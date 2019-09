Wollen "Musik für die Augen" bieten: Rock the Circus. Zu Hits von AC/DC, Queen oder Pink gibt es Artistik. (STADTHALLE OSTERHOLZ-SCHARMBECK)

Osterholz-Scharmbeck. Das Team der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck hält für die Herbst- und Vorweihnachtszeit zahlreiche Konzerte, Künstler-Aufritte und Party-Veranstaltungen bereit. Die Karten für Puppenspieler Sascha Grammel und Gag-Kanone Markus Krebs sind bereits ausverkauft, aber auf das Publikum warte wesentlich mehr, betont Stadthallen-Manager Matthias Renken und Stadtmarketing-Geschäftsführer Jens Themsen. „Im November geht das Licht gar nicht mehr aus“, gibt Matthias Renken zu verstehen.

Noch 19 öffentliche Veranstaltungen stehen bis zum Jahresende im Terminplan des Stadthallen-Teams. Dazu zählt am Sonnabend, 14. September, ab 15 Uhr der Auftritt von Heavysaurus, der weltweit ersten Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal. Das Ganze ist verpackt in eine Bühnenshow mit einer echten Live-Band in Dinosaurier-Kostümen. Die Band war 2009 in Finnland entstanden und bringt seitdem Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren (und deren Eltern) die Musik nahe. In diesem Jahr sind sie auf der „Rock's Rarrr-Tour“ in der Kreisstadt zu Gast.

Im Oktober kommt das Ensemble des Ohnsorg Theaters in die Stadthalle. Am Sonnabend, 12. Oktober, spielt Heidi Mahler im Ohnsorg-Klassiker „En Mann mit Charakter“ eine Hauptrolle. Los geht die Aufführung in plattdeutscher Sprache um 20 Uhr.

Und am Mittwoch, 23. Oktober, ist Klimaforscher Mojib Latif als Herbstreferent der Volksbank Osterholz-Bremervörde in der Stadthalle auf der Bühne. Er spricht ab 19 Uhr zum Thema „Herausforderung Klimawandel – wo stehen wir in Sachen Klimaschutz“. „Die Besucher können auch Fragen stellen“, kündigt Jens Themsen an. Tickets seien ausschließlich in den Volksbank-Geschäftsstellen oder direkt online unter www.vbohz.de zu bekommen.

Konrad Stöckel mit seiner Comedy-Wissenschaftsshow ist am Freitag, 25. Oktober, ab 18 Uhr in der Stadthalle. Er versucht, in einer Liveshow unter anderem zu klären, wie man mit einem Vakuum Dinge in den Raum pfeffern kann. Außerdem fragt er, warum man sich mit Pyrowatte nicht abschminken sollte und keine T-Shirts aus Blitzbaumwolle tragen sollte. Auf wissbegierige Kinder und Erwachsenen würden spektakuläre Experimente und verblüffende Antworten warten, versprechen die Organisatoren. Das Motto lautet: Wenn's stinkt und kracht, ist's Wissenschaft."

Legendäres Trio

Am Sonnabend, 26. Oktober, treffen ab 19.30 Uhr drei legendäre Musikbands aufeinander. Headliner des Abends ist die legendäre Gruppe „Creedence Clearwater Revived“, kurz CCR, mit Gitarrist und Sänger Johnnie Guitar Williamson. Die Woodstock-Legende galt in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Weiterhin beim Rock-Legends-Festival dabei sind die deutschen Beat-Legenden The Lords und The Rattles. „Während dieses außergewöhnlichen Konzertes wird sich Historisches ereignen, wenn die beiden legendären deutschen Rockbands letztmalig aufeinandertreffen werden“, teilt die Stadthalle hierzu mit.

Sonnabend, 9. November, gastiert ab 20 Uhr die „Johnny Cash Show“ erneut in der Stadthalle. Die Band The Cashbags um den US-Sänger Robert Tyson will zum zweiten Mal zeigen, warum sie von vielen Fans als Europas erfolgreichstes Johnny Cash Revival bezeichnet wird. Das Quartett gleiche in Klang und Erscheinungsbild 1:1 dem berühmten Vorbild, sind viele Menschen überzeugt. Die Zuschauer in Osterholz-Scharmbeck können sich davon überzeugen lassen.

