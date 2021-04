In Axstedt soll Müll gesammelt werden. (CARMEN JASPERSEN)

Axstedt. Der Umwelttag in Axstedt fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Die Gemeinde möchte aber die Möglichkeit schaffen, Müll zu sammeln. Sie hat sich eine machbare Regelung ausgedacht, bei der die Corona-Regeln eingehalten werden können. Alle Bürger aus Axstedt können bis zum 11. April den Ort von Müll befreien und den Unrat wie in den vergangenen Jahren in einen bereitgestellten Container am Feuerwehrhaus Axstedt entsorgen. Der Container steht dort vom bis zum 11. April. Allgemeine Infos mit Telefonnummer, eine Liste der Sammelstrecken, sowie Müllbeutel und Einmalhandschuhe liegen laut Gemeinde am Eingang des Feuerwehrhauses bereit. Ein geselliges Beisammensein, das der Primelclub traditionell anbietet, ist in diesem Jahr nicht möglich. Anmeldungen nehmen Dagmar Bierwald (04748/7605) oder Burkhard Bullwinkel (04748/7987) entgegen. Dort gibt es auch weitere Informationen.