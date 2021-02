Wie kleine Inseln erheben sich Bäume und Baumgruppen aus dem verschneiten Feld. (Christa Neckermann)

Corona ist da, und alle sollen zu Hause bleiben. Doch Bewegung an der frischen Luft ist gut für die Seele – und für den Körper, sofern die Luft unter Wahrung der geltenden Kontaktzahl- und Abstandsregeln genossen wird. Für diese Folge in unserer losen Reihe „Einmal um den Pudding“ nutzen wir die Gunst der Stunde: Weil die Winter in dieser Region ja meist eher mild und feucht sind, ist eine geschlossene weiße Schneedecke die Ausnahme. Die Gelegenheit zu einem Schnee-Spaziergang lassen wir uns also nicht entgehen.

Hülseberg. Am Dorfgemeinschaftshaus in Hülseberg an der Dorfstraße 35 nimmt der Spaziergang seinen Anfang. Von dort führt der Weg rechts entlang, an der Feuerwehr vorbei, durch die Felder. Die Spuren im Schnee verraten, dass den Weg auch schon etliche Füße, Pfoten und Schlittenkufen genommen haben. Für Natur-Interessierte bieten manche Schneespuren auch die Möglichkeit, das Tierleben zwischen den Brombeerhecken am Feldesrand zu entschlüsseln. An einigen Stellen ist der Untergrund bereits etwas aufgetaut; die große Schlammpfützen erlauben stellenweise nur an schmalen Stellen ein Durchkommen.

Unsere Strecke führt weiter zwischen den beiden Sandgruben hindurch, dann wenden sich die Spaziergänger nach rechts. Auf der linken Seite des Weges liegt ein Wald, den die Schneeflocken kontrastreich akzentuiert habe. Auf der anderen Seite scheint sich ein Hof im Schutz eines Gehölzes in die abgeernteten Maisfelder zu ducken. Jetzt kommen die Spaziergänger an eine Weggabelung, von der rechts der Grüne Weg abzweigt, während es zur Linken ins Naturschutzgebiet geht. Doch die Spaziergänger folgen dem Pfad geradeaus und kommen so am Isehorn heraus. Dort geht der Blick über die leeren Felder, die alle unter einer gleichmäßigen Schneedecke ihren Winterschlaf halten, am Horizont immer wieder von Baumgruppen umsäumt.

Rodel-Hügel am Sportplatz

Am Isehorn wenden sich die Spaziergänger nach rechts und folgen dem Pfad am Vereinsheim entlang. Dort liegen urige Trimmgeräte: Die dicken Treckerreifen, der Baumstamm und die Bankgruppe warten auf den Frühling und auf Zeiten, in denen Sportfreunde wieder gemeinschaftlich trainieren dürfen. An dem kleinen Hang, der das Außengelände des Sportplatzes begrenzt, können Kinder mit dem Schlitten herunterrodeln. „Das echte Rodelgebiet hier liegt am Heimelberg“, erzählt Timea Grüner, die gerade mit Töchterchen Noëmi, Ehemann Niklas und Shetlandpony „Kalle“ einen sportlichen Nachmittag in Hülseberg verbracht hat.

„Kalle hat als Schlittenpony unsere Tochter gezogen. Das war ein schöner Spaziergang für uns, das Tier und auch für die Kleine“, erzählt die junge Mutter. Nun ist Noëmi aber müde und will den Rest des Weges viel lieber auf Papas Schultern zurücklegen. Kalle kann das nur recht sein, erlaubt es ihm doch, sich jetzt ausgiebig im Schnee zu wälzen. „Aber doch nicht hier, am dreckigen Straßenrand! Warte, bis wir gleich wieder am Stall sind, dann kannst du dir eine Schneewäsche gönnen“, meint Timea Grüner lachend, und zieht das Pony auf die Hufe.

Inzwischen sind die Spaziergänger rechts auf die Dorfstraße in Hülseberg abgebogen, und die jungen Eltern haben es nicht mehr weit bis zu Kalles schönem, warmem Stall. Auch bis zum Dorfgemeinschaftshaus ist es nicht mehr weit, wo schon das Auto wartet, um die Schneespaziergänger zu einer heißen Tasse Kaffee nach Hause zu bringen.