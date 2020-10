Mais-Häckselgut wird an einer Biogasanlage abgeladen. Naturschützer und Landwirte sind sich bei der Bewertung des Maisanbaus und seiner Auswirkungen weiter uneins. (Philipp Schulze)

Landkreis Osterholz. „Wir brauchen den Mais als Futter, weil wir nun mal eine Vieh haltende Region sind – wir können ihn nicht einfach abschaffen“, sagt Landwirt Claus Tietjen aus Lilienthal. Und Stephan Warnken, Vorsitzender Landvolk-Kreisverbands Osterholz, ergänzt: „Etwa zwei Drittel der Agrarfläche im Landkreis Osterholz ist Grünland. Mais ist für die Milchviehhaltung wichtig und dient damit letztlich der Erhaltung der Kulturlandschaft.“ Zahlreiche Landwirte wenden sich gegen die Kritik von Naturschützern, wonach Maisanbau zahlreiche negative Auswirkungen auf Umwelt und Natur habe.

Unter anderem hatte die Biologische Station Osterholz (Bios) in einem Bericht unserer Zeitung kritisiert, Maisäcker brächten „eine enorme Nitratbelastung für Grundwasser wie auch Oberflächenwasser mit sich“. Für die Gewässer habe die hohe Stickstoffbelastung verheerende Folgen. Außerdem wurde die Artenarmut der Monokulturen angesprochen. Die Äcker würden darüber hinaus zur Todesfalle für einige Vogelarten. Gegen all diese Vorwürfe beziehen jetzt die Landwirte Stellung.

Maisäcker würden demnach weder Grund- noch Oberflächenwasser belasten und auch nicht zur Bodenerosion beitragen. „Durch moderne Formen des Maisanbaus werden die Auswaschung von Nährstoffen wie auch der Bodenabtrag weitgehend minimiert“, sagt Stephan Warnken. Inzwischen geschehe dies vor allem durch genau festgelegte Düngergaben und eine Begrünung der Maisäcker nach der Ernte: Grün-Roggen oder eine Gräsereinsaat würden die abgeernteten Felder nach kurzer Zeit bedecken „Damit werden zugleich Humusbildung und Bodenleben gefördert“, sagt Claus Tietjen.

Gülle-Düngung geregelt

Stephan Warnken fügt hinzu: „Viele Betriebe verzichten auch auf das Pflügen, um den Boden zu schonen.“ Er bestreitet, dass durch den Maisanbau die Umwelt mit Nitrat belastet werde: „In jedem Landwirtschaftsbetrieb wird die Nährstoffmenge genau registriert. Was zu viel ist, müssen wir abgeben – da sind wir sehr transparent“, sagt Warnken. Landwirte, die Viehhaltung betreiben, müssen anfallenden Mist und Gülle entsorgen, die als organische Stoffe große Mengen Nitrat enthalten. „Wir bringen aber nur maximal 170 Kilogramm organischen Stickstoff pro Hektar und Jahr aus“, sagt Claus Tietjen. „Das ist eine sehr geringe Menge, die etwa vier Millimetern Flüssigkeit pro Quadratmeter im Jahr entspricht.“

Da der Mais zur Hauptvegetationszeit hoch aufwachse, binde er die Nährstoffe, die ihm durch Düngung zugeführt werden, in der Pflanzensubstanz. So komme es nicht zur Auswaschung der Nährstoffe in die Umwelt. „Wenn die Maisäcker begüllt werden, verwenden die Landwirte Nitrifikationshemmer, die der Gülle beigemischt werden“, sagt Claus Tietjen. Insgesamt sei die Auswaschung im Landkreis Osterholz gleich null.

„Beim Maisanbau wird zudem eine Fruchtfolge betrieben, außerdem sind etwa fünf Prozent der Äcker inzwischen ökologische Vorrangflächen“, so Landwirt Tietjen. Auf seinen Agrarflächen hat er zwölf Hektar Blühflächen angelegt. Insgesamt 300 Hektar Blühflächen gebe es bereits im Landkreis Osterholz, sagt Stephan Warnken. „Jäger, Imker und Landwirte kooperieren dabei und setzen sich für die Insektenvielfalt und für bodenbrütende Vögel ein.“

Claus Tietjen betont, dass im Maisanbau auch keine Insektizide eingesetzt würden, „denn Insektenschädlinge wie den Maiszünsler gibt es in unserer Region nicht.“ Beim Mais werde nur ein Herbizid individuell verwendet und dies auch nur mit 50 Prozent der empfohlenen Aufwandsmenge.

„Die Landwirtschaft leidet derzeit erheblich unter einer mangelnden Wertschätzung durch die Bevölkerung“, meint Claus Tietjen. Dabei täten die Landwirte selbst schon einiges, um die Mais-Monokulturen ökologisch zu bereichern. Neben den Blühstreifen sieht ein neuer Ansatz vor, Ackerbohnen, die Blüten ausbilden, in die Maisflächen einzubringen. Das Verfahren werde derzeit erprobt. „Damit wollen wir den Maisschlag zum Blühen bringen“, sagt Stephan Warnken.