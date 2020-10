Auf der Slippanlage zieht der Trecker die "Moorfee" sanft auf den Trailer und ins Trockene. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Im Hafen von Osterholz-Scharmbeck herrscht rege Betriebsamkeit. Eben bewegt sich die „Moorfee“, der einzige echte Eichenplanken-Kahn der Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck, auf die Slippanlage am Kopfende der Hafenanlage zu. Dort wartet schon Kalle Addicks auf dem Trecker, der anhängende Trailer, der den Torfkahn aufnehmen soll, steht unter der Wasseroberfläche bereit für seine Last. Arend Niessen liegt auf dem Dach der winzigen Kajüte, die auf den Original-Torfkähnen den Moorbauern auf ihrer tagelangen Fahrt vom Teufelsmoor nach Bremen als nächtliche Unterkunft diente. Von dort aus dirigiert Niessen den Kahn zentimetergenau auf den Trailer, den Addicks dann sanft aus dem Wasser zieht.

Dort warten schon Günter Röcker und Ulli Mohr, der erste Vorsitzende der Torfkahnschiffer Osterholz, mit den Hochdruckreinigern. „Die 'Moorfee' wird immer als erste aus dem Wasser geholt“, erzählt Mohr, während er den Rumpf des Kahns sorgfältig von Anhaftungen befreit. Der eichene Kahn ist der schwerste in der Flotte der vier aktiven Torfkähne. Im Winterlager an der Bremer Straße können drei Kähne eingelagert werden, der vierte muss bis zum Saisonstart im nächsten Jahr auf dem Trailer verbleiben. „Das sollte dann nicht der schwerste sein“, meint Mohr mit einem vergnügten Zwinkern, „sonst geht uns der Trailer noch in die Knie.“

Ein blinder Passagier

Schon am Vortag hatten Ulli Mohr und seine Torfkahnschiffer-Kollegen die schwarz gestrichenen Holzkähne ausgeräumt und von innen gesäubert. Dabei kam ein blinder Passagier zutage, eine junge Ringelnatter. Die wird Günter Röcker bei sich zu Hause in Garlstedt in die Freiheit entlassen. Jetzt entdeckt Mohr am Rumpf der „Moorfee“ ein Loch. „Sie ist unser Sorgenkind“, bekennt Mohr und stochert ein wenig in dem Loch herum, um eingedrungenes Material zu entfernen. Um den Eichenholzkahn werden sich in der Winterpause Volker Schröder und Jonny Bahrenburg kümmern, als Tischler und Zimmermann die Holzspezialisten des Vereins.

Waren es 2019 noch 150 Torfkahntouren, die die Osterholzer auf ihren Kähnen auf der Hamme durchführten, seien es in diesem Jahr nur 40 bis 50 Fahrten gewesen, erzählt Ulli Mohr, während er hilft, das Ruder in den Kahn zu legen, die Seitenschwerter festzuzurren und den Mast umzulegen. „Wir haben allerdings noch nicht alles genau abgerechnet“, sagt er. Doch die Gäste seien sehr verständnisvoll gewesen, freut sich der Vorsitzende der Torfschiffer. „Viele haben darum gebeten, dass wir ihnen für die bereits gebuchten und bezahlten Fahrten Gutscheine schicken. Sie werden dann eben im nächsten Jahr fahren.“ Das kommt dem Verein insofern zugute, als mit den Einnahmen die laufenden Ausgaben bestritten werden können. „Außerdem haben wir die erfreuliche Nachricht erhalten, dass das Amt für regionale Landesentwicklung unserem Antrag vom April dieses Jahres stattgegeben hat und die Europäische Union im Rahmen des Leader-Programms den Bau von zwei weiteren Torfkähnen bezuschusst“, freut sich Mohr.

Das nächste Jahr wird für den seit 2012 bestehenden Verein also betriebsam werden. Im April wird der jüngste Neubau in der Flotte getauft, dann steht im April die in diesem Jahr abgesagte Torfkahnarmada nach Bremen an. Ab Mai hoffen die Osterholzer dann auf eine normalere Saison, als sie in diesem Jahr möglich war. „Was uns noch fehlt, sind ein paar zusätzliche Torfkahnschiffer“, wirbt Ulli Mohr. Interessierte seien bei den Treffen am ersten Mittwoch eines Monats ab 18.30 Uhr in der großen Halle an der Bremer Straße in Nachbarschaft zu Kolster gern gesehen. „Und jetzt müssen wir uns sputen. Im Winterlager warten schon die anderen auf uns, dass wir ihnen den Kahn vorbeibringen.“

Infos und Kontaktinformationen zu den Torfkahnschiffern Osterholz-Scharmbeck unter www.torfkahnschiffer-ohz.de.