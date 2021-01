400 Euro Geldstrafe und drei Monate auf Führerscheinsperre - das ist das Urteil nach einer Trunkenheitsfahrt. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck. „Mir ging es da ganz gut“, sagte die heute 37-jährige Angeklagte aus Nordbremen. Deshalb habe sie sich, obwohl wissend alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben, noch hinters Steuer gesetzt. Doch das ging Anfang März im vergangenen Jahr spät abends ziemlich daneben. In der Vorbrucher Straße in Neuenkirchen in Richtung L 149 fahrend kam die 37-Jährige von der Fahrbahn ab, mähte einen Laternenmast um und landete auf dem Wagendach auf einer Weide. Ihr Ehemann saß mit im Auto. Beide kamen unverletzt davon.

Der Nordbremerin zufolge kam von links ein Tier. Dem habe sie ausweichen wollen und das Steuer nach rechts gerissen. Das bestätigte auch weitgehend ihr als Zeuge geladener 31-jähriger Ehemann. Nach seinen Worten trug das Tier Hörner. Er ging davon aus, dass ein Reh auf der Fahrbahn aufgetaucht sei. Der 31-Jährige sagte weiter aus, dass er seine Ehefrau aus dem Auto gezogen und versucht habe, sie zu beruhigen. Auf einen Vorplatz nahe dem Unfallort zogen sich laut dem Zeugen beide zurück. Darauf zielte auch die Frage der Vertreterin der Staatsanwaltschaft, ob von diesem Platz aus das Auto noch zu sehen gewesen sei. „Ja, aber ich habe da nicht hingeguckt“, hieß die Antwort.

Der Hintergrund: Neben fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung ging es in der Anklage auch um unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Weiter spielte eine Rolle, dass etwa zweieinhalb Stunden nach dem Unfall bei der Nordbremerin eine Blut-Alkohol-Konzentration von immerhin nicht ganz 1,6 Promille gemessen worden war. Eine absolute Fahruntüchtigkeit für Autofahrer liegt bei einer Blut-Alkohol-Konzentration von 1,1 Promille vor. Das Fahren bei absoluter Fahruntüchtigkeit gilt in Deutschland als Straftat und wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet. Damit sind neben einem mindestens sechsmonatigen Führerscheinentzug auch Punkte in Flensburg fällig.

Sie sei gegen 23.30 Uhr gerade aus Schwanewede gekommen, sagte eine 64-jährige Zeugin aus Neuenkirchen. „Da sah ich, dass da links auf dem Acker etwas liegt, auf dem Dach.“ Erst sei sie zwar noch weitergefahren. „Aber dann bin ich wieder zurück.“ Nachdem sie das Ganze in Augenschein genommen hatte, rief die Zeugin die Polizei. Dann sei eine junge Dame auf sie zugekommen und habe gesagt „keine Polizei“. Die Frau sei wieder verschwunden. „Aber sie kam wieder mit einem Mann, der mitgenommen aussah. Danach ging es im Laufschritt wieder weg.“ Als schließlich die Polizei gekommen sei, hätten die Beamten das Paar nicht finden können, so die Neuenkircherin. „Der Lichtmast war richtig umgefahren“, bestätigte sie außerdem. Dieser Schaden betrug knapp 1300 Euro.

Für die Staatsanwältin stand nach der Beweisaufnahme fest, dass eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung vorlag und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. „Die Polizei hat sie nicht gefunden.“ Zugute hielt sie der Angeklagten, dass sie die Tat eingeräumt habe und es noch keine Voreintragungen im Bundeszentralregister gibt. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 45 Euro, 1800 Euro. Für den Führerschein, der der Nordbremerin schon im März 2020 vorläufig entzogen worden war, solle eine Sperrfrist von sechs Monaten gelten.

Der Verteidiger der Angeklagten betonte, dass in diesem Fall kein Vorsatz im Spiel gewesen sei. „Das war ein Ausweichmanöver“, wenngleich eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt vorgelegen habe. Die „Behauptung“ einer Unfallflucht hielt der Anwalt für „etwas gewagt“. Eine Sperrfrist von einem halben Jahr betrachtete Sagowski als „unangemessen“. Er plädierte für eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu zehn Euro, 300 Euro.

Strafrichterin Johanna Kopischke verurteilte die 37-Jährige zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu zehn Euro, 400 Euro. Bei der Sperrfrist für den Führerschein beließ sie es bei drei Monaten. „Sie haben keine erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt“, führte die Richterin der Nordbremerin deren Reaktionen vor Augen. Auch habe die Polizei sie „nicht auf Anhieb gefunden“. Dass die Angeklagte ihre Verantwortung nicht abgestritten hatte, schlug der Vorsitzenden zufolge positiv zu Buche.