Um die Mutation aufzuspüren, lässt der Landkreis Osterholz seit der Vorwoche positive PCR-Tests mit hoher Viruslast auf Coronavirus-Mutationen untersuchen. (Sebastian Gollnow)

Landkreis Osterholz. Nun ist auch bei den Corona-Infektionen im Landkreis Osterholz erstmalig eine der besonders ansteckenden Mutanten aus Großbritannien entdeckt worden. Wie die Kreisverwaltung gestern am späten Nachmittag mitteilte, sei am Donnerstag die britische Variante des Erregers bei einem 33-jährigen Mann nachgewiesen worden, der bereits in der Vorwoche positiv getestet worden war. Seit der vergangenen Woche lässt der Landkreis bei positiven Tests eine Genom-Sequenzierung vornehmen, wenn die Probe einen bestimmten CT-Wert überschreitet; dieser Wert gibt die Viruslast der Probe an. Da sich der Mann zuvor ohnehin schon als Kontaktperson in Quarantäne befand, waren die Ermittlungen in seinem Umfeld bereits abgeschlossen: Er hatte sich im familiären Umfeld angesteckt.