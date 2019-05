Mitten im Kleingartengebiet an der Straße „Am Osterholze“ fällt ein Staketenzaun auf. Er grenzt die Parzelle 115 ab, die die Nabu-Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck seit Oktober 2017 bewirtschaftet. „Das ganze Jahr 2018 über haben wir im Wesentlichen das Gelände von Unrat befreit und erste Anlagen wie das Haus und den Teich angelegt“, erzählt Nabu-Vorsitzender Peter Heyer.

Zukünftig ist geplant, die Parzelle als Beispiel für Natur- und Artenschutz im eigenen Garten zu nutzen, doch der Weg bis dahin ist noch weit. „Die Parzelle stand über viele Jahre hinweg leer, und wie das dann so ist, nutzen die umgebenden Parzellennutzer das Gelände, um Unerwünschtes loszuwerden – von Grundwasser bis Gerümpel“, seufzt Heyer. So fand sich Heyer jüngst mit weiteren Helfern auf dem Gelände ein, um die Anlage eines Sandbienenbeetes mit Schottercharakter für bodennistende Bienen fertigzustellen. „Fast 75 Prozent der Insekten sind erdnistend. Für diese Insekten werden Sandflächen gebraucht, damit sie ihre Nester bauen können. Schlimm für die Insekten ist auch, dass kaum noch Steinplatten in Sand gepflastert werden. Wo das noch der Fall ist, verraten kleine Sandhäufchen zwischen den Fugen, dass sich darunter irgendwo ein Insektennest befinden kann“, verrät Botaniker Peter Heyer.

Peter Heyer bepflanzt ein altes Wagenrad mit insektenfreundlichen Pflanzen. (Christian Kosak)

Auch die Kiesumrandung des Gartenteichs wurde erneuert. „Hier holen sich die Wildbienen Baumaterial für ihre Nester. Im vergangenen Jahr konnten wir den Teich mit richtiger Teichfolie aufbauen, nachdem er durch den überaus trockenen Sommer ausgetrocknet war“, erzählt Heyer. Der Teichrand wurde dann in der Sumpfzone mit weiteren Rohrkolben bepflanzt. Das sind Starkzehrer, die mit dem hohen Nährstoffgehalt des Wassers gut umgehen können.

Gemeinsam mit Ehefrau Maike, Antje Eberding mit ihren Kindern Annika und Jan sowie mit Werner Pommer machte sich Heyer an die fast unlösbare Aufgabe, die invasiven Neophyten (gebietsfremde Pflanzen) aus der Parzelle zu entfernen – etwa den japanischen Riesenknöterich und den Riesenbärenklau oder das indische drüsige Springkraut. „Das sind alles Pflanzen, die hier nicht beheimatet sind. Leider sind sie aber auch kaum auszurotten, da das gesamte Wurzelwerk erwischt werden muss, damit sich die Pflanze nicht weiter ausbreitet“, erläutert Heyer. Diese gebietsfremden Pflanzen unterdrücken die heimische Flora, indem sie unter anderem durch ihre großen Schirme große Flächen überschatten, auf denen dann keine heimische Pflanze mehr Licht bekommt, um wachsen zu können.

Das kleine Häuschen auf dem Wasser ist nur noch dekorativer Blickfang. (Christian Kosak)

Auch den Brombeeren ging es an den Kragen. Das sind zwar durchaus heimische Pflanzen, aber durch die brachliegende Bearbeitung der Parzelle über viele Jahre könnten die Brombeersträucher der Parzelle 115 nun der Dornenhecke Dornröschens Ehre machen, scherzt Werner Pommer.

Aus Totholzstämmen, Ziegeln und Dachziegeln, die jetzt noch auf dem Grundstück scheinbar ungeordnet herumliegen, sollen ebenfalls bald Insekten-Nistplätze entstehen. „In das Totholz habe ich vorhin Löcher gebohrt. Die Hölzer sollen dabei nicht aufgehängt werden, aber in den Löchern finden die Insekten Möglichkeiten, um ihre Eier abzulegen. Damit haben wir also künstliche Nistgänge für Wildbienen geschaffen. Bienen brauchen Strukturen. So etwas finden Wildbienen in unseren ordentlich aufgeräumten Gärten nicht mehr“, bedauert Heyer.

Nach zwei arbeitsamen Stunden war dann Schluss auf der Parzelle. Annika und Jan hatten sich unter Aufsicht schön eingedreckt, gleichzeitig aber auch fleißig mitgeholfen. Nachmittags diente die Parzelle dann als Ort der Unterweisung. Das Thema hieß „Wildbienen im eigenen Garten – wie können wir ihnen helfen“. Schon bald wird auf der Parzelle 115 im Kleingartengebiet Am Osterholze dazu viel Anschauungsmaterial zu sehen sein.