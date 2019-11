Sonja Kück (links) und Merle Broder organisieren die ehrenamtlichen Kreativtreffen des Vereins "Sternenzauber und Frühchenwunder" in Ritterhude. (Monika Fricke)

Ritterhude. Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 30 000 Babys im Mutterleib, während der Geburt oder kurz danach, berichtet der Verein „Sternenkinder und Frühchenwunder“. Seine Mitglieder wollen den zurückgebliebenen Eltern und Geschwistern Trost in diesem Verlust spenden. Eltern von Sternenkindern erhalten daher vom Verein unter anderem kleine Erinnerungsstücke, von denen eines dem verstorbenen Baby mitgegeben wird und ein anderes bei den Eltern bleibt. „So haben sie die Möglichkeit ihren kleinen Stern nicht nur im Herzen, sondern auch als greifbare Erinnerung bei sich zu tragen“, erklärte Sonja Kück von der Kreativgruppe des Vereins.

Wie der Vereinsname verrät, geht es den Mitgliedern nicht nur um die Familien von Sternenkindern. Auch Familien, deren Kinder vor der 37 Schwangerschaftswoche als Frühchen auf die Welt kommen und damit einen schweren Start ins Leben haben, helfen sie mit selbst genähter und gehäkelter Kleidung.

Die Ritterhuderin Sonja Kück entdeckte „Sternenzauber und Frühchenwunder“ auf einer Seite der sozialen Medien. Die leidenschaftliche Hobbyschneiderin war dort auf der Suche nach Herausforderungen und Tipps rund um ihr Hobby gewesen. Merle Broder erging es ähnlich. Sie näht ebenfalls gern und schloss sich deshalb der Kreativgruppe an.

Bei ihren Einkäufen im Ritterhuder Stoff- und Kurwarenladen „Pink Water“ kamen die Frauen ins Gespräch mit den Inhabern und erhielten spontan Unterstützung für ihre Initiative: Die Inhaberin stellte der Initiative kostenlos einen Arbeitsraum für die Kreativtreffen zur Verfügung. „Wir erhalten außerdem Stoff und Materialspenden von Pink Water“, berichtete sich Sonja Kück. Um kostenlos kleinste Kleidung für Sternenkinder und Frühchenkleidung bis Größe 44 anzufertigen, sei der Verein auf Spenden angewiesen.

Inzwischen haben sich mehr als 1000 helfende Hände über die sozialen Medien zusammengefunden, die beim Verein „Sternenkinder und Frühchenwunder“ mitmachen. Darunter sind viele betroffene Frauen, die Sternenkinder oder Frühchenschicksale erlebt haben, berichtete Sonja Kück. In der Gruppe werde das Erlebte gemeinsam verarbeitet und betrauert.

Verein beliefert 300 Kliniken

Bei einem Treffen in Ritterhude nähten jüngst 15 Frauen für die Sternenkinder und Frühchen. Merle Broder zeigte einen winzigen Taufaufleger für Nottaufen aus glänzendem Seidenstoff mit Perlen verziert. Er entstand aus dem Stoff eines Brautkleides. Kleinste Söckchen, Mützen und Kleidungsstücke entstehen ebenfalls bei den Treffen.

In Kartons wird „Sternenpost“ verpackt. Das sind Handarbeiten, wie Schmetterlinge aus Stoff, Häschen-Schlüsselanhänger, eine Kerze und weitere Dinge für Eltern als Erinnerung an ihren kleinen Stern. Eine Teilnehmerin, die aus der Nähe von Magdeburg angereist war, berichtete, dass ihr die Treffen sehr wichtig seien: „Ich habe zwei Sternenkinder verloren und weiß bis heute nicht, wo sie abgeblieben sind“. Es würde sie noch immer sehr belasten, und die Gespräche in der Gruppe mit anderen Frauen seien hilfreich für sie. Das Nähen für Sternenkinder helfe ihr, das eigene Schicksal besser zu ertragen.

Mittlerweile beliefert die Initiative rund 300 Krankenhäuser, Hebammen und Bestatter in Deutschland und den europäischen Nachbarländern. Die Ritterhuderin Sonja Kück informiert Interessierte über Spendenmöglichkeiten und die Kreativtreffen unter der Rufnummer 0 42 92 / 81 94 99. Im Internet stellt sich der Verein unter www.sternenzauber-fruehchenwunder.de vor.