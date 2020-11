Aus Ton formten die Hagener Waldschüler Ohren, aber auch Münder für den bundesweiten Handwerks-Wettbewerb. Unterstützt wurden sie dabei von einer Bremer Künstlerin und Kunsthandwerkerin. (Waldschule Hagen-Beverstedt)

Hagen. Die Waldschule Hagen-Beverstedt gehört dem bundesweiten Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an und will das jetzt noch deutlicher zeigen: Für die Teilnahme an einem Handwerks-Wettbewerb sind 30 Tonfliesen mit vergoldeten Mündern und Ohren entstanden, die in Kürze ihren Platz an den Wänden des Hagener Schulgebäudes finden sollen. „Es geht um die goldenen Worte – wir haben es in der Hand, was wir weitererzählen und was nicht“, erklärt Kunstlehrerin Sarah Harjes-Fritzsche, die das Projekt mit der Klasse 11 d durchgeführt hat. Nach ausführlichen Gesprächen über Formen von Rassismus und Ausgrenzung, in denen persönliche Erfahrungen der 25 beteiligten Schülerinnen und Schüler ebenfalls eine Rolle spielten, habe es mehrere Vorschläge gegeben, wie das Ergebnis der Diskussionen handwerklich und künstlerisch umzusetzen sein könnte. In einem Ideenwettbewerb habe sich dann das Konzept „Ohren und Münder“ durchgesetzt. „Durch die Objekte soll daran erinnert werden, wie schnell Worte urteilen, verletzen und ausgrenzen“, sagt Sarah Harjes-Fritzsche. Die Gruppe habe zum Thema einen lebensnahen Bezug herstellen wollen und dieses nicht nur als abstraktes Bekenntnis vergegenständlichen wollen. „Damit soll die Problematik – angelehnt an die Idee der Stolpersteine – sichtbar gemacht werden“, so die Kunstlehrerin. Alle Fliesen seien Unikate, die Ohren und Münder jeweils individuell gefertigt.

Hilfe von Firmen und Künstlern

Anschließend wurden die 3D-Modelle auf Fliesen aufgebracht und vergoldet. So entstanden 30 Unikate. (Waldschule Hagen-Beverstedt)

Das Unternehmen Würth hat den Wettbewerb in Partnerschaft mit „Das Handwerk“ und unter der Schirmherrschaft der „Aktion Modernes Handwerk“ ausgeschrieben und jeder teilnehmenden Gruppe einen Betrag von 1000 Euro für die Materialbeschaffung zur Verfügung gestellt. Die Waldschüler wurden von der Bremer Künstlerin und Kunsthandwerkerin Paule Potulski in die Fliesentechnik eingewiesen. Entstanden sind die Fliesen in einer Größe von jeweils 25 mal 25 Zentimetern. Die Ohren- und Münder-Modelle wurden in 3D-Optik mit den Fliesen verbunden. „Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit der holzverarbeitenden Firma Mahlstedt & Ficke aus Wulsbüttel Holzrahmen für die Fliesen angefertigt“, erzählt Kunstlehrerin Sarah Harjes-Fritzsche. Zusätzlich seien zwei jeweils etwa einen Meter große Skulpturen eines Mundes und eines Ohres aus Holz entstanden, die der Kettensägenkünstler Bruno Gerdes aus Bokel nach Vorlagen der Schüler gefertigt habe. „Die Skulpturen wollen wir auf dem Schulhof aufstellen, um etwas Bleibendes zu schaffen“, so die Pädagogin.

Mit dem Projekt hat die Klasse es unter 250 teilnehmenden Schulen deutschlandweit bereits unter die ersten 100 Handwerksprojekte geschafft, nun kann bis zum 15. November online unter www.handwerkswettbewerb.de/voting über die zehn besten Projekte abgestimmt werden. Diese zehn Projekte werden einer aus sieben Mitgliedern bestehenden Fachjury vorgelegt, die die drei Gewinner und das Gewinnerteam des Sonderpreises in der Kategorie Innovation küren wird.