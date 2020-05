Kollegen aus dem Imkerkurs haben eine WhatsApp-Gruppe für Bremer Jungimker gegründet. Kürzlich schickte Jasmin ein Foto von ihrem ersten Bienenschwarm herum. Die Bienen hingen an einem Ast in der Tanne. Dort – und das ist einer der unglaublichen Fakten über Bienen – entscheiden die Tiere in einer Art demokratischer Abstimmung, wo sie sich dauerhaft niederlassen wollen. Im Fall meiner Imkerkollegin hat die Diskussion nichts genutzt: Sie hat den Schwarm eingefangen.

Der US-amerikanische Verhaltensforscher Thomas D. Seeley hat beschrieben, wie Bienen kollektiv zu gemeinsamen Entscheidungen kommen: Einzelne Bienen schlagen verschiedene Nistplätze vor und rekrutieren durch enthusiastische Tänze aktiv neutral gestimmte Bienen für ihre Vorschläge. „Das alles führt dazu, dass es auf der Oberfläche eines Schwarms auf den ersten Blick wie auf einer wilden Tanzparty zuzugehen scheint. Aber aus dem Chaos erwächst nach und nach Ordnung.“ Am Ende falle immer eine Entscheidung ohne Abweichler.

Wir haben im Imkerkurs gelernt, zu verhindern, dass sich die Bienenvölker im Frühjahr teilen und mit der alten Königin davon fliegen. Denn immerhin verlöre der Imker sonst eine Vielzahl seiner Bienen. Gleichzeitig heißt es, dass viele Völker im Freien nicht überleben. Eine Möglichkeit, sie zum Dableiben zu überreden, ist, ihnen rechtzeitig mehr Platz zu bieten. Genau das habe ich auf Ratschlag meiner Imkerpatin Anke Scheffler-Hinke getan. Die Imkerin und Grundschullehrerin aus Lesum begleitet mich seit Beginn dieser Serie. Nun haben meine Bienenvölker jeweils statt einen Kasten zum Brüten zwei. Dazu kommt jeweils ein Honigkasten. In meinem Garten stehen damit jetzt zwei ziemlich hohe Türme. Vorsichtshalber habe ich sie mit einem Stein beschwert.

Die Kontrollgänge dauern nun noch länger als sonst. Manchmal stupst mich ungeduldig eine Biene im Flug an. Das verstehe ich als eine Art Warnschuss. Gestochen worden bin ich aber noch nicht bei einer Durchsicht. Bisher habe ich mir eingebildet, dass es daran liegen könnte, dass ich bei der Arbeit mit den Bienen spreche. Aber jetzt habe ich erfahren, dass Bienen sogar Gesichter erkennen können. Martin Giurfa von der Université de Toulouse und seine Kollegen fanden heraus, dass Bienen Gesichter anhand der Anordnung von Augen, Nase und Mund identifizieren. Nun habe ich die Hoffnung: Vielleicht mögen sie mein Gesicht?

Je länger ich mit Bienen zu tun habe, umso mehr faszinieren sie mich. Oder wussten Sie, dass Bienen zählen können? Jürgen Tautz, Professor der Uni Würzburg, hat herausgefunden, dass Honigbienen die Anzahl von bis zu vier Objekten sicher wahrnehmen können. Das macht durchaus Sinn, denn Bienen können effizienter Nahrung sammeln, wenn sie die Zahl der Blüten an einem Ast abschätzen können.

Nicht zu unterschätzen ist auch ihr Geruchssinn. Der soll sogar besser sein, als der von Hunden. Wie das Mitglieder-Magazin der Polizeigewerkschaft in einer Ausgabe 2019 berichtete, könnten trainierte Bienen bald die polizeilichen Spezialdienste in Bund und Ländern unterstützen. Die Insekten seien dank ihres außergewöhnlichen Geruchssinns hervorragend geeignet, Stoffe oder auch Menschen aufzuspüren. Bienen hätten gegenüber Drogenspürhunden durchaus Vorteile: Während Drogenspürhunde auf eine Bezugsperson fixiert seien und trotz Ausbildung nur für kurze Zeit einsatzfähig seien, bis sie eine Pause benötigten, seien Bienen schon nach kurzen methodischen Durchläufen einsatzbereit. Die Spürbienen sollten zunächst jedoch nur in geschlossenen Räumen wie Fahrzeugen oder Kammern eingesetzt werden. Einsätze im Freien seien dagegen tages-, wetter- und jahreszeitenabhängig.

