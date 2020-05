Wenn sie sortieren kann, ist sie in ihrem Element: Anke Stührenberg beim Aufräumen in einem Büro in Osterholz-Scharmbeck. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Von Einstein soll der Spruch stammen: „Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos“. Mit diesem Satz trösten sich all jene, die in – zugegeben – sauberen Stapeln auf ihrem Schreibtisch nach Unterlagen für die Steuer suchen, den Kleiderschrank nach der schönen Sommerbluse durchforsten oder in der Küchenschublade auf Expedition nach dem Gewinde-Korkenzieher gehen. Meist geht bei solchen mehr oder weniger erfolgreichen Suchaktionen viel Zeit verloren. Frust baut sich auf, und am Ende wird schnell noch eine Bluse oder ein Korkenzieher gekauft, denn die Gäste werden in Kürze vor der Tür stehen. Und der oder die Suchende nimmt sich vor: „Morgen wird hier gründlich aufgeräumt!“

Oft klingelt dann in Schwanewede-Rade bei Anke Stührenberg das Telefon. Sie ist Aufräum-Profi und coacht ihre Kunden durch heilloses Durcheinander hin zu praktischer Ordnung. Dabei ist es ihr egal, ob sich das Chaos in einem Büro, im PC, im Kleiderschrank oder in einem ganzen Haushalt ausgebreitet hat.

„Ich habe schon immer gern Dinge sortiert oder einen neuen, ergonomischen Platz für sie gesucht“, erzählt Anke Stührenberg. Begonnen hat sie damit schon in der Schulzeit, als ihre Zimmereinrichtung öfter umgeräumt wurde und jedes Mal wieder ein neues Raumgefühl erzeugte. Auch ihre Küche hat Stührenberg so lange umgemodelt, bis die perfekte Arbeitsplatz-Gestaltung in der Küche mit sinnvoll angeordneten Werkzeugen und Geräten der Hausfrau die Arbeit erleichterten. Dabei ist ihr bereits früh aufgefallen, dass Ordnung Geld spart. „Wenn ich weiß, was ich habe, brauche ich nur das zu kaufen, was mir fehlt. Doppelkäufe entfallen“, macht Anke Stührenberg deutlich.

Der Weg zur sinnvollen Ordnung ist bei ihr mit vielen vollen Mülltüten gepflastert. „Die häufigste Frage an meine Kunden lautet: „Wann haben Sie dieses Teil zum letzten Mal benutzt?“ Kommt dann 'Vor ein, zwei Jahren' ist es ein sicherer Hinweis darauf, dass dieses Teil entbehrlich ist“, sagt Stührenberg.

Die Entscheidung, sich von etwas zu trennen, kann in einem Büro leichter fallen als in einem Privathaushalt, weiß der Ordnungsprofi. „Viele Gegenstände sind mit Erinnerungen oder Emotionen verbunden. Da liegt die Hemmschwelle loszulassen besonders hoch“, betont Stührenberg. Die Entscheidung, etwas wegzugeben, liege immer beim Kunden. „Der Kunde soll sich wohlfühlen. Wenn dazu ein bestimmter Gegenstand nötig ist, respektiere ich das“, sagt Anke Stührenberg bestimmt. Durch ihre Tätigkeit entsteht ein besonderes Verhältnis zu ihren Auftraggebern, das besonders eines voraussetzt: Vertrauen. „Ich bin diskret und verschwiegen. Was ich bei meinen Aufräum-Arbeiten sehe, behalte ich für mich.“

Manchmal befreiend

Das Wegwerfen hat für Stührenbergs Kunden oft einen geradezu befreienden Charakter. Wenn wieder leere Flächen zu sehen seien, kämen viele wieder zum Durchatmen, hat sie beobachtet. „Dann können sich die Leute auch leichter von anderen Dingen trennen. Und am Ende des Prozesses steht ein Raum, eine Ablage oder ein Büro, in dem jedes Ding seinen festen, sinnvollen Platz hat“, sagt der Ordnungsprofi.

Die Menschen, die ihre Unterstützung suchen, kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Oft sind ältere Menschen darunter, die ihren Familien das Wühlen durch Familienpapiere ersparen wollen, das sie selbst erleben mussten, und die nun ihre Akten durch Anke Stührenberg ordnen lassen, damit die Familien im Notfall Unterlagen leichter finden können. Auch Handwerksbetriebe, kleinere Firmen oder Freiberufler nehmen gern den Service in Anspruch, Büro und Ablage einmal durchzuorganisieren oder Arbeitsplätze einrichten- beziehungsweise angemessen organisieren zu lassen.

Dabei hat Anke Stührenberg oft festgestellt, dass Ordnung dann zum Selbstläufer wird. „Steht erst einmal ein Gerüst, sind die Leute mit Begeisterung bei der Sache und haben Freude daran, ihre Dinge in Ordnung zu halten. Dann tritt auch so schnell kein Chaos mehr auf.“ Gern nutzen die Kunden auch Stührenbergs Angebot, Zeitpläne für den Haushalt erstellen, oder sich in Haushaltsführung beraten zu lassen. Häufig wird auch das Angebot, den Nachwuchs in „Haushaltsführung für Singles“ auf ein Leben außerhalb des Hotels Mama vorzubereiten, gebucht.

Mehr Informationen zu Anke Stührenberg und ihrem Leistungsangebot gibt es im Internet unter www.ordnen-mit-system.de.