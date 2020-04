Ausgerüstet mit Metalldetektor und Grabungsschaufel macht Enno Winkler sich auf die Suche nach Bodenschätzen. (Grotheer)

Hagen. Es wirkt auf den ersten Blick fast ein bisschen, wie von einem anderen Stern, wenn man Enno Winkler bei seiner Tätigkeit zusieht: Mit einem ungewöhnlichen Gerät in der Hand, das vielleicht ein Staubsauger sein könnte, und mit einer spitzen, kleinen Schaufel zusätzlich bewaffnet, ist er in der Natur unterwegs. Sogar eine Zahnbürste hat er dabei. Und mit allem sucht er den Boden ab. Dabei ist er hoch konzentriert.

Der Grund für seine Suche ist jedoch durchaus irdischer Natur: Enno Winkler ist Hobby-Archäologe. Mit seinem Detektor spürt er metallische Fundstücke im Boden auf. Seine „Schätze“ fallen dabei ganz unterschiedlich aus: Von Loten über mittelalterliche Münzen bis hin zu einem Apothekergewicht hat der Kassebrucher schon einiges gefunden. So gehören zu seinen Entdeckungen auch eine Fünf-Kopeken-Münze von 1785 und eine Spitzgroschen-Münze des Grafentum Schwarzenburg/Arnstadt. Sie soll aus der Zeit um 1550 stammen. Schrott und Müll ist natürlich auch darunter. „Aus umweltpolitischer Sicht ist die Suche auf jeden Fall ein Gewinn; man befreit den Boden nicht nur von Altmetallen, sondern auch von Aluminiumfolien und Blei“, so der Sondler, wie sich die Sondengänger auch nennen.

Reich werde man durch durch den Verkauf des gefundenen Altmetalls auf keinen Fall. Enno Winkler hat den Selbstversuch unternommen: „Eine Stunde mit dem Detektor auf dem eigenen Grundstück brachte etwa vier Kilogramm Altmetall zu Tage. Eine Hochrechnung ergibt, dass man bei gleicher Funddichte für eine Tonne Altmetall mit einem Verkaufswert von 136 Euro 250 Stunden suchen müsste und damit auf einen Stundenlohn von 54 Cent käme“, rechnet er vor.

Gefährliche Fundstücke im Boden

Zur Archäologie kam Winkler durch ein Buch: „Troja ist überall“. Das Buch zur gleichnamigen Fernsehreihe war vor gut fünf Jahren der Startschuss für seine Archäologie-Leidenschaft gewesen. „Für Geschichte habe ich mich schon immer interessiert“, sagt er. Nach der Lektüre habe er sich gefragt, ob Troja auch in Kassebruch liegen und man dort Bodenschätze finden könnte.

„Ich habe mir einen Metalldetektor gekauft und festgestellt, dass man eine Genehmigung braucht“, erzählt Enno Winkler. Geregelt wird die Suche nach Bodenschätzen im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz. In Paragraf 18 des sogenannten Schatzregals heißt es unter anderem, dass bewegliche Denkmale, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, mit der Entdeckung Eigentum des Landes Niedersachsen werden. Ergänzt wird die Regelung für „Schatzsucher“ durch den Paragrafen zwölf. Dieser besagt, dass für das Suchen und Graben auch mit technischen Hilfsmitteln eine Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist. „Alles, was unter der Erde verborgen ist, gilt als Kulturdenkmal. Wer ohne Genehmigung unterwegs ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe von bis zu 10 000 Euro geahndet werden kann“, rät Enno Winkler dringend von unerlaubter Schatzsuche ab.

Er selbst hat die Suchgenehmigung der Behörde. Um diese zu erhalten, hat er an einem zweitägigen Theoriekursus am Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover und an einem Praxiskursus teilgenommen. Damit ist er ehrenamtlicher Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven und darf sich landesrechtlich qualifizierter Sondengänger nennen. Ganz ungefährlich ist seine Suche nicht: „Im Kurs hat uns ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die gefährliche Seite näher gebracht und uns im Verhalten beim Entdecken von Kampfmitteln geschult“, erzählt Enno Winkler. Auch der juristische Aspekt kam nicht zu kurz: „Die Suche in Waldgebieten bleibt trotz Genehmigung verboten, da archäologische Artefakte dort geschützt liegen und für spätere Zeiten am besten konserviert sind.“ Nur mit einem speziellen Suchauftrag durch den Kreisarchäologen könne diese Regel außer Kraft gesetzt werden.

Das Einsatzgebiet von Enno Winkler ist klar kartographiert: In Teilen von Kassebruch und Driftsethe darf er sich auf die Suche machen. Ausgerüstet ist der Hobby-Archäologe dabei mit seinem Detektor, einem schmalen Grabungsspaten, einem GPS-Gerät für die Bestimmung der Navigationsdaten des Fundortes und einer Tasche für die Fundstücke. Die Zahnbürste dient der ersten Reinigung gefundener Stücke. Bis maximal 25 Zentimeter Tiefe darf Enno Winkler graben, Fundstücke werden verpackt und mit den Funddaten versehen. Sie müssen der Denkmalschutzbehörde gemeldet und dort abgeliefert werden. Was von Bedeutung ist, wird in der Burg Bederkesa archiviert und bei Bedarf restauriert.

Zwei bis drei Stunden am Stück ist Enno Winkler auf den Wiesen und Feldern immer unterwegs. „Das Suchen hat Suchtpotential, es ist wie ein Überraschungsei für Erwachsene, man findet jedes Mal etwas anderes und weiß nie, was kommt“, erklärt er, was ihn an der Archäologie so fasiziniert. Dankbar ist er den Landwirten der Umgebung, die ihm bisher alle die Erlaubnis gegeben haben, auf ihren Feldern nach verlorenen Schätzen zu suchen.