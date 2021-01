Das Motto lautet „Kita und Schule unter einem Dach“: Etwa 6,9 Millionen Euro soll das Bildungsprojekt in Heilshorn kosten. Die Pläne sehen vor, den alten Kita-Komplex abzureißen und neu zu bauen. Die Grundschule wird um einen Anbau erweitert. (Christian Kosak)

Heilshorn. Das für Heilshorn geplante Bildungszentrum wird deutlich teurer als geplant. Die Kombination aus Kita-Neubau und Schul-Erweiterung dürfte gut 6,9 Millionen Euro kosten. Damit würden sich die kalkulierten Baukosten gegenüber ersten Planungen aus 2017 in etwa verdoppeln. Die Gründe liegen auf der Hand.

Ursprünglich war man von knapp 3,6 Millionen Euro für das Projekt ausgegangen. Die nun kalkulierten Mehrkosten von rund 3,3 Millionen Euro resultieren zum einen aus "den ermittelten Flächenbedarfen für eine zukunftsorientierte Pädagogik in einer Ganztagsschule“, wie es seitens der Stadtverwaltung heißt. Für Kita und Grundschule wird eine Bruttogrundfläche von knapp 2000 Quadratmetern angegeben. Das jetzige Schulgebäude muss teilweise saniert, der Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftsraum angebunden werden. „Es gibt zurzeit keine Fachräume an der Schule“, wie Susanne Fedderwitz vom Fachbereich Bildung von der Stadt erläuterte.

Zum anderen geht man nun von einer viergruppigen Kita und einem bislang nicht berücksichtigten Sanierungsaufwand für das bestehende Schulgebäude aus. Oben drauf kommt noch eine Steigerung der Baukostenpreise der vergangenen Jahre, wie auch Baudezernent Manuel Reichel in der Sitzung des Bildungsausschusses klarmachte. Statt eines Anstiegs von etwa zwei Prozent, wie es in den Jahren 2010 bis 2016 der Fall gewesen sei, hätten die Baupreise seit 2017 um etwa fünf Prozent jährlich angezogen. Dieser Zuwachs sei in dieser Höhe nicht vorhersehbar gewesen, argumentierte Reichel.

Detaillierte Analyse

Ergänzend präsentierte Manuel Reichel eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsanalyse, die für jedermann online über das Ratsinformationssystem der Stadt (www.osterholz-scharmbeck.de) einsehbar ist. Demnach war der Erhalt des derzeitigen Kita-Gebäudes nicht realisierbar. Bei den Planungen war festgestellt worden, dass die Neugestaltung von Kita und Krippe kostengünstiger ist. Und es geht auch um Platz, der am Standort beschränkt vorhanden ist, wie Reichel erläuterte. Also kam man auf die Idee, nach Fertigstellung eines Kita-Neubaus das aus mehreren Mobilbauten bestehende Kindergarten-Gebäude abzureißen. Auf dem frei gewordenen Areal könnte dann die Grundschule durch einen Anbau vergrößert werden. Alles in allem befinde man sich mit dem Projekt immer noch in der sogenannten Phase null, wie auch Fachbereichsleiterin Susanne Fedderwitz gegenüber den Mitgliedern des Bildungsausschusses betonte. Alles stecke in der Planung. Am Standort Heilshorn braucht man Platz: Der Einzugsbereich der Grundschule Heilshorn ist im Sommer 2017 erweitert worden. Die Schülerzahl stieg an, weil seitdem auch Grundschüler aus Ohlenstedt und Hülseberg die Einrichtung besuchen. Schon früh hatte die Stadt auf Teamwork gesetzt und mehrere Workshops mit Pädagogen aus umliegenden Ortschaften organisiert. Es habe sich ein reger Austausch über eine mögliche zukünftige Ausrichtung in qualitativer und quantitativer Hinsicht entwickelt, wie Fedderwitz betont. Handlungs- und Aktionsfelder waren benannt worden. Bald habe festgestanden, dass nur der Standort Heilshorn wegen der vorhandenen Vielfalt an Gebäuden geeignet sei, um von dort aus „sinnbildlich und inhaltlich“ die Kooperation der Bildungseinrichtungen aller vier Ortschaften zu steuern. Das Motto: Kita und Schule unter einem Dach.

Im Haushalt wurden – verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 – insgesamt 3,58 Millionen Euro für Kita-Anbau und Schulerweiterung eingestellt. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von etwa 3,3 Millionen Euro sind in einen Nachtragshaushalt für 2021 einzubringen. Deckungsmöglichkeiten könnten sich durch die avisierte Bundesförderung für die Entwicklung von Ganztagsschulen ergeben, ist die Verwaltung überzeugt. Auch Kosteneinsparungen durch Verschieben von bereits eingeplanten Projekten und Maßnahmen sind im Gespräch. Die bisher im Haushaltsplan berücksichtigten Mittel stehen für weitere, vorbereitende Tätigkeiten zur Verfügung, teilt die Verwaltung mit.

In Anbetracht der Kosten musste Detlef Gödicke von der Bürgerfraktionsgruppe „tief Luft holen“, wie er sagte. Bei aller Freude über die allgemeine Entwicklung des Ortes durch den Zuzug junger Familien sei es für ihn kein Grund, „die Sektflaschen zu öffnen“. Harry Laube (CDU) fragte nach, was ein kompletter Neubau von Schule und Kita kosten würde. Auch wollte er wissen, ob seitens der Verwaltung andere Standorte für das Schulbau-Projekt geprüft wurden. Für Susanne Fedderwitz steht der aktuelle Standort nicht zur Disposition. „Wir haben dort eine funktionsgerechte Sporthalle“, merkte sie an. Sie ist erst kürzlich nach einem Wasserschaden saniert worden. „Der Standort Heilshorn ist unstrittig.“

Carsten Ochmann vom Bereich Gebäudemanagement der Stadt betonte, dass natürlich auch die Variante eines kompletten Neubaus geprüft worden sei. Letztlich aber würde dieser inklusive aller Kosten etwa 1,2 Millionen Euro teurer kommen als das zurzeit favorisierte Vorgehen mit Kita-Abriss, Neubau und Schulerweiterung.