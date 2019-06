Die Mitgliedervertreter der Volksbank Osterholz Bremervörde stimmten einer Dividende in Höhe von drei Prozent zu. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Vermutlich hätten die Mitarbeiter der Volksbank Osterholz Bremervörde ihre grüne Abstimmungskarten in die Luft gereckt. Der Vorschlag eines Mitglieds, ihre Gehälter zu erhöhen, um Steuerzahlungen der Genossenschaftsbank zu verringern, hatte ihren Charme. Weil die 258 Mitarbeiter aber nicht abstimmungsberechtigt sind, verflog der Gedanke im Schmunzeln der Anwesenden. 164 Mitgliedervertreter und zahlreiche Gäste waren der Einladung in die Stadthalle gefolgt, um zu hören, wie es ihrer Bank so geht. Und sie konnten durchaus zufrieden sein. Obwohl die Niedrigzinsphase weiter anhält, liegt der Jahresüberschuss nach Steuern mit 1,941 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Der Bilanzgewinn nach Einstellungen ist laut Vorstandsmitglied Jan Mackenberg leicht gesunken. Er beträgt 1,441 Millionen Euro.

Diese Zahlen ermöglichen eine Dividendenausschüttung, die wie im Vorjahr einstimmig auf drei Prozent festgelegt wurde. Das entspricht einem Gesamtbetrag in Höhe von 430 230,79 Euro, die in den kommenden Tagen auf den Konten der Mitglieder gutgeschrieben werden. 250 000 Euro werden der gesetzlichen und 760 000 Euro den weiteren Rücklagen zugeführt. Derzeit haben 28 558 Mitglieder Anteile an der Volksbank. Das sind 222 mehr als im Vorjahr. Damit sind 43,5 Prozent der Kunden auch Mitglieder.

Eventuell erstmals Negativzinsen

Lange hat sich die Volksbank Osterholz Bremervörde gescheut, Geld für die „Verwahrung“ von Geldern zu verlangen. In diesem Jahr könnte es allerdings so weit sein. Weil Mitbewerber Negativzinsen eingeführt haben, verzeichne die Volksbank stärkere Umbuchungen auf ihre Konten. „Wenn die Einlagenzuflüsse weiterhin anhalten, ist im Laufe des dritten Quartals damit zu rechnen, dass Firmenkunden auf Giro- oder Tagesgeldkonten ein Verwahrentgelt berechnet wird“, verkündete Mackenberg. Geplant sei aber ein Freibetrag. Die Regelung werde deshalb nur sehr wenige Kunden betreffen, die in einem persönlichen Gespräch über Anlagealternativen beraten würden. Für Privatkunden soll es weiterhin keine Negativzinsen geben.

Mit großer Mehrheit stimmten die Vertreter für eine umfangreiche Satzungsänderung der Genossenschaftsbank. Laut Vorstandsmitglied Mathias Knoll wurden sie hauptsächlich durch Änderungen des Genossenschaftsgesetzes notwendig. Gleichzeitig wurden Formulierungen verbessert. Grundlage dafür war die Mustersatzung für Volksbanken. Den Vertretern sei die Satzung mit der Einladung zur Versammlung zugeschickt worden. Ein Vorschlag aus der Versammlung, die Einzeländerungen näher zu erläutern, wurde nicht aufgegriffen.

Der Kreislandwirt Stephan Warnken wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Axel Schaumberg, der stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates war, trat aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Der Aufsichtsratvorsitzende Andreas Rolf-Pissarczyk verabschiedete ihn zusammen mit den Vorständen und dankte ihm für seine Arbeit. Stephan Warnken musste bei seiner Wahl eine Gegenstimme hinnehmen. Er nahm das gelassen. Er wolle die durch seine Arbeit bei seiner nächsten Wahl in eine Zustimmung verwandeln, erklärte er. Silke Nehring, Barbara Weihe, Cord Mattfeldt und Klaus Vagt bleiben im Aufsichtsrat. Sie wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ein Thema der Versammlung war die Digitalisierung. Auch die Volksbanken kommen nicht an diesem Thema vorbei. „Die am häufigsten besuchte Geschäftsstelle unserer Volksbank ist unsere Homepage“, eröffnete Mathias Knoll. Trotzdem verspricht er: „Wir sind auch zukünftig weiter in der Fläche präsent.“ Die Volksbank setzt auf eine Doppelstrategie. Das Bankgeschäft lebe auch heute noch vom Vertrauen von Mensch zu Mensch. Online-Banking und Apps könnten zwar Standardaufträge und Informationen schnell, zuverlässig und ohne großen Aufwand erledigen. Auf individuelle Bedürfnisse einzelner Kunden könnten sie aber nicht eingehen. Die Volks- und Raiffeisenbanken hätten 2018 eine Digitalisierungsoffensive gestartet und wollen insgesamt 500 Millionen Euro investieren.

Im Mittelpunkt steht dabei die VR-Banking-App, mittels derer die Kunden mit dem Smartphone bezahlen könnten, ohne eine Bankkarte dabeizuhaben. Inzwischen wurden alle Geschäftsstellen mit WLAN ausgestattet. Natürlich müssten auch die Mitarbeiter einbezogen und geschult werden.

Die Digitalisierung ermöglicht zudem die neue Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“, die auch das soziale und regionale Engagement der Volksbank stärken soll. Dort können sich Unterstützer für verschiedene Projekte treffen und diese ermöglichen – ganz im Sinne der genossenschaftlichen Grundidee.