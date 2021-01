Eckhard Gering ist Pastor aus Berufung. Am Sonntag wird er im Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Taufe, Trauung, Beerdigung – die Amtshandlungen, die Kasualien, eines Pastors folgen gleichen Regeln. Das war mal so. Inzwischen hat sich das geändert. Und das ist ganz im Sinne von Eckhard Gering. „Ich kann keine Standardansprachen machen, sondern muss mich auf die Person, die da vor mir sitzt, einlassen“, sagt der Pastor der St. Willehadi-Gemeinde: „Wenn sich dabei Nähe und Verstehen entwickeln konnten, waren das tolle Momente.“ Waren? Ja! Denn Eckhard Gering geht nach 26 Dienstjahren zum 1. Februar in den Ruhestand. Am Sonntag, 31. Januar, wird er im Gottesdienst verabschiedet.

Deshalb darf die letzte Dienstwoche mit einem Frühstück ausklingen. Brötchen, Aufschnitt, Käse, Tomaten, Marmelade und Honig stehen auf dem Tisch. Dazu gibt's Kaffee – für Eckhard Gering nicht selbstverständlich: „Ich trinke weder Kaffee noch schwarzen Tee.“ Das geht aber nicht soweit, dass er seinen eigenen Tee beispielsweise zum Gespräch, zum Besuch mitbringt. „Da sage ich dann schon, dass mir ein Glas Wasser ausreicht“, merkt er schmunzelnd an.

Immer neue Herausforderungen

26 Dienstjahre sind eine ganze Menge, auch für einen Pastor, der zudem noch Vorsitzender des Kirchenvorstands war. Das Führungsgremium der Gemeinde war der Hauptgrund, warum Gering seinen vorherigen Dienstort Oldendorf bei Stade verließ: Die Willehadi-Gemeinde suchte dringend einen Vorsitzenden. In Oldendorf hatte er zehn Jahre gearbeitet. Inzwischen ist Heiko Kaum Vorstandsvorsitzender. Eckhard Gering konnte sich wieder mehr auf seine seelsorgerischen Aufgaben konzentrieren, was ihm sehr gelegen gekommen ist. Vorstandsvorsitz und Pastor sind zwei Aufgaben, die getrennt sein sollten, findet er.

Bei 26 Dienstjahren stellt sein Frühstücksgast logischerweise als Erstes die Frage: „Was hat sich verändert?“ Die Antwort kommt prompt: Vor 26 Jahren habe es 11.000 Gemeindeglieder gegeben, jetzt noch 8.000. „Aber für hannoversche Verhältnisse sind wir immer noch eine große, vielfältige Kirchengemeinde“, findet Eckhard Gering. Zur Erklärung: St. Willehadi gehört zur evangelischen Landeskirche Hannovers.

Dass es weniger Mitglieder gibt, ist für ihn völlig normal. Schließlich habe sich die „Großwetterlage“ verändert: „Kirche muss sich heute gegenüber anderen Angeboten bewähren.“ Und: „Wer sich an die Kirche wendet, hat viel individuellere Erwartungen.“ Womit er wieder bei den Amtshandlungen ist. Wie schön es ist, dass immer wieder neue Herausforderungen dabei sind, berichtet Eckhard Gering. Etwa bei Taufen. Mit einem Schmunzeln erinnert er sich an die Kinder, die fasziniert vom Wasser einfach ins Taufbecken hinein fassen; oder an den kleinen Täufling, der sich über die Handbewegung beim Segen freut. Da habe er schon mal ein „Give me 5“ gegeben. „Da lebt die Gemeinde auf, die Ordnung bricht und das Kind steht im Mittelpunkt.“ Und wenn ein Pate ein Gebet spricht, „ist das sehr intensiv.“

Doch es sind nicht nur die Taufen, an die sich der scheidende Pastor erinnert. Die Gespräche mit Trauernden haben ihm manch’ bleibende Erinnerung beschert. Wenn Menschen nach dem Trauergespräch entlastet durchatmen konnten, habe er als Geistlicher etwas erreicht. Eckhard Gering fasst zusammen: „Wenn Menschen einander verstehen, dann habe ich auch als Pastor das Gefühl gehabt: Okay, hier war es richtig.“ In anderen Bereichen würde es wohl heißen, sie oder er habe einen guten Job gemacht. Aber für Eckhard Gering ist Pastor sein mehr als das, nämlich Berufung. „Ich setze mich ja einem anderen Menschen aus: mit mir als Person und mit meinem Glauben.“

Veränderungen innerhalb der Institution Kirche haben sich für Eckhard Gering nicht nur bei den Amtshandlungen gezeigt. Ein großer Bereich war auch die Umstrukturierung der Jugendarbeit. In allen Bereichen: von der Form des Konfirmandenunterrichts bis hin zur allgemeinen Jugendarbeit. Eckhard Gering blickt zufrieden zurück auf das Einbeziehen der Ehrenamtlichen in die Arbeit mit den Konfirmanden, aber auch auf die Regionalisierung der Jugendarbeit. Dies sei alles „zum Guten“ geschehen.

Nun steht nicht mehr der Pastor vor den jungen Leuten. Konfirmandenunterricht findet unter starker Einbeziehung der ehrenamtlichen Jugendlichen statt. Der Effekt ist „ein ganz anderes Klima“, freut sich Eckhard Gering: „Es war alles viel entspannter und nicht so festgelegt auf die traditionellen Rollen.“ Die betreffe nicht nur die äußere Form. Auch inhaltlich hat sich in der Jugendarbeit etwas getan. Es gehe immer um die Frage, wie sich der Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herstellen lasse.

Und dann noch die Frage, wo Kirche in zehn Jahren steht. Er überlegt: „Ich wünsche mir, dass Kirche sich so entwickelt, dass sie auf Machtpositionen souverän verzichten kann.“ Dies sei einfach gesagt, doch Eckhard Gering findet, dahinter steckt viel. Nämlich: Einerseits sollte sie sich als selbstbewusste, gesellschaftlich wichtige Institution verstehen, die für die Menschen da ist. Kirche sollte daraus aber nicht automatisch einen Machtanspruch ableiten. „Weniger Macht, starke Wirksamkeit“ sollte das Motto der Zukunft sein: „Die Wirksamkeit muss aus der eigenen Glaubwürdigkeit, aus der eigenen Überzeugungskraft und aus dem eigenen Beispiel kommen.“