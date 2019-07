Idee und Umsetzung gelungen: Preisrichter Heiko Lange begutachtet das Gewinnerstück von Marvin Küsener. (Bernd Kramer)

Osterholz-Scharmbeck. Tischler können auch Stil. Das zeigten die Auszubildenden des Tischlerhandwerks zum Ende des ersten Lehrjahres. Gefordert waren sie in der Berufsfachschule Holztechnik der Berufsbildenden Schulen (BBS) im Gestaltungswettbewerb "Die Gute Form“. Die Aufgabe bestand darin, einen Hängeschrank in den BBS-Werkstätten anzufertigen.

Eine Jury aus Schulleiter Wilhelm Windmann, Volker Rosebrock, Lehrlingswart der Tischlerinnung Osterholz, und Heiko Lange, Lehrkraft für Fachpraxis Farbe und Raum, beurteilten die ihrer Meinung nach drei schönsten Handwerksarbeiten. „Das war eine schwierige Entscheidung“, sagte Lehrlingswart Rosebrock. Es selbst neige eher dazu, nach der Materialverabeitung zu schauen. „Doch hier kommt es einfach und vor allem auf die gute Form an.“

Die Jury entschied sich beim ersten Preis für Marvin Küsener aus Ritterhude. „Dieser Schrank ist gelungen und hat eine klare Gestaltung“, sagte Windmann dazu. Jan Pink kam auf den zweiten Platz. Hier zeigte sich Windmann von der einschlagenden Tür beeindruckt. Außerdem sei der Schrank aus Eiche leicht geweißt worden. Moritz Knallhardt erreichte den dritten Platz. Die drei Preisträger erhielten Sachpreise.

Schlichtheit bevorzugt

„Ich habe meinen Schrank aus Eiche zwei Mal geölt, damit die Holzfarbe der Eiche beibehalten bleibt“, erklärte der 17-jährige Küsener zur Oberflächenbehandlung. Außerdem trete so die Maserung des Holzes besser hervor. Vorher habe er schon ein paar Ideen gehabt, so der Auszubildende. „Ich wollte, dass mein Schrank gleichmäßig und symmetrisch wirkt, nicht zu auffällig, eher schlicht.“ Der Wettbewerb habe ihm Spaß gemacht, war dem Ritterhuder wichtig. „Aber ich habe ihn nicht mal unbedingt als Wettbewerb empfunden. Jeder arbeitet da für sich.“ Die Auszubildenden sind an ihre Arbeiten nicht als Konkurrenten heran gegangen. „Wir haben uns in den Pausen viel darüber unterhalten. Beim Verleimen haben wir uns gegenseitig geholfen. Dazu braucht man immer zwei. Sich gegenseitig zu helfen gehört dazu“, sagte der 17-Jährige. Für Küsener hat die Teilnahme an „Die gute Form“ einen weiteren Nebeneffekt gehabt. „Ich habe mich damals bewusst für den Beruf des Tischlers entschieden. Dieser Wettbewerb hat gerade bestätigt, in dem Beruf weiterzumachen.“

Laut den Ausbildungsvorschriften soll das Planen auch das Gestalten im Sinne einer guten Formgebung sein. Dementsprechend ist es das Ziel, dazu anzuregen, sich frühzeitig mit der Formgebung und Gestaltung von Werkstücken auseinander zu setzen. Dies helfe die Gestaltungskompetenz zu fördern.

Die Bewertungskriterien für die Jury waren unter anderem Idee und Originalität, gutes Design und ein zeitgemäßer Entwurf. „Sie haben sich alle einfach doll angestrengt“, befand Schulleiter Windmann. Auch die anderen Stücke seien handwerklich gelungen. „Bitte, bleibt dran“, wünschte der Schulleiter den Auszubildenden.