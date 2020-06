Die Freiheitsstrafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Ende Februar 2019 ging der Polizei gegen 22 Uhr an der Hauptstraße ein heute 38-Jähriger ins Netz. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zweitens fanden die Streifenbeamten im Kofferraum eine Schreckschusspistole mit 13 Patronen – ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit dem Zeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sind zwar erlaubnisfrei, dürfen aber nur zu Hause und auf eigenem befriedeten Besitz gehalten werden. Außerhalb des Privatbereichs ist der kleine Waffenschein erforderlich.

Damit nicht genug, der Hagener hatte drittens auch falsche Kennzeichen am Auto. Das gilt als Urkundenfälschung. Und weil er zur Verhandlung für diese drei Fehltritte nicht erschienen war, hatte die Osterholzer Strafrichterin Johanna Kopischke schließlich einen Haftbefehl erlassen. Zur neu angesetzten Verhandlung kam der Angeklagte jetzt aus der Justizvollzugsanstalt Bremervörde ins Amtsgericht. „Der Vorwurf ist so richtig“, räumte gleich zu Beginn des Prozesses der Verteidiger Thorsten Merz ein.

Anschließend äußerte sich der Angeklagte umfangreich zu seiner Lebenssituation. Bis 2013/14 sei sein Leben noch „geregelt“ gewesen. Doch dann seien Einschnitte gekommen, „dass ich meinen Verstand fast verloren hätte“. Dazu zählten die Trennung von seiner damaligen Frau und das Problem, seine zwei Kinder, einen 16-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter, nur unter schwierigen Umständen sehen zu können. „Ich war nicht ich.“ Doch jetzt sei er zufrieden, so der Hagener: Er habe eine neue Freundin, eine kleine Wohnung, sei nicht weit entfernt von Sohn und Tochter und wolle mit einem Freund ein Restaurant aufmachen, zählte der 38-Jährige auf.

Allerdings weist das Bundeszentralregister insgesamt 13 Eintragungen auf: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gewerblichen Schmuggel, Beihilfe zum Betrug und mehrfach vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch wegen sexueller Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch hatten ihn die Richter in der Vergangenheit bereits verurteilt. „Ich will mein Leben aber neu anfangen„, bekräftigte der Angeklagte, nachdem die Richterin die Eintragungen vorgelesen hatte. “Hauptsache ist, ich kann einen Strich ziehen“, so der Angeklagte

„Die Eintragungen im Zentralregister sprechen für sich“, hielt ihm der Staatsanwalt entgegen. Er habe den Eindruck, der Angeklagte sei „nicht so reuig“, wie er sich gegeben habe. Der Staatsanwalt sagte, er gehe von keiner günstigen Zukunftsprognose aus. „Eine Geldstrafe reicht hier auch nicht mehr aus.“ Er beantragte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die nicht zur Bewährung auszusetzen sei.

Verteidiger Merz dagegen machte geltend, sein Mandant bekomme „die Dinge geregelt“. Er sei dabei, sich eine Perspektive aufzubauen. „Eine Geldstrafe kommt nicht mehr in Frage, Freiheitsstrafe dagegen ja, aber zur Bewährung." Merz bat die Richterin um ein mildes Urteil. Acht Monate Freiheitsstrafe seien tat- und schuldangemessen.

Kopischke folgte dem Antrag des Rechtsanwalts. Sie verurteilte den 38-Jährigen zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe und setzte sie drei Jahre lang zur Bewährung aus. Hinzu kamen als Auflagen, sich einem Bewährungshelfer zu unterstellen und 600 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen. Sie hoffe es, dass der Hagener sein Leben in den Griff kriege und es schaffe, es in geordneten positiven Bahnen zu halten, gab die Richterin dem Angeklagten mit auf dem Weg.

Haftbefehle erlassen Richter, um unter anderem die Strafverfolgung zu sichern. Das ist der Fall, wenn ein Angeklagter zu seiner Verhandlung nicht erscheint. Bis zur zweiten Verhandlung wird der Angeklagte in Haft genommen. Gegen den Hagener war noch ein weiterer Haftbefehl aus Nordrhein-Westfalen erlassen worden. Darum musste er jetzt erst einmal wieder zurück nach Bremervörde.