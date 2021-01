Spektakuläres Manöver: Die Unterkonstruktion fürs Storchennest wird mit sogenannter Höhenzugangstechnik aufs Dach gehievt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Den Störchen steht im Landkreis Osterholz ein weiterer Nistplatz zur Verfügung: Das Nest auf dem Dach der Schule am Klosterplatz, in dem aufgrund von „Baufälligkeit“ schon etliche Jahre nicht mehr gebrütet wurde, ist wieder bezugsfertig. In einer spektakulären Aktion, organisiert vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu), wurde die ziemlich sperrige Unterkonstruktion aus Holz jetzt mit schwerem Gerät auf das Dach gehievt. „Das ist ein richtiger Hingucker“, freute sich Peter Heyer, Vorsitzender des Nabu, der auf die besondere Verpflichtung aufmerksam machte, die damit einher gehe, dass seine Organisation den Weißstorch im Wappen trägt. Es wurden daher keine Kosten und Mühen gescheut, um den Wunsch zu erfüllen, den die Schule schon vor zwei Jahren vorgetragen hatte.

Der Bau des alten Horstes geht auf das Jahr 1990 zurück, wie Ortwin Vogel, Storchenbeauftragter des Nabu für den Landkreis Osterholz, in Erfahrung bringen konnte. Weil das Verfallsdatum des Materials inzwischen längst überschritten ist, hielt sich dort auch keiner der als Glücksbringer oder Frühlingsboten geltenden Schreitvögel mehr auf. Das dürfte sich ändern. Vielleicht schon im nächsten Monat, wenn Vogel die ersten „Westzieher“ erwartet, die von Spanien aus aufsteigen, um ihre Quartiere in der Mitte Europas zu beziehen. Der Storchenbeauftragte hat für den Landkreis Osterholz derzeit 45 Nester auf dem Zettel. In 36 von ihnen sei erfolgreich gebrütet worden, sodass schließlich insgesamt 87 Jungstörche flügge aus der Kinderstube entlassen werden konnten.

Wie Vogel ausführte, hat der Nabu zuvor bereits das Nest beim Ahrensfelder Regenrückhaltebecken reaktiviert. Weil der Mast abgeknickt war, hatte die dort ansässige Familie nach Neuenfelde umziehen müssen. Auf der Kolkewiese hat der Mast ebenfalls Probleme bereitet. „Nachdem das Nistmaterial bereits abgetragen worden ist, muss das noch gerichtet werden.“

Peter Heyer erwähnte, dass viele Vogelfreunde ein starkes Interesse an Storchennestern hätten. Anrufer muss er häufig um Geduld bitten, denn die Errichtung eines Horstes ist nicht vergleichbar mit dem Aufhängen eines Nistkastens. „Da stellen sich auch versicherungsrechtliche Fragen.“ Außerdem müsse über die Finanzierung, einschließlich der Folgekosten, geredet werden, die der Nabu schwerlich immer alleine stemmen könne. Zimmerer und Dachdecker sind an der Aktion beteiligt, und es muss die Gebühr für die Höhenzugangstechnik bezahlt werden, wenn die Feuerwehr wegen Corona gerade nicht aushelfen kann. „Insgesamt ein riesiger Aufwand“, findet der Chef des Nabu Osterholz-Scharmbeck. „Aber ein lohnender allemal.“