„Viva La Vita – es lebe das Leben“ heißt es am Mittwoch, 20. November, in der Stadthalle. Die Gruppe The Italian Tenors kommt mit „Songs und Musikstücken voller sonnendurchfluteter italienischer Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft“ in die Kreisstadt. Ihr Auftritt beginnt um 20 Uhr, um italienische Popklassiker „mit höchstem musikalischem Niveau klassisch zu interpretieren“.

Das Motto lautet: „Klassik meets Italo-Pop.“ Es erklingen unter anderem Filmklassiker wie Gloria, Felicitá und That‘s Amore. Nach Klassik und Pop ist Rockmusik dran: Bosstime ist eine Bruce-Springsteen-Tribute-Band, die am Sonnabend, 23. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle rocken will. Die Musiker wollen in ihrem Konzert, das etwa dreieinhalb Stunden dauert, alle Hits des Rock-Stars, gepaart mit reichlich Spielfreude und Authentizität auf musikalisch höchstem Niveau vortragen. Die acht Musiker sind zum dritten Mal die Stadthalle – ein Muss für alle Springsteen-Fans, sagen die Organisatoren.

Am Freitag, 28. November, ist ab 19.30 Uhr Semino Rossi mit den Schlagerpiloten in der Kreisstadt zu Gast. Dabei ist auch die Schlagersängerin Daniela Alfinito. Seit mehr als 15 Jahren verzaubere Semino Rossi das Publikum mit seiner packenden Mischung, teilt das Stadthallen-Team mit.

Nathan Carter will mit einer „Christmas Stuff 2019“-Tournee und seiner unverkennbaren Stimme Deutschland erobern. Am Freitag, 29. November, können ihn die Besucher der Stadthalle ab 20 Uhr auf der Bühne live erleben. Im Gepäck hat er unter anderem die Hits Christmas Stuff, Santa Claus Is Comin‘ To Town und When A Child Is Born. Der 29 Jahre alte Musiker hat vier Nummer-Eins-Alben in Folge und zwei Nummer-Eins-CD’s veröffentlicht und gilt zurzeit als einer der gefragten Künstler seines Landes, sagt Renken.

„Mitreißend, spektakulär, einzigartig“ soll es am Dienstag, 3. Dezember, zugehen. Die Show „Rock The Circus – Musik für die Augen“ beginnt um 19.30 Uhr. Zu live gespielten Hits von AC/DC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi oder Guns N' Roses wollen internationale Künstler dem Publikum zwei Stunden lang artistische Höchstleistungen zeigen.

Mit einem absoluten Ausnahmezustand rechnen die Organisatoren für Sonnabend, 7. Dezember. Ab 22 Uhr steht Radio-Moderator Malte Völz, alias Feten-Fölz, und DJ Mister D bei der „ultimativen Bremen-Vier-90er-Party" auf der Bühne. Und am Sonnabend, 14. Dezember, sind die Sänger der A-cappella-Gruppe Maybebop in der Stadt. Mit dem Weihnachtsspecial „Für Euch“ wollen sie ab 20 Uhr für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. „Das beste Fußballmagazin Deutschlands“ wird am Sonntag, 15. Dezember, erwartet. Die Macher von „11 FREUNDE“, dem „Magazin für Fußballkultur aus Berlin“ kommen in die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Die beiden Sportjournalisten Jens Kirschneck und Philipp Köster sind seit vielen Jahren auf Lesereise. Ab 19 Uhr wollen sie das Publikum amüsieren.

Für Sonntag, 22. Dezember, lädt das Stadthallen-Team und die Stadt Osterholz-Scharmbeck nach Gut Sandbeck ein. Dort steht ab 15 Uhr Gerd Spiekermann auf der Bühne, um den Zuhörern von seinem „Wiehnachts-Stress“ zu berichten. Das Programm heißt „Wiehnachten kümmt – so oder so“.

Unter dem Titel „O-Beck City knows how to party“ wollen die Akteure von Afterburner auch in diesem Jahr einen Auftritt in der Stadthalle hinlegen. Sie geben am Mittwoch, 25. Dezember, ab 20.30 Uhr ein Konzert.

Und am Silvester-Abend ist das Bremer Kaffeehaus-Orchester in der Stadthalle zu hören. Ab 18 Uhr wollen sie die Besucher mit bekannten und fröhlichen Melodien auf den Jahreswechsel einstimmen. „Auch eine prima Idee zum Verschenken“, ist Jens Themsen überzeugt.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es unter anderem beim OSTERHOLZER KREISBLATT an der Bördestraße sowie bei Go!Reisen an der Bahnhofstraße 77. Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter der Adresse www.stadthalle-ohz.de.