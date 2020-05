Das Notkrankenhaus, das wegen Corona in Ritterhude eingerichtet wurde, ist ein erster Brocken, den der Landkreis zu stemmen hat. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Gut 2,32 Millionen Euro hat der Landkreis Osterholz bisher für Schaffung eines Bedarfskrankenhauses in Ritterhude bereit gestellt. Landrat Bernd Lütjen hat sich seine Eilentscheidung vom 30. März drei Wochen später durch den Kreisausschuss absegnen lassen. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erstmals in der Finanzausschuss-Sitzung am Dienstagnachmittag, wo die Verwaltung die Abgeordneten über die Entwicklung der Kreisfinanzen in diesem Jahr informierte.

Demnach könnte der Betrieb in der Immobilie am Dammgut jederzeit beginnen, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Kreiskrankenhaus und dem Deutschen Roten Kreuz. Der Sozialdemokrat Tim Jesgarzewski lobte die Kreisverwaltung für ihr entschlossenes Handeln in Sachen Gefahrenabwehr. „Ob 2,3 oder 3,5 Millionen – die Frage nach dem Geld hat gegenüber den Rechtsgütern Leben und Gesundheit hintan zu stehen.“ Nun müsse die Lage täglich neu bewertet werden, ob ein Notkrankenhaus vorgehalten werden müsse oder nicht; einstweilen werde es zweifelsohne gebraucht, so der SPD-Abgeordnete.

Bernd Rugen (Linke) gab sich damit nicht zufrieden und erkundigte sich nach Einzelheiten. Der Vertrag sei monatlich kündbar, und man habe zunächst für drei Monate kalkuliert, teilte ihm Finanzdezernent Werner Schauer mit. Details etwa zur Miethöhe wolle er öffentlich nicht nennen. Die Behelfsklinik sei bereits mit allem Nötigen ausgestattet worden. Der Landkreis sei außerdem bestrebt, sich die Kosten für die 38 Klinikbetten vom Land erstatten zu lassen. In der Sitzungsvorlage steht außerdem: „Weitere außerplanmäßige Ausgaben können demnach nicht ausgeschlossen werden und hängen mit dem Verlauf der Pandemie zusammen.“

Dieser Satz bildete zugleich die Überschrift für Schauers Schilderungen der Finanzlage. Das erste Quartal sei noch weitgehend plangemäß verlaufen – und eher besser als erwartet, wie Kämmerer Florian Hinzelmann bestätigen konnte. Mit Blick voraus aber betonte Werner Schauer: „Wir können, Stand heute, nicht erkennen, was genau auf uns zukommt; wir wissen aber, dass es gewaltig sein wird.“

Sicher werde der Landkreis Osterholz wegen sinkender Steuereinnahmen der Kommunen ab nächstem Jahr weniger Einnahmen aus der Kreisumlage und den Landeszuweisungen haben. In diesem Jahr hingegen liegen die bisherigen Einnahmen in dem Bereich fast 1,68 Millionen Euro höher als im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Mit steigenden Sozialausgaben ist nach den Worten des Finanzdezernenten unterdessen ab 2021 ebenfalls zu rechnen; doch die Veränderungen seien momentan unmöglich zu beziffern.

Das Echo der Ausschussmitglieder, die im gebotenen Sicherheitsabend an Einzeltischen der Kreishaus-Cafeteria tagten, fiel mehrstimmig aus. Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) warb für Optimismus und Zuversicht. „Die Einbrüche werden uns heftig treffen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie uns umhauen werden.“ Die Wirtschaft im Landkreis stehe durch einen breiten Branchenmix auf mehreren Füßen, und weil im nächsten Jahr Wahlen seien, werden die Kreise und Kommunen nicht alleine da stehen, so Pallasch. Klar sei aber auch, dass die Millionen-Überschüsse der vergangenen Jahre, die zuletzt die Bildung eines Cashpools für klamme Kommunen erlaubten, nun erst mal vorbei seien. „Da brauchen wir Vorsicht und Geduld.“

Björn Herrmann (SPD) nickte. Er rechne mit erheblichen neuen Schulden, aber der Landkreis dürfe die Kommunen auch nicht im Regen stehen lassen. „Wir sollten da nicht als Sparkommissare auftreten, denn man kann ein Gemeinwesen auch kaputtsparen“, betonte Herrmann. Investitionen seien auch künftig erforderlich. Um diese zu ermöglichen, sei ein ausgewogener Kurs nötig.

Harm Bruns von den Grünen bekannte, er sei weniger optimistisch als Wilfried Pallasch. „Bei den Summen, von denen wir im Moment reden, kann einem schon schwindelig werden.“ An den Folgen der Corona-Pandemie werde der Landkreis noch weit mehr als fünf Jahre lang zu tragen haben. Das sei ein Grund zu ernster Sorge, selbst wenn sich die Worst-Case-Szenarien bisher nicht bewahrheitet hätten, so der Grünen-Abgeordnete.

Die Christdemokratin Marie Jordan neigte dieser Einschätzung ebenfalls zu. Sie warne vor einer Schuldenexplosion, wenn der Kreis den Gürtel nicht enger schnalle. Das Wohl und Wehe der Kreisfinanzen hänge davon ab, wie schnell der Alltag wieder einkehren könne und inwieweit es Investitionsprogramme von Bund und Land geben werde.

Für die Linke erklärte Bernd Rugen, die Gewerbetreibenden im Kreisgebiet seien in einer dramatischen Situation: „Ich appelliere daher an das Kaufverhalten von uns allen, denn damit können wir die einheimische Wirtschaft unterstützen, selbst wenn es vielleicht 1,50 Euro mehr kosten sollte.“ Das helfe nicht nur den Betrieben, sondern über Steuern und Arbeitsplätze letztlich auch dem Kreis.

Mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 schwillt die Überschussrücklage im Kreisetat unterdessen auf 25,48 Millionen Euro an. Statt des erwarteten Defizits von 0,91 Millionen Euro wurde nach Angaben von Werner Schauer ein Plus von 5,33 Millionen Euro eingefahren. Das außerordentliche Gesamtergebnis werde sogar bei 7,2 Millionen Euro liegen, denn darin sei unter anderem auch der Verkauf der ehemaligen Chrstoph-Tornee-Schule an die Gemeinde Lilienthal enthalten.

Hauptursache der Entwicklung ist, dass rund sechs Millionen Euro weniger an Grundsicherung und Sozialhilfe gezahlt werden mussten als angenommen. Zweitens nahm man 0,7 Millionen Euro mehr als erwartet vom Land (Schlüsselzuweisungen) und den Kommunen (Umlage) ein. Hinzu kam, dass die Kommunen nicht sämtliche Platzpauschalen für die Kitas beim Landkreis abriefen: Die Schaffung neuer Kindergartenplätze hatte sich im Vorjahr nämlich verzögert, sodass dem Kreis eine kalkulierte Ausgabe von 0,33 Millionen Euro einstweilen erspart blieb.

Björn Herrmann lobte das solide Wirtschaften auf Kreisebene. Im Cashflow sei erneut ein Plus in zweistelliger Millionenhöhe geblieben. „Das ist schon 'ne Hausnummer.“