Die Beeren sind reif: Aber während auf Hof Neuenkrug und bei Flegel die Heidelbeeren von Erntehelfern für den Handel gepflückt werden, füllt Karl-Heinz Ilkner (Bild) bei Armbrust in Oldenbüttel seinen eigenen Korb mit Himbeeren. In der heimischen Küche soll aus ihnen Marmelade werden. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck/Hambergen. Rund 80 Prozent der Heidelbeeren, die in Deutschland in den Handel kommen, stammen aus Niedersachsen. Der Grund: Hier gibt es die Böden, die die eigentlich anspruchslose Pflanze braucht. Und so gehen auch die meisten Heidelbeeren, die auf der großen Bio-Plantage Hof Neuenkrug im Teufelsmoor wachsen, in den Handel. Daran hat auch das Coronavirus nichts geändert.

„Wir bemühen uns, die Vermarktung weitestgehend in eigener Hand zu behalten. Wir liefern ins Alte Land, nach Nordrhein-Westfalen und sogar in die Niederlande“, sagt Katrin Engelken-von Oehsen. Jetzt zur Erntezeit brauchen sie dafür viele Helfer.

Jan-Hinnerk Armbrust überlässt seinen Kunden das Pflücken der süßen Früchte. (CARMEN JASPERSEN)

Um die heimischen Ernten zu sichern, hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass solche Saisonarbeitskräfte aus den EU-Mitgliedstaaten und den assoziierten Schengen-Staaten, wie sie auch der Hof Neuenkrug benötigt, wieder ohne die bisherigen Beschränkungen einreisen können. Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten dürfen im Rahmen der geltenden Einreisebestimmungen einreisen. Die Heidelbeerpflücker im Teufelsmoor beispielsweise stammen überwiegend aus Polen und Rumänien, berichtet Katrin Engelken-von Oehsen.

„Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mussten wir Hygienepläne einreichen und einen Maßnahmenplan erstellen“, sagt sie. Unter anderem hätten die Mitarbeiter sofort einen Corona-Schnelltest machen müssen. Die Neuregelung für Saisonarbeitskräfte sieht dabei vor, dass die Landwirte Sorge tragen, dass in den Betrieben und Unterkünften der Gesundheitsschutz sichergestellt wird, der durch die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und die Corona-Arbeitsschutz-Regeln vorgegeben wird. Diese umfassen unter anderem spezielle Infektionsschutzmaßnahmen für die Beschäftigten in der Landwirtschaft und für deren Unterbringung.

Horst Bohling und seine Frau Gertrud kommen seit vier Jahren jeden Sommer zum Himbeer-Pflücken nach Oldenbüttel. (CARMEN JASPERSEN)

Grundsätzlich gilt dabei: „Zusammen Arbeiten, zusammen Wohnen.“ Die Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass die Beschäftigten dabei so wenig wie möglich miteinander in Kontakt kommen und erforderliche Abstände eingehalten werden. Die Einteilung in feste Teams soll helfen, das Ausbreitungsrisiko zu minimieren. Dazu ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskräfte vor Beginn bei der örtlichen Gesundheitsbehörde und der Arbeitsschutzbehörde anzuzeigen.

Ein Wohncontainer für zwei Helfer

Auf Hof Neuenkrug heißt das, dass die Arbeitskräfte nun nur noch zu zweit in einem Wohncontainer untergebracht sind. „Außerdem haben wir weitere Sanitär-Container aufgestellt und auf den Feldern Desinfektionsspender und mobile Waschstationen aufgestellt." Die Waschstationen verfügen über separate Wasser- und Abwassertanks, sodass das Abwasser regelkonform entsorgt werden kann.

„Unsere Saisonkräfte haben wir zudem mit Schulungen in ihren Landessprachen auf die neuen Regeln hingewiesen“, erklärt Katrin Engelken-von Oehsen. Mit Informationsblättern in Polnisch und Rumänisch, mit animierten Power-Point-Präsentationen und vielen Piktogrammen wurden die Bestimmungen deutlich gemacht. „Bei der Ernte werden nicht unbedingt Handschuhe benötigt, dafür aber beim Sortieren“, erklärt Engelken-von Oehsen. „Mit der Hygiene auf den Plantagen hatten wir immer schon zu tun, aber in diesem Jahr sind die Vorschriften aus gegebenem Anlass verschärft worden“, erklärt die Chefin.

Horst Bohlig mit einem Korb gepflückter Himbeeren. (CARMEN JASPERSEN)

Trotz aller Vorsicht sind in diesem Jahr weniger Saisonarbeiter nach Hambergen auf den Hof gekommen. „Manche unserer rumänischen Helfer hatten Angst, zu fliegen, und wollten lieber mit einem Fahrzeug kommen. Doch da zwischen Rumänien und Deutschland – je nach Fahrtroute – mindestens drei Grenzen überquert werden müssen, die unterschiedlichen Bestimmungen unterliegen, hat das die Leute abgehalten.“ 77 Erntehelfer sind trotzdem gekommen. Und es werden mehr: „In den nächsten Tagen werden wir aber etwa 140 Erntehelfer hier haben.“

Auch Gerd Flegel, der seinen Hof im Teufelsmoor seit 1979 bewirtschaftet und dessen Heidelbeerplantage an der Straße Am Günnemoor liegt, muss dieses Jahr mit weniger Erntehelfern auskommen. Auf der sieben Hektar großen Plantage stehen etwa 14 000 Heidelbeerbüsche und warten darauf, abgeerntet zu werden. Seine Arbeitskräfte kommen überwiegend aus der Ukraine, erzählt er. Es sind meistens junge Studenten wie etwa Halyna Pashchuk, die bereits im fünften Sommer bei Gerd Flegel die Beeren erntet. „Unsere Mitarbeiter wurden ebenfalls alle vor ihrem Abflug nach Deutschland auf das Virus getestet“, bestätigt Flegel. Problematisch sei gewesen, dass der Test nicht älter als 48 Stunden sein durfte. „Das war manchmal schwierig, weil die Auswertung doch gedauert hat“, so Flegel.

Dick, blau, süß und erntereif sind die Heidelbeeren in diesen Tagen in Niedersachsen. (CARMEN JASPERSEN)

In Oldenbüttel auf dem Hof Armbrust stehen wiederum die Himbeeren in Reihen zum Selberpflücken. Auch die Heidelbeeren, die Jan-Hinnerk Armbrust anbaut, sind ausschließlich für Selbstpflücker gedacht. „Himbeeren sind arbeitsintensive Kulturen“, sagt er. Pro Hektar müsse er mit 120 Arbeitsstunden rechnen. Angebaut wird eine stachellose Sorte, die sich leicht pflücken lasse. „Einfach anfassen und ziehen. Wenn sie sich leicht lösen lässt, ist die Frucht reif“, sagt er.

Horst und Gertrud Bohling haben jeder schon gut zwei Kilo Himbeeren geerntet. Seit etwa vier Jahren sind sie „Stammgäste“ in Oldenbüttel. „Dieses Jahr gab es viel Regen. Leider sind etliche Früchte verschimmelt“, bedauert Jan-Hinnerk Armbrust. Karl-Heinz Ilkner und seine Frau Ursula sind nur eine Reihe weiter ebenfalls mit der Himbeer-Ernte beschäftigt. „In diesem Jahr haben wir schon Erdbeeren geerntet und zu Marmelade verarbeitet. Jetzt sind die letzten Himbeeren dran, und gleich nehmen wir noch Blaubeeren mit“, so Ilkner.

Die Blaubeer-Saison im Teufelsmoor dauert noch bis etwa Ende August.