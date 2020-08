Voice Over Piano unterhält in der Reihe „Frischluft-Kultur“ neben der Stadthalle mit abwechslungsreicher Musik. (Fabian Wilking)

Osterholz-Scharmbeck. „2005, als die Stadthalle eingeweiht wurde, waren wir schon einmal hier“, erinnerte sich Thomas Blaeschke. Für ihn sei das ein Heimspiel, verriet der Entertainer, der im Landkreis aufgewachsen ist und in Schwanewede-Neuenkirchen zur Schule ging. Inzwischen hat Blaeschke die Grenzen des Landkreises schon lange hinter sich gelassen. Er reiste der Musik wegen mit seiner Gesangspartnerin Sara Dähn nach Südafrika, Afghanistan, in den Irak und nach Usbekistan, sie standen in Österreich und in Russland auf der Bühne und überzeugten selbst in Kamerun ihr Publikum. Von ländlich-gemütlichen Gefilden bis hin zu Mega-Cities wie New York, San Francisco und Shanghai erstreckt sich die Publikumserfahrung des Duos. Eingebildet hat sie das alles nicht gemacht. „Wir lieben die Abwechslung, die unser Beruf mit sich bringt. Egal, ob wir für ein paar Hundert oder ein paar Tausend Zuschauer spielen, wir wollen unser Publikum unterhalten. Für uns ist es das Größte, wenn am Ende des Abends unser Publikum mit strahlenden Gesichtern nach Hause geht“, versicherte Thomas Blaeschke.

Das Konzert in Osterholz-Scharmbeck sei jetzt das fünfte seit Ausbruch der Corona-Pandemie, erzählte Blaeschke seinem Publikum. Von der Bühne aus hatten die Musiker einen guten Überblick über das vom Team der Stadthalle weiträumig bestuhlte Außengelände. Nicht ganz zweihundert Gäste hatten trotz drohender dunkler Wolken den Weg zur Jacob-Frerichs-Straße gefunden, um sich zwei Stunden lang von Musical-Titeln, Rock, Pop und Eigenkompositionen von Voice over Piano unterhalten zu lassen.

Mit „New York, New York“ eröffnete Sara Dähn den Abend. Die gebürtige Bremerin ist staatlich anerkannte Musicaldarstellerin, ihre Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel hat ihr ein sicheres Fundament gegeben, auf dem sich die Sängerin stetig weiterentwickeln und ausprobieren konnte.

Auch an diesem Abend überzeugte sie wieder – mit Thomas Blaeschke am Piano, Tim Fischer an der E-Gitarre, Mark Wetjen an den Drums und Klaus Heuermann am E-Bass – ihr Publikum mit ihrer Stimme und ihrem Talent als Entertainerin.

Thomas Blaeschke wechselte sich mit Sara Dähn bei der Moderation ab und so sorgten die beiden für einen bunten, musikalisch unterhaltsamen Abend mit vielen kleinen Anekdoten, der aber zu Zeiten auch den Eindruck eines kleinen Musik-Quiz machte. „Wer weiß, wer Cats geschrieben hat?“, fragte Blaeschke das Publikum, das natürlich sofort die richtige Antwort parat hatte. „Und wer sang in der deutschen Version die Erinnerung?“ Selbstverständlich wusste das Publikum auch hier die Antwort – um sich gleich darauf von Sara Dähn von diesem Song verzaubern zu lassen.

Weiter musikalischer Bogen

Von den Erinnerungen ging es dann jedoch mit dem „Starlight Express“ in die Vergangenheit zu Trude Herr, die statt Schokolade lieber einen knackigen Mann wollte, bevor Sara Dähn mit einem Lied über das Leben selbst philosophierte.

Der musikalische Reigen des Abends spannte sich weit. Von Leonard Cohens „Halleluja“ über Édith Piafs „Non, je ne regrette rien“ zur Eigenkomposition „Von heute an“ ging es bis über die Wolkendecke hinaus um dann mit dem „Wind of change“ in die Pause zu wehen. Wie auch immer es die Organisatoren im Team von Stadthallen-Manager Matthias Renken es geschafft haben, selbst die drohenden Wolken wagten es an diesem Abend nicht, sich ungebührlich über dem Publikum zu entleeren. Zur Vorsicht hatten Mitarbeiter der Stadthalle bei ersten zaghaften Tropfen aber auch gleich schützende Regencapes an das Publikum ausgegeben, sodass die Zuhörer, in Frischhaltefolie verpackt, den zweiten Teil des Abends schauergeschützt genießen konnten.

Nach der Pause tischten Voice over Piano ihrem Publikum das „Gute Gefühl“ von Michael Bublé auf, und nun, bei zunehmender Dunkelheit, kamen erst vereinzelt, dann mehr und mehr auch die Handy-Taschenlampen zum Einsatz, die sich Sara Dähn so gewünscht hatte. „You raise me up“, sang Dähn mit dieser erhellenden Unterstützung dann noch gefühlvoller.

„Sternenstaub“, ein Lied zum Andenken an Dähns verstorbene Großmutter, erzeugte kleine Tränchen in den Augenwinkeln, die jedoch schnell von echten Lachtränen über den „Neandertaler“ vertrieben wurden.

„Ich weiß, was ich will“, sang Sara Dähn, und jeder im Publikum konnte sich damit identifizieren. Auch wenn zum Glück niemand mit Queen ins Gras – oder, im englischen Original – in den Staub biss: Voice over Piano erwiesen sich wieder einmal als „Somebody to love“.

Als Blaeschke dieses Lied als das Letzte an diesem Abend ankündigte, wurden umgehend Zugaben-Forderungen hörbar. Mit rhythmischem Klatschen und mit lang anhaltendem Beifall forderten die Menschen auf dem Platz an der Osterholzer Stadthalle mehr von der Gruppe. Die ließen sich auch nicht lange bitten und verabschiedeten sich mit „My way“ von Frank Sinatra und einer „Rose“ von Peter Alexander.