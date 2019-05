Das Polizeiorchester war zu Besuch in der Ganztagsschule Ritterhude. Vor neugierigen Viertklässlern spielte das Orchester einige Stücke. (Bernd Kramer)

Ritterhude. Namene hat eine andere Hautfarbe, trägt andere Kleidung und anderen Schmuck als die meisten ihrer Mitschüler. Durch diese Andersartigkeit zieht sie die Aufmerksamkeit eines gleichaltrigen Trios aus ihrer Klasse auf sich, das sie sowohl auf dem Schulhof als auch in den sozialen Medien mobbt. Trotz dieser Gemeinheiten lädt Namenes Mutter alle drei samt Eltern zu einer großen Geburtstagsfeier von Namenes Onkel ein, und beim gemeinsamen Feiern, Essen und Tanzen scheinen die vermeintlichen Unterschiede gar nicht mehr wichtig.

So lautet knapp zusammengefasst der Inhalt des musikalischen Schulprojekts „Namene“, mit dem das Polizeiorchester Niedersachsen seit knapp vier Jahren in zahlreichen Grundschulen des Bundeslandes gastiert und somit seinen Wirkungsbereich inhaltlich ausweitete. „Um die einzelnen Instrumente und verschiedenen musikalischen Genres vorzustellen, bedarf es nicht unbedingt eines Polizeiorchesters; das kann jedes beliebige Orchester genau so machen. Für Polizeiorchester aber genießen präventive Aufgaben oberste Priorität“, erklärte Detlef Krenz, einer von zwei musikalischen Leitern des Polizeiorchesters, die Motivation hinter dem ehrgeizigen Projekt, mit dem das Polizeiorchester jetzt auch in der Ganztagsschule Ritterhude zu Gast war.

Die Vorführung der mit viel Musik begleiteten halbstündigen Erzählung blieb indes ebenso wie die Teilnahme an den anschließenden, je 20-minütigen Workshops fast gänzlich den Schülern der vierten Klassenstufen vorbehalten. Einer davon war durchaus musikalischer Natur: Es ging um das Orchesterinstrumentarium, aber außerdem um einen Bodypercussiontanz, den das Orchester für das Finale seiner Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Thiemo Kraas entwickelte. In weiteren Workshops griff das Projekt vorrangig jene Problemthemen auf, die das zuvor präsentierte Musikstück noch auf verhältnismäßig harmlose Weise angesprochen hatte. Mobbing und Ausgrenzung auf dem Schulhof sowie in sozialen Medien zählten ebenso dazu wie Zivilcourage und Gewaltprävention. Zudem wurden Rechtsfragen um die „virtuellen Lebensräume“ angesprochen: das Recht am eigenen Bild etwa oder Möglichkeiten, gegen Missbrauch vorgehen zu können.

Als die Sozialpädagogin der Schule, Nicola Böse, vor einem Jahr eher zufällig von dem musikalischen Workshopprojekt des Polizeiorchesters erfuhr, bemühte sie sich sogleich um einen Gastspieltermin in Ritterhude. „Die Warteliste ist jedoch lang“, erklärte Böse den langen Zeitraum zwischen Interessenbekundung und dem nun erfolgten Gastspiel. „Je nach Dienstplänen und weiteren Aufgaben der Orchestermitglieder schaffen wir maximal 30 Aufführungen pro Jahr“, sagte Detlef Krenz, der während der einleitenden Vorführung auch die Rolle des Erzählers übernahm. An 150 Grundschulen des Bundeslands sei die musikalische Geschichte samt anschließender Themenworkshops jedoch bereits aufgeführt worden, nachdem das Orchester zuvor zwei Jahre in die Projektentwicklung investiert hatte.

„Die Geschichte haben wir selbst in einzelnen Arbeitsgruppen geschrieben, Thiemo Kraas schrieb im Anschluss daran die Musik“, so Krenz. Beraten ließen sich die Beamten dabei von zahlreichen Pädagogen sowie der Grundschule Groß-Buchholz nahe Hannover. Schließlich sollte das Projekt sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich seiner Dauer auf die anvisierte Zielgruppe – Schüler der dritten und vierten Klassenstufen – maßgeschneidert werden.

Weiteres Ziel der musizierenden Beamten ist neben dem Präventionseffekt, die Hemmschwelle bei den jungen Gästen zu senken, mit der Polizei in Kontakt zu treten. „Das funktioniert auf diese Weise immer. Am Ende der Workshops wollen uns die Schüler zumeist gar nicht mehr gehen lassen“, hat Krenz beobachtet. In Ritterhude ernteten die Beamten während der Aufführung vor allem Aufmerksamkeit und Respekt ihrer jungen Zuschauer, bis diese am Ende der Workshops ihren Nachfolgern aus den dritten Klassenstufen selbst etwas vorführen durften, nämlich den soeben erlenten Bodypercussiontanz.