Wilfried van Poppel (Mitte) leitete die Schüler vom Lernhaus im Campus beim Tanzprojekt an. Gemeinsam nähert man sich tänzerisch "Heimat und Familie". (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Heimat und Familie sind zentrale Thema, mit denen sich viele Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Identitätsentwicklung auseinandersetzen. Auch die Schüler der Oberschule des Lernhauses im Campus haben darüber nachgedacht. „Nicht selten erlebt die Schule, dass Kinder aufgrund von Vernachlässigungen oder anderer Probleme aus ihren Familien herausgenommen oder zeitweilig in anderen Angeboten der Jugendhilfe betreut werden, also die Familie als Schutzraum und Quelle des Rückhalts nicht mehr funktioniert“, erläutert Marc Seis, didaktischer Leiter des Lernhauses im Campus.

Seit gut zehn Jahren hat die Schule zum Teil extrem positive Erfahrungen mit den Elementen der kreativen Gestaltung und Bewegung, dem Tanztheater, bei den Jugendlichen gemacht, betont Seis im Gespräch mit der Redaktion. Daher habe man sich auch diesmal dem Thema „Heimat und Familie“ über das Element Tanz genähert. Tanztheater bietet darüber hinaus den Vorteil, dass es non-verbal, also ohne perfekte Deutschkenntnisse funktioniert, und damit auch den Schülerinnen und Schülern, die der deutschen Sprache noch nicht vollkommen mächtig sind, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Erfahrungen bietet.

Eine Woche geprobt

Die etwa 70 Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs des Lernhauses im Campus hatten sich eine Woche lang intensiv auf die Premiere ihres Tanzprojektes vorbereitet. Unter choreografischer Anleitung von Wilfried van Poppel von „De Loopers“ und mit tänzerischer Unterstützung durch Amaya Lubeigh, Susan Barnett und Trini Castillo machten sich die Jugendlichen auf die Suche nach dem „Home, sweet Home“ und stellten fest, dass Heimat auch in einem selbst liegen kann.

Die Einführung in das Projekt übernahm Karim Butt, der mit einer gelungenen Power-Point-Präsentation das Tanzprojekt für das Publikum in der August-Schlüter-Halle vorstellte. „Jeder hat das Recht, sich überall zuhause zu fühlen“, resümierte Karim. "Und überall, wo man sich heimisch fühlt, ist man auch zuhause“.

Bemerkenswert dabei war auch, dass drei Lehrkräfte des achten Jahrgangs sich ebenfalls über das Tanzprojekt Gedanken über Heimat und Zuhause machten: Björn Jacobi von Wangelin, Keike Schiemann und Anja Lehmann-Wrieden reihten sich in die Menge ihrer Schutzbefohlenen ein und standen ihnen in doppeltem Sinne zur Seite.

„Tanztheater, das sind assoziative Bilder“, hatte Wilfried van Poppel seinen Protagonisten mit auf den Weg gegeben. „Lasst euren Körper eure Geschichte erzählen – jedes Stück hat sein Bild“. „Mit dem Tanzprojekt „Home sweet Home“ versuchen wir, einen Weg aus einer an sich ausweglosen Situation zu weisen“, hob van Poppel hervor.

„Kann ich aus einer Situation wie etwa einem Krieg oder einer Naturkatastrophe, die ich nicht selbst verschuldet habe, herauskommen, aus der es eigentlich keinen echten Ausweg gibt?“ Diese Fragen stellten die Schülerinnen und Schüler des Lernhauses im Campus dann am Freitag in einer beeindruckenden, emotional berührenden Performance in der August-Schlüter-Halle dar. Freunde, Verwandte und Lehrkräfte konnten hier in einer 30-Minuten-Performance bewundern, was die einheitlich in Grün und Schwarz gekleideten Jugendlichen in einer Woche auf die Beine gestellt hatten.

„Wer miteinander tanzen kann, kann auch miteinander leben“, ist ein Motto von „De Loopers“. „In dieser Woche haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, im Team zu arbeiten. Sie erlebten sich abseits der üblichen Schulsituation und konnten eine Stärkung des Vertrauens zueinander feststellen“, konnte Wilfried van Poppel resümieren, nachdem der lange, wohlverdiente Applaus mit Standing Ovations in der Halle verklungen war.

Stolz war auch der Vater von Mohammed und Susan auf die Leistung seiner Kinder. „Sie haben die ganze Woche von nichts anderem erzählt und sich sehr auf die Aufführung heute gefreut. Es ist großartig gelaufen!“ Und damit er noch lange Freude an der Leistung seiner Kinder hat, nahm er die gesamte Performance als Video auf.