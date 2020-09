Das Stadion Moormannskamp wird stark beansprucht. Nicht nur der Rasenplatz, auch Laufbahn und Sprunganlage müssen saniert werden. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Seit Jahren klagen Ritterhuder Vereine und das Schulzentrum über den desolaten Zustand des Stadions Moormannskamp. Und ebenso lange debattieren Kommunalpolitiker über eine grundlegende Erneuerung des Hauptplatzes mit Fußballfeld und Leichtathletikanlagen. Sie zeichnet sich nun ab, weil die Hammegemeinde 1,4 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhält (wir berichteten). Die Ratsmitglieder sollen in zwei öffentlichen Sitzungen am 5. Oktober und 2. November grünes Licht geben.

Vor zwei Jahren diagnostizierte das Bremerhavener Planungsbüro Hoppe nach eingehender Inspektion, was Fußballer, Leichtathleten und Sportlehrer immer wieder angemahnt hatten: Für das vor 40 Jahren eingeweihte Stadion Moormannskamp bestehe dringender Sanierungsbedarf. Da traf es sich gut, dass im Haushalt des Bundesministeriums für Inneres, Bau und Heimat 100 Millionen Euro zur Förderung von Investitionen in kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen der Republik zur Verfügung standen. Der Gemeinderat segnete einstimmig den Vorschlag der Rathaus-Verwaltung ab, einen Zuschuss für die dringend notwendige Erneuerung der maroden Sportstätte zu beantragen. Er ist inzwischen gebilligt worden und beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro. Davon, so die Leiterin des Sachgebiets Bildung, Kultur und Freizeit im Rathaus, Sabine Hastedt, müsse Ritterhude einen Anteil von zehn Prozent finanzieren, also 140 000 Euro. Ein erheblicher Brocken für eine Gemeinde in Haushaltsnotlage.

Der Ritterhuder Rat soll deshalb am 2. November entscheiden, ob die zusätzliche Verschuldung gewollt ist, um das Stadion zu sanieren. Zuvor aber, am Montag, 5. Oktober, will der Fachausschuss für Sport, Jugend und Kultur über die konkreten Realisierungsmaßnahmen beraten und eine Empfehlung für das Kommunalparlament beschließen. Diese öffentliche Sondersitzung mit einem Sachverständigen soll um 17 Uhr im Saal des Hammeforums beginnen.

Nur noch Auswärtsspiele

Neben den Ausschussmitgliedern dürfen auch die betroffenen Ritterhuder Vereine mit je zwei Personen an den Beratungen teilnehmen. Besucher sind laut Rathaus ebenfalls willkommen, Plätze stehen wegen der Pandemie allerdings nur in begrenzter Zahl zur Verfügung. Sie werden nach dem sogenannten Windhund-Prinzip vergeben. Weitere Informationen sind im Rathaus bei Stefanie Dunkel unter Telefon 0 42 92 / 88 91 58 oder E-mail s.dunkel@ritterhude.de zu erhalten.

Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Hauptplatz des Moormannskamp-Stadions. Von einem intakten Rasen-Fußballfeld kann schon lange keine Rede mehr sein. Gastmannschaften klagten bereits vor zwei Jahren, dass sie „auf einem solchen Acker“ noch nie gespielt hätten. Die Verantwortlichen des Kreisliga-Aufsteigers SG Platjenwerbe zogen deshalb im September 2018 ungewöhnliche Konsequenzen: Bis zur Winterpause absolvierte die 1. Herrenmannschaft damals nur noch Auswärtsspiele.

Weil auch ein komplett neu angelegter Rasenplatz der starken Beanspruchung aus Sicht der Vereine nicht gewachsen sein wird, plädieren sie für den Bau eines Kunstrasenplatzes. Volker Guttmann, Fußballchef der TuSG Ritterhude: „Nur ein Kunstrasen kann den Anforderungen gerecht werden.“ Allerdings müssen sich die Ratsmitglieder am 5. Oktober auch mit der jüngsten Kritik von Umweltverbänden auseinandersetzen. Sie verweisen vor allem auf die Mikroplastikteilchen, die als Granulatfüllung eingesetzt werden und vom Spielfeld in Gewässer gelangen könnten, wo sie zerstörerische Auswirkungen auf die dortige Lebenswelt hätten. Inzwischen gibt es jedoch Alternativen zum Kunststoff-Granulat, das die Kunstrasen-Halme aufrecht halten soll. Zum Beispiel Füllungen aus Naturkork.

Ein gewichtiges Argument für den Bau eines Kunstrasenplatzes hatte vor zwei Jahren schon das Bremerhavener Planungsbüro geliefert. Bei guter Pflege halte ein Naturrasen eine Belastung von rund 400 Stunden im Jahr aus, heißt es in einer Machbarkeitsstudie. Die Grasfläche des Hauptplatzes im Stadion Moormannskamp aber werde jährlich 1890 Stunden strapaziert, stellte Landschaftsarchitekt Hoppe fest. Der Wunsch der Vereine nach einem Kunstrasenplatz sei deshalb gut nachvollziehbar.

Sanierungsbedarf gibt es nicht nur für das Spielfeld, sondern auch für alle anderen Breitensport-Einrichtungen im Stadion wie Laufbahn und Sprunganlagen, so die Verwaltung. Darüber hinaus bemängeln die Sportler die unzulänglichen sanitären Anlagen und Umkleiden. Deshalb wurde schon vor geraumer Zeit vorgeschlagen, die Räumlichkeiten zu nutzen und entsprechend umzubauen, in denen sich einst das Blockheizkraftwerk der Osterholzer Stadtwerke befand. Laut Volker Guttmann werde inzwischen aber darüber diskutiert, einen komplett neuen Anbau zu errichten. Auch darüber dürften die Ritterhuder Ratsmitglieder während der Sitzungen am 5. Oktober und 2. November (ab 19 Uhr ebenfalls im Hammeforum) debattieren.

Die Klagen über zu wenige und zu stark belastete Sportplätze in der Gemeinde Ritterhude gibt es bereits seit rund zwei Jahrzehnten. Als die SG Platjenwerbe 2012 darauf hoffen durfte, an der Straße Heidkamp eine Sportanlage zu erhalten, scheiterte das Projekt an einer kurzfristig initiierten Bürgerbefragung. Heute ist die 4,5 Hektar große Fläche zwischen Wohnbebauung und Autobahn als Gewerbegebiet im Gespräch.