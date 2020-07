Jürgen Christian Findorff – die Geburt des Mannes, der als Kopf hinter der Besiedlung des Teufelsmoores gilt, jährt sich 2020 zum 300. Mal – wurde am 22. Februar 1720 geboren. Ihm und seinem Wirken widmet sich eine Ausstellung in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Sie wurde zu seinem Geburtstag eröffnet. Doch die Coronakrise und die Schließung des Museums verhinderten einen Besuch der Allgemeinheit. Wir stellen die Ausstellung und ihre Inhalte in einer kleinen Serie vor. Heute: Jürgen Christian Findorff als Kommissar, Conducteur und Amtsvogt.

Osterholz-Scharmbeck.Jürgen Christian Findorff war das, was man heute ein Multitalent nennen würde. Die Umstände des Lebens ließen den jungen Mann im heimischen Lauenburg zunächst den Tischlermeister machen. Und er hatte das Glück, dass Otto Heinrich von Bonn, seines Zeichens Landbaumeister sowie ab 1749 Oberlandbaumeister und somit höchster Beamter in Sachen Landesbauentwicklung im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, erkannte: Mensch, der Findorff, der hat Talent! Wie schon im ersten Teil unserer kleinen Serie aufgeschrieben, wäre Jürgen Christian Findorff seinerzeit sonst womöglich gar nicht in das kleine, verschlafene Osterholz gekommen.

Wilhelm Berger, zusammen mit Lutz Bernsdorff Initiator der Findorff-Ausstellung in der Museumsanlage, findet, die Arbeit des gebürtigen Lauenburgers sei in der Vergangenheit „überhöht“ worden. Tatsächlich sei Findorff nicht nur Moor-Kommissar gewesen. Auch Conducteur (also Bauleiter) und Amtsvogt stünden in seiner Osterholzer Biografie. Als Conducteur habe Findorff letztlich nichts weiter als Aufträge abgearbeitet – diese kamen von von Bonn, von Meiners oder der Cammer aus Hannover.

Osterholzer Landvermessungen

Ausstellungsmacher Berger schreibt dazu im „Heimat-Rundblick“ vom Frühjahr 2017 über Findorff: „Bereits eine seiner frühen Stationen war (...) Osterholz. Die Unterlagen für den Umbau des Amtsschreiberhauses (das Findorffhaus, d. Red,) nennen die Jahre 1753 und 1754. Und: „Dass gerade hier ein Schwerpunkt seiner Arbeit gewesen ist, lässt sich anhand seiner umfangreichen kartographischen Arbeiten belegen, die 1754/1755 im Umfeld von Osterholz entstanden sind.“

Zu seinen Auftrag- und Ideengebern gehörte neben Otto Heinrich von Bonn der Osterholzer Amtmann Conrad Friedrich Meiners. Von ihm ging nach dem Siebenjährigen Krieg die Initiative zur Besiedlung des Rübekamps aus. Die Zeichnungen dafür legte Findorff 1759 vor. Den entsprechenden Antrag dafür stellte Meiners anno 1760 in Hannover. Zu diesem Zeitpunkt hatte Osterholz schon auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Zwar weisen Funde auf erste Besiedlungen des Osterholzer Geestrands in der Steinzeit hin. Doch die eigentliche Geschichtsschreibung beginnt erst im Jahr 1182 mit der Gründung des Klosters St. Marien.

Die Originalwand in Lehmbauweise aus dem Jahre 1753 ist im Amtshaus erhalten geblieben. (CARMEN JASPERSEN)

Um Findorffs Werdegang vom Conducteur über den Amtsvogt bis zum Moorkommissar besser zu verstehen, lohnt ein Blick in die politische Landkarte seiner Zeit. Schweden, Dänen, wieder die Schweden als Herrscher der Region – es war eine komplizierte Gemengelage. In dieser Zeit wurde das Kloster Osterholz säkularisiert und dem Landgrafen Friedrich von Hessen-Eschwege von den Schweden als Lehen gegeben. Nach seinem Tod herrschte seine Frau, Landgräfin Eleonora Catharina. Nach ihrem Tod fiel das Lehen 1692 zurück an die schwedische Krone. Osterholz und Lilienthal wurden zu königlichen Ämtern, an deren Spitze ein Amtmann stand.

Im Jahr 1714 konnte Georg Ludwig, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, als Georg I. in Personalunion englischer König werden. Er nannte sich Georg I. Die Personalunion bestand 123 Jahre. Bis 1727 regierte Georg I., bis 1760 Georg II. und danach Georg III. Die Hannoveraner behielten die Amtsstrukturen der Schweden und Dänen bei. Aber erst 1750 wurden die Ämter Osterholz und Lilienthal getrennt.

In diesem politischen System übte Findorff ab 1759 die Funktion des Amtsvogts aus. Unterlagen darüber, so Berger, liegen indes nicht vor. Vermutet werde, dass sein jüngerer Bruder Franz Hinrich den Posten übernommen habe. Jürgen Christian Findorff dürfte dafür wieder in der Region unterwegs gewesen sein, um diese zu vermessen – wie er es schon seit 1755 getan hatte. Gleiches geschah auch beim Bau des Osterholzer Hafens. Den, so der Auftrag, musste Jürgen Christian Findorff wieder als Conducteur überwachen. Das Ziel jedoch, das Projekt innerhalb eines Jahres durchzuziehen und zum Abschluss zu bringen, verfehlte er.