Wer nun glaubt, es sei schwierig, Bienen abzurichten, sieht sich getäuscht. Der australische Bienenforscher Adrian Dyer jedenfalls sagte der Alexander von Humboldt Stiftung in einem Interview, dass Forscher täglich sieben bis acht Stunden mit einer einzelnen Biene an einer komplexen Aufgabe arbeiten könnten und sie für richtige Entscheidungen mit einem Schluck Zuckerlösung belohnen. Wenn ihr Magen voll sei, fliege die Biene zurück zum Stock, und sei Minuten später zurück, um das Experiment fortzusetzen.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Bienen abrichtet. Mir reicht es, sie beim Besuch der Blüten in meinem Garten zu beobachten. Aber auch darüber gibt es Unglaubliches zu berichten: Ein Bienenvolk kann mehrere Millionen Blüten an einem einzigen Arbeitstag besuchen. Wobei die Sammelbienen nach den Worten des Würzburger Forschers Tautz und seines Kollegen Tobias Hülswitt mit flottem Tempo 30 in der Landschaft unterwegs sind – wenn sie es eilig haben.

Dabei sparen sich die Tiere auch unnütze Blütenbesuche. Und zwar dank ihrer „Schweißfüßchen“. Mit Experimenten haben die argentinischen Bienenforscher Josue Nunez und Martin Giurfa gezeigt, dass für die Honigbienen exakt das gleiche gilt wie für Hummeln: Besuchte Blüten werden markiert und von nachfolgenden Bienen nicht besucht. Der Fußabdruck, er entsteht, weil an den Füßen Drüsen sitzen, signalisiert: Hier gibt es nichts mehr zu holen.

Und trotz ihres viel zitierten Fleißes – an warmen, sonnigen Tagen herrscht an den beiden Fluglöchern der Kästen in meinem Garten regelrecht Stau - gibt es im Bienenvolk immer auch Damen, die nur abhängen. Sie sind eine Art Reserve und verbringen den Hauptteil ihrer Lebenszeit, das sind um die sechs Wochen, mit Müßiggang. Von den Drohnen wollen wir hier nicht reden: Sie dienen nur dem Zweck der Begattung.

Während Jungbienen übrigens zumeist nur ein Nickerchen halten, sollen die Honigsammlerinnen ganze Nächte durchratzen. Tautz und Tobias Hülswitt erklären das mit den besonderen Leistungen im Außendienst. Übrigens schweißt der Knochenjob im Garten offenbar zusammen: Angeblich kuscheln sich die Sammlerinnen neben die Bienen, mit denen sie schon tagsüber umher geflogen sind.

Da ich nachts selten am Bienenstand bin, habe ich nie eine schlafende Biene gesehen. Wie man diese erkennt, erklären Tautz und Hülswitt so: „Schlafende Bienen sind an ihrer fehlenden Muskelspannung zu erkennen: Ihre Antennen hängen herab, die Beine sind eingeknickt.“

Zur Sache

Weltbienentag

Die Vereinten Nationen haben - übrigens auf Anregung von Slowenien - den 20. Mai zum Weltbienentag ausgerufen. Er wird in diesem Jahr zum dritten Mal gefeiert. Der Tag ist, schreibt das Bundesumweltministerium dazu, dem kleinen Nutztier gewidmet, auch um auf die Bedrohung der Bienenarten hinzuweisen. Durch Bildungsaktivitäten an diesem Tag soll das Bewusstsein für die wichtige Rolle der Insekten erhöht und auf ihre schwindenden Bestände aufmerksam gemacht werden. Thematisch ist der Weltbienentag damit an den Weltartenschutztag angelehnt, der am 3. März stattfindet.

