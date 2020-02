Auch die Technik der Mühle, um die sich der Bürgerverein kümmert, besteht überwiegend aus Holz und bietet damit den Anobien Angriffsflächen, wie Vorstandsmitglied Ernst-Günther Beckmann mit Hinweis auf den gelben Punkt demonstriert, den der Sachverständige aufgeklebt hat. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Noch am Montagvormittag pfiff der Wind äußerst kräftig durch die Ritzen ins Obergeschoss der Mühle von Rönn. Doch „Sabine“ hat dem historischen Gebäude nichts anhaben können, obwohl es an einer der höchsten Stellen der Stadt dem Sturm jede Menge Angriffsfläche bietet. Da war das zerstörerische Werk eines kleinen Nagekäfers umso erfolgreicher: Wegen Anobienbefalls muss der Galerieholländer, eines der Wahrzeichen Osterholz-Scharmbecks, in diesem und im kommenden Jahr eine aufwendige Sanierung über sich ergehen lassen.

Was das Gefahrenpotenzial für die Statik angeht, kann Stefan Blanke vom Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Entwarnung geben. Ein entsprechendes Gutachten liegt ihm bereits vor. Die Insekten, die über einen gedrungenen, meist dunkelbraun gefärbten Körper verfügen, verschmähen die tragenden alten Balken und fressen sich stattdessen ins Schalungsholz hinein, das sich erst seit der Renovierung von Anfang des Jahrtausends im Gebäude befindet. Trotzdem gilt es, die ebenso ungebetenen wie lästigen Hausgenossen loszuwerden. Blanke: „Das ist ja immer ein Warnsignal. So etwas nehmen wir ernst.“ Die Stadt ist Eigentümerin der Mühle. Sie hat für 2021 Kosten von 200 000 Euro im Haushaltsplan angesetzt. Rund die Hälfte davon hofft sie über ein Denkmalschutz-Sonderprogramm aus dem Bundeshaushalt decken zu können.

Kehlbalken abgestützt

Neben der Biologischen Station Osterholz und dem Mühlencafé als Untermieter beansprucht das mit vielen Lesungen, Theateraufführungen und Vorträgen auch als Kulturstätte dienende Ensemble an der Lindenstraße vor allem der Bürgerverein Osterholz-Scharmbeck, der nach gründlicher Sanierung des „Innenlebens“ 2004 einen Nutzungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen hat, um die eindrucksvolle Mechanik in einem Museum zu bewahren und auf diesem Wege auch möglichst viele Menschen für diese bedeutenden Zeugnisse der Technikgeschichte zu begeistern.

Ein Juwel, das gepflegt werden will: Die Mühle von Rönn ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Die Anlage soll in den 1880er-Jahren auf ein bereits vorhandenes Wohnhaus aufgesetzt worden sein. Heute wird das historische Gebäude als kulturelles Zentrum genutzt. (fotos: JASPERSEN)

Ernst-Günther Beckmann, Vorstandsmitglied des Bürgervereins, weist bei einem Mühlen-Rundgang auf einen Kehlbalken hin, der von Schimmel befallen ist und stellenweise bereits eine dunkle Färbung angenommen hat. Er ruht inzwischen auf Stützpfeilern. Beckmann und Blanke sehen hier Handlungsbedarf für den Fall, dass noch Schnee fällt und die Last des Niederschlags zu Einbrüchen führt. Dafür und für andere Reparaturen, die keinen größeren Aufschub dulden, werden bereits im Etat für dieses Jahr 25 000 Euro vorgehalten. Wie Blanke berichtet, war schon der „Gesundheitscheck“, den der beauftragte Sachverständige für Holz- und Bautenschutz im Sommer 2019 mit zwei Mitarbeitern vornahm, eine „Sisyphusarbeit“. Der Experte aus Visselhövede untersuchte sämtliche Holzteile, und in so einer Mühle ist jede Menge von dem natürlichen Rohstoff verbaut. Auch die Mechanik ist größtenteils aus Holz. Bei der Sanierung selbst müssen die Holzbauteile aus- und wieder eingebaut werden. Blanke: „Das wird eine Operation am offenen Herzen.“ Da die Mühle auch weiterhin eine Produktionsstätte für Mehl bleiben solle, könne man die Anobien nicht mit herkömmlichen Schädlingsbekämpfungsmitteln außer Gefecht setzen, sondern müsse auf ein sogenanntes thermisches Verfahren zurückgreifen.

Die Stadt wird nun auf Basis des Gutachtens entscheiden, welche Arbeiten zu priorisieren sind und ein entsprechendes Sanierungskonzept erstellen, das mit der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen ist. Einige Aufgaben, hofft Blanke, könnten vom dritten Quartal dieses Jahres an in Angriff genommen werden. Im Frühjahr bereits soll noch die ziemlich vermooste Galerie gereinigt werden. Sie ist schon vor einigen Jahren hinsichtlich der Führungen zur Tabuzone erklärt worden. Wegen der Rutschgefahr. „Die Galerie ist direkt aufs Dach aufgesetzt und wird nicht richtig belüftet“, erklärt Blanke. Besonders an der Wetterseite, wohin die Galerie mit leichter Steigung führt. „In diesem Bereich sammelt sich das Laub.“ Voraussichtlich im Frühjahr wird der Baubetriebshof mit dem Hochdruckreiniger anrücken. Blanke gibt dazu den Hinweis, dass die Galerien ursprünglich nicht für Schulkinder bestimmt waren, die ihren Wandertag in der Mühle absolvieren, sondern allein der Arbeit des Müllers gewidmet waren. Man erfand den „umlaufenden Balkon“, damit bei den mit der Zeit größer gewordenen Anlagen weiterhin Flügel, Steert und Bremse erreicht und bedient werden konnten.

Handlungsbedarf angesagt: Eine von Schimmel befallene und bereits zersetzte Stelle an der Decke des Maschinenbodens. (CARMEN JASPERSEN)

Die Galerie musste zuletzt auch bei den Führungen außen vor bleiben, die der Bürgerverein bei den Mühlentagen vorzunehmen pflegt. An dieser Aktion, zu der die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) stets für Pfingstmontag aufruft und an der sich etwa 1000 Wind- und Wassermühlen für öffentliche Besichtigungen öffnen, waren die Osterholz-Scharmbecker immer beteiligt, seit sie den Nutzungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen haben. 2020 sind sie erstmals nicht mit von der Partie, wie Ernst-Günther Beckmann ankündigt. Der Bürgerverein hat etwa 100 Mitglieder, von denen aber nicht einmal ein Dutzend als aktive Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Damit seien Vorbereitung und Programmgestaltung mit frischem Butterkuchen aus dem Backofen nicht mehr zu bewerkstelligen, bedauert der stellvertretende Vorsitzende.