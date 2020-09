Schwerer Stand: Das feuchte Grünland in der Hammeniederung stellt die Landwirtschaft vor Herausforderungen. (Dustin Weiss)

Landkreis Osterholz. Die Landwirte im Teufelsmoor stecken in der Klemme. Eigentlich müssen sie immer effizienter produzieren, um am Markt bestehen zu können. Doch ohne Aufwand gibt das Moor wenig her. Wie der Name schon sagt: Duwes Moor – taubes, unfruchtbares Moor. Und eine intensive Flächen-Bearbeitung, die zu gutem Futter und hohem Ertrag führt, hat Grenzen. Zu den natürlichen Voraussetzungen wie der Beschaffenheit von Boden und Pflanze kommen Klimawandel und Wetterkapriolen; auch die Verfügbarkeit von Manpower und Maschinen sind begrenzende Faktoren, desgleichen staatliche Förderprogramme sowie Natur- und Umweltauflagen. Anpassen statt aufgeben, empfehlen dennoch die Autoren einer Machbarkeitsstudie namens ,Aufwuchsverwertung und Artenvielfalt in der Leader-Region ,Kulturlandschaften Osterholz'".

Die Schlagzeile „Heimat für Torfmoos und Wasserbüffel“, unter der wir am 3. August vorab über das Gutachten berichteten, empfindet der stellvertretende Geschäftsführer des Kreislandvolkverbands, Christoph Bommes, dabei als arg plakatives Idyll. Romantisch sei der Arbeitsalltag der Moorbauern jedenfalls nie gewesen, sagen die Betroffenen. Die Beweidung mit Wasserbüffeln sowie die mögliche Verwertung von Biomasse als Baustoff werde bei der künftigen Nutzung der Moorflächen nur eine nachrangige Rolle spielen, bekräftigt Landvolk-Sprecherin Birgit Pape. Damit sind einige der Auswege angesprochen, die laut Studie als mögliche Auswege gelten – sofern die Investitionskraft da ist und der Förderrahmen stimmt.

Die Bereitschaft zum Umstieg auf sogenannte Paludikulturen ist Pape zufolge in der hiesigen Region kaum ausgeprägt. Dabei werden Schilf- und Röhrichtpflanzen als Bau- und Dämmstoff angebaut oder auch Torfmoose (als Torfersatz im Gartenbau) auf nassen Standorten geerntet. Ein Nischenmarkt, der spezielles Gerät und eher hohe Wasserstände erfordert (Info im Internet unter www.paludikultur-niedersachsen.de). Aus Papes Sicht wäre so eine Umstellung ebenso riskant wie radikal.

Auch das Gutachten, das inzwischen auf der Landvolk-Website veröffentlicht wurde, benennt hohe Hürden bei fehlender Förderung. Gleichzeitig warnt die Studie: „Die entwässerungsbasierte Nutzung wird in Zukunft unter den gegebenen gesellschaftlichen und politischen Vorzeichen voraussichtlich nicht mehr möglich sein.“ Zusätzlich führten der Torfschwund und die damit einhergehende Sackung dazu, dass Flächen nicht mehr nutzbar sein werden und unter das Niveau des gleichzeitig steigenden Meeresspiegels absinken.

Demgegenüber betont die Landvolk-Sprecherin: Die Bauern wollten auch künftig die Moorflächen im Teufelsmoor und in der Hammeniederung bewirtschaften und pflegen. Dabei aber möchte das Osterholzer Landvolk die bisherige Beweidung mit Rindern nach Möglichkeit vorerst weiter aufrecht erhalten, jedenfalls wenn es die Bewirtschaftungsauflagen im GR-Gebiet erlauben. Für „nachvollziehbare Klimaschutzmaßnahmen“ sei die hiesige Branche, die seit eh und je stark geprägt ist von Milchvieh und Fleischrindern, dabei allemal zu haben.

