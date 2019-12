Rauchende Köpfe: Beim Niedersächsischen Schulschach-Mannschaftswettbewerb übten sich die jungen Teilnehmer in der Kunst, die nächsten Züge des Gegners vorauszudenken. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Vor zwei Jahren haben wir in Buchholz gespielt. Da mussten wir mit dem Bus hinfahren, weshalb bei uns der Unterricht ausgefallen ist. In diesem Jahr haben wir in den ersten zwei Stunden noch eine Erdkundearbeit geschrieben“, sagt Aaron, Neuntklässler des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck. Deshalb seien die ersten Partien bei ihm auch nicht so gut gelaufen, meint Aaron. Er haben immer noch zu viele Erdkunde-Fragen im Kopf gehabt.

Aaron nahm mit insgesamt 34 anderen Jugendlichen in den Wettkampfklassen (WK) 3 und 4 am Niedersächsischen Schulschach-Mannschaftswettbewerb teil. Der von der Niedersächsischen Schachjugend und der Deutschen Schachjugend ausgerichtete Wettbewerb soll Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, die in den Schach-Arbeitsgemeinschaften erworbenen Fähigkeiten im sportlichen Wettkampf zu erproben.

Die vier Mannschaften des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck trafen dabei auf zwei Mannschaften des Cuxhavener Amandus Abendroth-Gymnasiums, die Mannschaft des Gymnasiums Wesermünde aus Bremerhaven und die zwei Mannschaften des Niedersächsischen Internatsgymnasiums Bad Bederkesa.

Aaron spielt bereits seit der fünften Klasse Schach. „Damals bin ich der Schach-AG beigetreten, die Herr Radloff leitet. Ich finde Schach spannend, weil ich über die Möglichkeiten nachdenken muss. Wenn ich in der Schach-AG mit meinen Freunden spiele, ist es eher so wie ein Kaffeekränzchen – im Mannschaftswettkampf kommt dann noch der Nervenkitzel dazu“, erklärt der 14-Jährige seine Freude am Königsspiel.

Von der Bühne des Forums aus leitete Katharina Kurze den Mannschaftswettbewerb. Im Gymnasium Osterholz-Scharmbeck ist sie für die Ganztags- und Begabtenförderung zuständig. „Ich darf jetzt alle Personen bitten, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, das Forum zu verlassen!“, wies sie die Mitschüler an, die sich neugierig um ihre Klassenkameraden geschart hatten, um ihnen bei ihrem geistigen Duell auf dem Schachbrett über die Schulter zu schauen. „Euer Lärm stört die Konzentration der Spieler!“

Schachturniere haben eine eigene Dynamik. Den eigentlichen „Wettstreit“ können die Zuschauer nicht beobachten, höchstens das Ergebnis. Schach findet im Kopf statt, der Spieler überlegt unter dem Zeitdruck der Schachuhr seine Optionen und die mögliche Reaktion des Gegners darauf.

Kundige Zuschauer, die die Partie beobachten und die ihrerseits die Züge schon weitergedacht haben, werden dann manchmal von den Zügen der Spieler völlig überrascht. Doch gerade das macht das Zuschauen bei Schachturnieren so einzigartig und attraktiv: Der Zuschauer kann in seinem eigenen Vorstellungsvermögen an den Spielen der Großmeister teilnehmen.

„Die Vorrundenspiele sind regional aufgeteilt“, erläuterte Katharina Kurze. „Die beiden ersten Mannschaften dieses Wettbewerbs treten bei den Bezirksfinals am Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz in der Nordheide an.“

Züge vorausdenken

Günter Radloff hat seine Schachspieler gut gecoached, findet Aaron. „Ich kann inzwischen schon zwei, manchmal sogar drei Züge vorausdenken. Her Radloff hat uns von Schachspielern berichtet, die in der Lage sind, in einer Partie sogar acht oder neun Züge vorauszudenken.“ Obwohl Aaron hiervon noch ein wenig entfernt ist, hat er doch schon erlebt, dass es mit dem Training bei Günter Radloff binnen nur drei Jahren gelungen ist, diese zwei Züge vorauszudenken. „Das Spielen und die Erfahrung dabei sind das wichtigste“, sagte der junge Schachspieler.

Dabei entwickelt jeder Spieler irgendwann seine ganz individuellen Strategien, hat Aaron beobachtet. Wichtig sei es auch zu lernen, den Strategien des Gegners zu begegnen. „Ich bin mal in einem Turnier von einem Gegner geschlagen worden, der das Schäfer- oder Narrenmatt verwendet hat. Mit dieser Strategie kann der Gegner in nur vier Zügen matt gesetzt werden, wenn er nicht gelernt hat, auf welche Weise er dieser Gefahr begegnen kann“, erzählt Aaron. Günter Radloff halte nicht viel von der Schäfer- oder Narrenmatt-Variante, habe ihm aber gezeigt, wie er aus einer solchen Falle entwischen kann.

„Aber gegen OHZ 3 hat heute ein Mannschaftskamerad, dem ich das Narrenmatt gezeigt habe, mit dieser Strategie gewonnen“, erzählt der hoffnungsvolle Schach-Nachwuchsspieler nicht ohne einen gewissen Stolz.

Bei den Vorrunden am Freitag in den Wettkampfklassen 3 und 4 (Jahrgänge 2005 und jünger) des niedersächsischen Schulschach-Mannschaftswettbewerbs kamen in der Wettkampfklasse 3 die Mannschaft OHZ 2 mit den Achtklässlern Maximilian Stankowitz, Matteo Liebeke, Eric Wramling und Kristof Lummel sowie die Mannschaft vom Amandus-Abendroth-Gymnasium, Cuxhaven eine Runde weiter.

In der Wettkampfklasse 4 qualifizierte sich die Mannschaft vom Amandus-Abendroth-Gymnasium, Cuxhaven, für die Bezirksfinals am 17. Januar 2020 am Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz in der Nordheide.