden sicher nicht reichen. Danny Schachtschneider und sein Vorstandsteam von der Pennigbütteler Landjugend brüten über einem Stück Papier mit einer grob aufgemalten Bleistiftskizze. „Kann mal jemand nachmessen?“ Nicht so einfach, aus einer Hütte eine mit doppelt so viel Platz zu machen, ohne die Grundfläche zu vergrößern. In die Höhe bauen? Fällt wohl aus. „Dann müssten wir das ganze Dach neu machen“, sagt Schachtschneider und schüttelt den Kopf. Und überhaupt: Wohin bloß künftig mit Rasenmäher und anderen Utensilien, die zuvor in der Hütte gelagert waren?

Der erste Zehner für die Baukasse: Zu Beginn schwärmen alle aus zum Spendensammeln. (Maximilian von Lachner)

Die Mission hat es wirklich in sich. Nur 72 Stunden bleiben den Pennigbüttelern, um sie zu erfüllen. Karl Schönemeier, früher mal Ortsvorsteher in Pennigbüttel und auch schon vor vier Jahren bei der letzten 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend als „Agent“ im Dienst, hat es erneut übernommen, den hiesigen Landjugendlichen ihre Aufgabe zu überbringen: „Baut eure Hütte so aus, dass eine Landjugend-Vollversammlung darin stattfinden kann. Die Grundfläche dürft ihr nicht verändern.“

Die Landjugend hat jetzt den vollen Durchblick: Für die Hütte gab’s neue Fenster, gedämmte Wände, eine kleine Party-Küche und sogar E-Heizung, damit das Domizil auch an kalten Tagen nutzbar ist. (Maximilian von Lachner)

Aufgeregtes Gemurmel unter den jungen Leuten, die sich noch eine Viertelstunde vorher ganz relaxt gegeben haben. Bei einer Flasche Bier haben sie sich mit T-Shirts, Sonnenbrillen, Zollstöcken, Papiertüten, Stiften, Aufklebern und mehr aus dem großen Karton eingedeckt, den die Niedersächsische Landjugend gefüllt hat.

Die exklusiv für die Landjugend gefertigte Grillrost-Halterung wird auf Hochglanz poliert. (Maximilian von Lachner)

Mit dem Hüttenumbau aber nicht genug. Schönemeier hat eine weitere Aufgabe in petto: die Errichtung eines für jedermann leicht zugänglichen Grillplatzes, natürlich überdacht. Wieder ein Raunen im Kreis der bestimmt 20 Helfer, die am Donnerstagabend hinterm Pennigbütteler Sportplatz zusammengekommen sind. Publikum hat sich auch schon eingefunden: Bekannte und Verwandte, Vertreter des Dorfgemeinschaftsvereins.

Allein ist die Landjugend nicht, auch wenn sie die Mission alleine wuppen muss. Viele helfen – mit Geld, mit Nudel- und Kartoffelsalat, mit Würstchen und Frikadellen, mit Getränken und Kühlschrank, mit Maschinen, Werkzeug, mit Zeit und Muskelkraft. Oder mit Materialspenden. „Alle hier im Dorf haben an einem Strang gezogen, alle waren ansprechbar und hilfsbereit, jeder Betrieb hat sich eingebracht“, wird Schachtschneider später Bilanz ziehen.

Eine örtliche Zimmerei hat, wie viele andere Betriebe des Dorfes, Material gestiftet. (Maximilian von Lachner)

Zunächst aber gilt es einzuteilen, zu organisieren, zu planen, Ideen zu entwickeln. Die Landjugend ist gut vernetzt; schnell ist klar, wen man für was ansprechen kann. Das Vorbild für den großen Grill zum Beispiel, am Ende so etwas wie das „Sahnehäubchen“ auf der Anlage, haben die jungen Leute bei Google entdeckt, das Edelstahlkonstrukt dafür hat ein örtlicher Betrieb spontan nachgebaut.

Für das Fundament des Grillplatzes muss jede Menge Sand bewegt werden. Viele helfende Hände packen mit an. (Maximilian von Lachner)

Sonnabendnachmittag ist davon allerdings noch nichts zu sehen. Dafür ist die Hüttenerweiterung umso weiter gediehen. Wände sind gezogen worden, neue Fenster und Türen sind drin; draußen wird gestrichen, innen wird gedämmt. Künftig werden sich die Landjugendlichen dort auch im Winter aufhalten können – einer kleinen E-Heizung sei dank. Nebenan entsteht unterdessen der öffentliche Grillplatz. Einige sind beim Pflastern, andere stellen gerade die letzten Dachbalken auf. Gleich ist Richtfest.

Feuerprobe: Auf dem großen neuen Schwenkgrill haben viele Frikadellen Platz. (Maximilian von Lachner)

Einen weiteren Nachteinsatz und knapp 24 Stunden später, zweieinhalb Stunden vor Ende der Frist, ist es vollbracht, haben es die 30 bis 35 jungen Leute, die jeden Tag auf der Baustelle waren, geschafft: Der Richtkranz hängt an der Frontseite einer geschätzt 25 Quadratmeter großen Grillhütte mit Fußboden, Seitenwänden, richtigem Eingangsbereich und vor allem mit Dach. Wetterunabhängig, schon mit Tisch und Bänken, samt Blumenbeet und Blumentöpfen, bereit für jede große Grillparty.

Danny Schachtschneider zeigt auf zwei große aufgestellte Abfallbehälter links und rechts. „Wir hoffen, dass jeder, der hier feiert, den Platz in Ordnung und sauber hält“, appelliert er an künftige Nutzer.