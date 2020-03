Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung und selbstgenähte Masken hat Ruben Bernau von Hambergern erhalten. (Ruben Bernau)

Hambergen. Zehn Millionen Masken hatte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, den Hausarztpraxen Mitte März zugesagt. Nur ein Bruchteil davon sei bisher angekommen, sagt der Hamberger Arzt Ruben Bernau. Pro Coronavirus-Fall bekomme er ein Schutzausrüstungs-Set, bestehend aus einem Schutzanzug, einer Maske und ein bis zwei Paaren Latexhandschuhen.

„Wir haben bisher zwei Fälle gehabt.“ Die entsprechende Ausrüstung habe die Praxis tatsächlich schnell erhalten. Ausreichend sei das aber keineswegs, sagt der Mediziner. „Wir bräuchten auch Schutzausrüstungen für die unklaren Fälle; zum Beispiel, wenn ich irgendwann Hausbesuche machen muss.“ Überall in den Landkreisen würde der Ruf der Ärzte lauter, nach mehr Schutzmaterialien für sich und die Praxen.

Bernau, der bereits an Bürger appelliert hat, eingelagerte Schutzausrüstungen zu spenden (wir berichteten), hat sich deswegen nun an die Landfrauen, die Initiative „Die Kümmerer “und andere Vereine in Hambergen gewandt. Seine Bitte: Masken nähen. „Nähanleitungen gehen online viral“, sagt Bernau.

Wenn ein Patient ohne Schutz die Praxis betrete, könne er sich eine selbst genähte Maske nehmen – und eine kleine Spende hinterlassen. Er wisse um den begrenzten Schutz selbst genähter Masken. Die Ausrüstung von offizieller Seite sei aber begrenzt. „Wo nichts ist, kann man auch nichts besorgen.“ Wirkungslos seien die Masken dennoch nicht: Eine Maske schütze vor allem andere vor den möglicherweise infizierten Tröpfchen, die man beim Husten, Niesen oder Sprechen abgibt. Außerdem seien die Masken ein Zeichen der Solidarität. „Ich halte es für respektvoll, Masken zu tragen und anderen damit zu signalisieren, dass man auf sie aufpasst.“ Die Masken unterstrichen das „Social Distancing“ und könnten dabei helfen, sich weniger ins Gesicht zu fassen. Dennoch sei auch mit Maske Vorsicht geboten, betont Bernau. „Man sollte nicht denken, dass man sich damit jetzt in die Gefahr stürzen könnte.“