Klar sei aber auch, dass die bisherige Nutzung des Aufwuchses einfach nicht rentabel sei. „Die Qualität der Gräser ist überwiegend so schlecht, dass sie gerade einmal als Einstreu in Ställen taugen“, schildert die Landvolk-Sprecherin. Und der Vorsitzende Stephan Warnken bekräftigt: „Wir brauchen eine Bewirtschaftung, mit der wir auch Einkommen generieren können.“ Andernfalls drohe weiteres Höfesterben. Eine Einschätzung, die Warnken mit dem Gutachten nunmehr als wissenschaftlich fundiert ansieht.

Immerhin enthält die Machbarkeitsstudie weitere Optionen für die Aufwuchsverwendung, darunter die thermische Verwertung in einem Stroh- und Heu-Heizwerk oder die stoffliche Verwertung (Auffaserung für Papier oder Bio-Kunststoffe). Für das Osterholzer Landvolk jedoch steht nunmehr die energetische Nutzung des Halmguts an erster Stelle, nachdem sich der Arbeitskreis bereits seit drei Jahren mit den Zukunftsoptionen befasst. Pape zufolge könnten die krautigen Pflanzen aus dem Moor per Trockenfermentation in einer speziellen Biogasanlage verwertet werden. Gas aus Moorgras, sozusagen. Mit der entstandenen Energie ließen sich beispielsweise benachbarte öffentliche Gebäude versorgen. Die Reste der Fermentation wären als organischer Dünger vermarktbar.

Einige Osterholzer Landwirte haben sogenanntes Landschaftspflegematerial bereits einmal durch Labor und Fermenteranlage geschickt. Der Aufwuchs aus dem GR-Gebiet bestand in der Versuchsreihe zum größten Teil aus Rasenschmiele, Anteilen an Wiesenkräutern und Gräsern sowie geringen Mengen an Binse. Auch wenn die Energiegewinnung mühsamer scheint als bei klassischen Biogasanlagen: Die Ergebnisse seien so, dass sich eine intensivere Befassung damit allemal lohne, so das Zwischenfazit des Landvolks.

Die Gutachter schreiben dazu: „Diese Aufwüchse mit geringem Futterwert sollten nicht als ,wertloser Aufwuchs' für die Entsorgung betrachtet, sondern als wertvoller Rohstoff für eine zukunftsweisende Bioökonomie angesehen werden.“ Halmgüter aus nassen Mooren könnten dazu beitragen, die Wirtschaft unabhängiger von fossilen Kohlenstoffressourcen zu machen. Dazu müssten die Ökosystemleistungen der Landwirte wie Arten-, Klima- und Gewässerschutz angemessen honoriert werden, was nicht zuletzt eine politische Aufgabe sei.

Wie das Landvolk dazu mitteilt, strebt der Landvolk-Arbeitskreis die Gründung eines Landschaftspflegeverbands im Landkreis Osterholz an. Auch das Gutachten empfiehlt mittelfristig so einen Verband, der künftige Bewirtschaftungsprojekte begleiten und den Landwirten auch langfristig finanzielle Sicherheit geben würde. Darin hätten Landwirte, Naturschutzverbände und der Landkreis mit Politik und Verwaltung gleichermaßen ein Mitspracherecht.

Kürzlich nun trafen sich Bernd Stührenberg, Tetje Meyerdierks und Stephan Warnken vom geschäftsführenden Landvolk-Vorstand mit den beiden CDU-Landtagsabgeordneten Axel Miesner (Lilienthal-Worphausen) und Marco Mohrmann (Selsingen-Rhade), um mit ihnen über die Studie zu sprechen. Die Politiker hätten erklärt, die Aufwuchsverwertung in Mooren noch in diesem Jahr zum Thema im Landtag machen zu wollen, teilt Birgt Pape dazu mit. Zum vorbereitenden Gespräch mit den zuständigen Staatssekretären werde man auch Vertreter des Landvolkes Osterholz nach Hannover einladen. Aus Sicht der Landespolitiker sei die Machbarkeitsstudie „hochinteressant“. Sie solle auch auf Landesebene bekannt gemacht werden, denn sie biete „Perspektiven auf allen niedersächsischen Moorflächen“.

Das Gutachten der Greifswalder Michael-Succow-Stiftung ist zu finden unter www.landvolk-ohz.de/aktuelles/leader-förderung. Die knapp 18 Megabyte große Datei füllt 175 Din-A-4 Seiten.