Auch der Real-Markt in Ihlpohl steht auf der Kaufland-Wunschliste, doch eine Übernahme-Entscheidung steht nach wie vor aus. (Christian Kosak)

Ritterhude. Die Liste, die im Internet kursiert, suggeriert für die rund 170 Mitarbeiter des Real-Marktes in Ritterhude-Ihlpohl Hoffnung. Danach übernimmt der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland 92 Standorte der Supermarkt-Kette. Und an Position 37 des Wunschzettels wird die Real-Filiale an der Straße Rosenhügel 5 genannt. Die Kaufland-Pressestelle in Neckarsulm hält sich freilich noch bedeckt und teilt lediglich mit, dass die Übernahme von verschiedenen Faktoren abhänge. Bedauert Real-Betriebsratsvorsitzende Sabine Henkel: „Wir hängen also weiter in der Luft.“

Über dem Eingang des Ihlpohler Verbrauchermarkts prangt noch der Namenszug Real, doch Kaufland steht vor der Tür. Das jedenfalls deutet unmissverständlich die Liste der Real-Märkte an, die aktuell von der Pressestelle des Neckarsulmer Discounters weder bestätigt noch dementiert wird. Immerhin lässt Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation wissen, dass die Real-Märkte – das Bundeskartellamt hat Kaufland die Übernahme von 92 Standorten erlaubt – in den kommenden Monaten „integriert und als Nahversorger für die Kunden“ erhalten würden. Die ersten seien bereits integriert, weitere würden nach und nach folgen. Auf Nachfrage schränkt die Unternehmenskommunikation von Kaufland allerdings ein: Da die Übernahme von verschiedenen Faktoren abhängig sei, könnten keine Angaben zu möglichen zukünftigen Märkten gemacht werden.

Zu den möglichen zukünftigen Märkten gehört allerdings weiterhin Real in Ihlpohl, wie die von „Supermarkt Inside“ im Internet veröffentlichte Liste belegt. Der Ihlpohler Discounter steht denn auch nicht zufällig auf dem Kaufland-Wunschzettel. Hinsichtlich Kundenzahl und Umsatz sei das Übernahme-Interesse sehr nachvollziehbar, unterstreicht Sabine Henkel. Probleme aber macht offensichtlich das Gebäude. Vor rund 40 Jahren errichtet, ist es sanierungsbedürftig. „An etlichen Stellen müssen bei Regen Eimer aufgestellt werden, weil das Dach nicht dicht ist“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Außerdem wurden vor geraumer Zeit Verstöße gegen die Brandschutzverordnung bemängelt. Mit der Folge, dass die Getränkeabteilung komplett verlagert werden musste. Zudem dürfen im Bereich vor den Kassen keine Verkaufsstände mehr stehen.

Von der Notwendigkeit einer Grundsanierung der zweigeschossigen Markthalle oder eines kompletten Neubaus ist laut Henkel schon wiederholt die Rede gewesen. Zudem seien Pläne für eine Neuordnung auf dem Gelände sowie eine bessere Zu- und Abfahrt diskutiert worden. Im Statement der Kaufland-Pressestelle ist davon indes keine Rede. Dort heißt es: Da die Übernahme noch von verschiedene Faktoren abhängig sei, könnten keine Angaben zu möglichen zukünftigen Märkten gemacht werden. Und weiter: Man werde bei jeder Marktübernahme zeitnah die lokale Presse informieren.

Für die rund 170 Mitarbeiter von Real Ritterhude bedeutet diese Mitteilung aktuell nach den Worten von Sabine Henkel die Verlängerung einer Hängepartie, die nervlich und finanziell erheblich belaste. Schließlich arbeite man seit 2015 in einem tariflosen Zustand und habe seitdem keine Gehaltserhöhung erhalten. Aufgeben aber wolle niemand von den Kolleginnen und Kollegen den Arbeitsplatz, sagt die Betriebsratsvorsitzende und fügt an: „Wir sitzen das aus.“

Wie berichtet, war die Selbstbedienungswarenkette (SB) Real vom Düsseldorfer Großhandelsunternehmen Metro komplett an die russische Investmentgesellschaft SCP Group mit Sitz in Luxemburg veräußert worden. Nach Metroinformationen sollte sie das gesamte stationäre Geschäft, das Digitalgeschäft, die Immobilien und die zu Real gehörenden Gesellschaften übernehmen. Kaufland wiederum darf sich nun mit Genehmigung des Kartellamtes 92 Realmärkte einverleiben. Damit biete man den Mitarbeitern eine neue berufliche Perspektive an und freue sich darauf, mit ihnen gemeinsam die Märkte erfolgreich weiter zu betreiben, heißt es auf Anfrage seitens der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG. Darauf hoffen derweil auch die 170 Real-Mitarbeiter vom Rosenhügel, während auf die künftigen Kaufland-Kunden ein Sortiment von rund 35.000 Artikeln warten dürfte.