Ein Fall für drei (v. li.): Der Arzt Thomas Henne mit der medizinische Fachangestellten des Gesundheitsamts, Andrea Cordes, und Patrick Kröning von der Heimaufsicht. (C. Kosak)

Landkreis Osterholz. Vier Tage nach der fristgerechten Einrichtung des Corona-Impfzentrums in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck hat der Landkreis Osterholz am Freitagmittag auch seine mobilen Impfteams vorgestellt. Sobald die ersten Impfdosen im Zentrum eintreffen, werden die Teams in die Altenpflegeheime des Kreisgebiets fahren, um diejenigen Bewohner und Beschäftigten zu impfen, die das wollen. Gesundheitsdezernentin Heike Schumacher sagte gestern, sie rechne damit, dass der Start in den nächsten Wochen erfolge und danach auch das Zentrum in der Stadthalle die Türen öffne. „Wir können aber noch keinen Termin nennen.“

Der Impfstoff, mit dessen EU-Zulassung für Montag gerechnet wird, dürfte nach Schätzungen der Landesregierung zunächst nur für rund 25 000 Niedersachsen reichen. Als frühestmöglicher Liefertermin gilt der 27. Dezember, aber nicht alle Impfzentren können dann gleich beliefert werden, vermutet Schumacher. „Das Land wird die Impfdosen zunächst an die Landkreise mit besonders hohen Inzidenzwerten verteilen“, erklärte sie. Auch wenn sich die Lage schnell ändern könne: Momentan gehöre Osterholz mit einem Wert von 83,4 nicht zu den ausgeprägten Hotspots. Cloppenburg, Vechta, Delmenhorst und die Grafschaft Bentheim meldeten am Freitag doppelt so hohe Zahlen. Wie viele Dosen Niedersachsen überhaupt erhält und wann welche Impfstoffe außerdem zugelassen werden, bleibe abzuwarten.

Schumacher bat um Verständnis: „Wir bekommen dazu im Moment viele Fragen, die wir nicht genau beantworten können.“ Am Personal aber werde es nicht scheitern, schnellstmöglich mit den Impfungen zu beginnen. Priorität haben nach der am Freitag vorgestellten Impfverordnung des Bundes alle über 80-Jährigen sowie „Bewohner und Personal von Pflegeheimen, Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst“. Der Landkreis sei froh und dankbar, dass die Besetzung von Teams und Zentrum gut geklappt habe; es sei aber ein langer Atem nötig, sodass freiwillige Helfer weiterhin willkommen seien.

Der pensionierte Allgemeinmediziner Reinhold Heers gehört zu denjenigen, die sich beim Osterholzer Gesundheitsamt gemeldet hatten. Er wohne zwar inzwischen in Bremen, habe aber lange als Sanitätsoffizier in Schwanewede gearbeitet, erzählte er. Zu seinem mobilen Impfteam gehören als medizinische Fachkraft Andrea Cordes, die kürzlich einen Zeitvertrag im Gesundheitsamt erhielt und die den Pieks letztlich verabreichen wird. Für die Dokumentation ist drittens Patrick Kröning von der Heimaufsicht mit an Bord des unscheinbaren Kleinwagens, der demnächst noch mit einer Kühlbox ausgestattet werden soll.

„Probleme bei der Kühlkette erwarte ich nicht“, sagte Heers auf Nachfrage. Der Impfstoff wird bei minus 70 Grad gelagert und soll bei Kühlschranktemperatur bis zu fünf Tage lang wirksam sein. Er wird zweimal binnen 21 Tagen verabreicht. Ein sogenannter Logger überwacht Heers zufolge lückenlos alle Temperaturschwankungen. Weitere Vakzine, die vor der Zulassung stehen, könnten zudem weniger hohe Logistik-Ansprüche stellen. Trotzdem wagt Heike Schumacher vom Krisenstab noch keine Prognose zu der Frage, wann die Impfungen in die Arztpraxen verlagert werden können. „Die Bundespolitik weckt da manchmal sehr hohe Erwartungen“, kritisierte Schumacher. Vor Ort sehe die Sache oft anders aus.

Einverständniserklärung nötig

Die Dezernentin verdeutlichte das anhand weiterer Zahlen: Allein in den 29 Alten- und Pflegeeinrichtungen des Kreisgebiets leben rund 1300 Menschen; hinzu kommen fast noch einmal so viele Beschäftigte. Nun werde damit begonnen, die Impfbereitschaft der Zielgruppe zu erheben. Bei der Klärung wirken neben den Heimleitungen die gesetzlichen Betreuer und möglichst auch die betreuenden Ärzte mit. Die Devise lautet: Keine Impfung ohne Einverständniserklärung und unmittelbar vorausgehendes Impfgespräch. Das Impfzentrum werde wegen der Besuche Kontakt zu den Heimen aufnehmen und dabei die zentrale Terminvergabe des Landes nutzen, weil daran auch die Impfstofflieferung gekoppelt ist.

Wenn ausreichend Dosen zur Verfügung stehen, könne es auch weitere Impfteams geben; zunächst starte der Landkreis mit zwei mobilen Teams unter der Aufsicht von DRK-Arzt Thomas Henne. Nach den Bundesvorgaben haben Personen ab 70 Jahren die zweithöchste Priorität; außerdem Menschen mit Trisomie 21, Demenzkranke und Transplantationspatienten, Bewohner von Obdachlosen- oder Asylbewerberunterkünften sowie enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren. Als dritte Gruppe folgen über 60-Jährige, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, Mitarbeiter von Polizei und Feuerwehr, Personen in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen sowie Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter im Einzelhandel.

Heike Schumacher sagte, sie könne die Ungeduld vieler Menschen gut verstehen. „Wir glauben aber, dass der gesamten Bevölkerung damit gedient sein kann, wenn wir zuerst mit den Pflegeeinrichtungen beginnen.“ Das Land Niedersachsen hat inzwischen eine zentrale Hotline bei Fragen zum Impfen eingerichtet. Sie ist montags bis sonnabends von 8 bis 22 Uhr sowie Heiligabend zwischen 8 und 12 Uhr unter 08 00 / 9 98 86 65 erreichbar. Der Landkreis veröffentlicht im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen auch Antworten auf häufig gestellte Fragen.