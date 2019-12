In der Logistikschule

Musikkorps spielt für Anderland

Christa Neckermann

„Anderland“, das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Osterholz-Scharmbeck profitiert in diesem Jahr vom Erlös des traditionellen Benefiz-Konzertes in der Garlstedter Kaserne.