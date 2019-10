Uta von Thülen besucht als Grüne Dame Patienten und verleiht dabei Bücher und Zeitschriften. (Monika Fricke)

„Ich freue mich über den Besuch“, sagt Melanie Renken, als die Grüne Dame Uta von Thülen ihr Krankenzimmer im Osterholzer Kreiskrankenhaus betritt. Die Patientin auf Station 6 hatte schon vorher vom ehrenamtlichen Dienst der Krankenhausseelsorge gehört: „Meine Oma hat mir schon davon erzählt.“ Für die 41-Jährige ist es eine willkommene Abwechslung zur medizinischen Behandlung. „Es ist sehr schön, bei den Frauen Bücher auszuleihen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“ Mit den Grünen Damen könne sie über alles reden. „So belaste ich die eigene Familie nicht.“

„Seit 1980 gibt es die Grünen Damen im Kreiskrankenhaus Osterholz“, berichtet Pastor Hans-Jürgen Bollmann im Krankenhauspfarramt auf der Station 6. Die evangelische Krankenhausseelsorge ist ein Angebot des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck, sie wird von der Landeskirche finanziert. Das Seelsorgekonzept ist unter anderem mit dem Diakonischen Werk und der Notfallseelsorge vernetzt, erklärt der Pastor, der zusätzlich Kontakte zur Suchtberatung des Diakonischen Werkes und zum Ambulanten Hospizdienst pflegt.

Im Kreiskrankenhaus wird Hans-Jürgen Bollmann von den Grünen Damen bei seinen seelsorgerischen Aufgaben unterstützt. Zum Team gehören neun ehrenamtlich und freiwillig arbeitende Frauen. „Die Grünen Damen zählen zur Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Krankenhaushilfe“, erklärt der Krankenhausseelsorger. Männer hätten sich bisher noch nicht für diese Aufgabe gemeldet.

Vor fast 40 Jahren gründete die Pastorin Elke Rosenkranz dieses seelsorgerische Angebot im Osterholzer Kreiskrankenhaus, anfangs als qualifizierten Besuchsdienst. Zwei Frauen sind von Anfang an dabei. Zu ihnen gehört Uschi Müller, die 1983 eine Zusatzausbildung zur Seelsorgehelferin absolvierte. Mit ihren Erfahrungen begleitet sie hin und wieder auch Sterbende. „Ich wurde auch schon mal nachts gerufen“, berichtet sie.

Großes Einfühlungsvermögen verlange die ehrenamtlich seelsorgerische Tätigkeit von den Frauen. Ebenso die Fähigkeit, in Gesprächen zwischen den Zeilen lesen zu können. „Gutes Zuhören ist eine wichtige Voraussetzung“, sagt Pastor Bollmann. „Die Seelsorge wendet sich nicht nur an Menschen christlicher Konfession, sondern sie ist offen für alle Menschen mit unterschiedlichen Religionen und wir haben keinen Missionsauftrag.“

Die pensionierte Lehrerin Barbara Hillmann kam vor sechs Jahren zu den Grünen Damen. Sie hörte von einer Freundin vom nützlichen ehrenamtlichen Dienst und informierte sich über die seelsorgerische Tätigkeit. Seitdem ist sie regelmäßig mit dem Bücherwagen auf den Stationen 5 und 1 unterwegs und nimmt sich Zeit für Gespräche mit den Patienten. „Die meisten Menschen freuen sich, wenn ich das Krankenzimmer betrete“, erzählt Barbara Hillmann. „Toll, dass Sie das machen“, würden manche sagen. „Wir hören zu, geben keine Ratschläge und wir bedauern nicht“, sagt sie. „Gelegentlich kommen wir über die Bücher ins Gespräch.“

Ihre Kollegin Uta von Thülen ist immer wieder erstaunt, wie viel die Patienten von sich erzählen, von ihrer Krankheit und ihrer Lebensgeschichte. Die pensionierte Buchhalterin war vor 14 Jahren auf der Suche nach einer sinnvollen ehrenamtlichen Aufgabe. Die habe sie hier gefunden. „Ich erhalte ganz viel zurück“, berichtet die Pensionärin, „deshalb macht mich dieser ehrenamtliche Dienst sehr glücklich.“

Pastor Bollmann weist auf die absolute Verschwiegenheit der Grünen Damen hin und auf den Datenschutz im Krankenhaus. Die Gespräche erfolgen anonym, dabei laute das Motto der christlichen Krankenhausseelsorge: „Zuhören, Begleiten, Aushalten“. „Wir greifen nicht ein, und wir holen bei Bedarf Hilfe.“ Einmal monatlich veranstaltet das Krankenhauspfarramt einen Gottesdienst, die Grünen Damen laden bei ihren Besuchen dazu ein.

In den Räumen des Krankenhauspfarramtes, in dem sich auch die Bibliothek befindet, hat Barbara Hillmann den Bücherwagen mit unterhaltsamer Lektüre bestückt. Jedes Jahr erhält die Bibliothek neue Bücher, erzählt Pastor Bollmann. „Wir haben einen Etat von 300 Euro“, fügt der Seelsorger hinzu. Eine örtliche Buchhandlung empfiehlt zudem aktuelle Literatur. „Krimis werden besonders gerne gelesen“, weiß Barbara Hillmann. Und Reiselektüre.

Die grünen Kittel – anfangs Dienstkleidung, um sich vom Pflegepersonal zu unterscheiden – haben die Frauen inzwischen abgelegt. Nun haben alle nur ein Namensschild an ihrer Kleidung befestigt, mit dem Logo der evangelischen Krankenhaushilfe: zwei helfende Hände.Ursprünglich stammt die Bezeichnung „Grüne Damen“ aus den USA. Dort trugen die ehrenamtlichen Seelsorgerinnen in den 1960er- und 1970er-Jahren rosa Kittel und hießen „Pink Ladies“. In den 1980er-Jahren wurde diese Idee in Deutschland übernommen.

"Wir heilen nicht, wir führen Gespräche über das, was die Menschen auf dem Herzen haben“, erklärt Barbara Hillmann. „Wir erleichtern eher ein Stück, vielleicht trägt es zur Genesung bei“, hofft sie. Weil die Grünen Damen den Patienten mit offenem Ohr begegnen, entstehe schnell ein besonderes Vertrauen. Aber auch die Grünen Damen können auf offene Ohren setzen. Einmal monatlich kommen sie zum Seminartag mit dem Pastor zusammen. “Dann tauschen wir uns über Erfahrungen aus.“ Darüber hinaus lädt die Evangelische Krankenhaushilfe jährlich zu Fachreferaten und zum Austausch nach Hannover ein.

Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit der Grünen Damen interessiert, kann sich unter der Telefonnummer 04298 / 41 92 92 an Pastor Hans-Jürgen Bollmann wenden.