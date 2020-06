Die Verordnung "Untere Wörpe" führte im Ausschuss zu langen Diskussionen. (Landkreis Osterholz, Klaus Laumann)

Landkreis Osterholz. Naturschutz ist ein schwieriges Geschäft. Das spürt auch der Landkreis Osterholz, der noch einige Natura-2000-Flächen rechtlich unter Schutz stellen muss. Vier Gebiete standen nun auf der Tagesordnung des Kreisausschusses für Umweltplanung und Bauwesen. Zwei befinden sich auf der Zielgeraden, wie Amtsleiter Johannes Kleine-Büning erklärte. „Wir freuen uns, dass wir die Abwägungsvorschläge vorstellen können“, sagte er. Es handelt sich dabei um die Naturschutzgebiete „Teichfledermausgewässer in Schwanewede“ und „Untere Wörpe“. Mit unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen gaben die Ausschussmitglieder grünes Licht. Die endgültigen Beschlüsse sollen beim Kreistag am 25. Juni fallen. Bei den Gebieten „Heilsmoor und Springmoor“ und „Garlstedter Moor- und Heidelandschaft mit Heidhofer Teichen“ ging es um den Startschuss für das Verfahren. Auch dafür gab es Zustimmung von den Kreispolitikern. Vorbehaltlich des Votums im nichtöffentlichen Kreisausschuss geht es nun in die öffentliche Auslegung. Sollte alles gut gehen, könnte laut Kleine-Büning ein Beschluss im Kreistag am 3. Dezember fallen.

Die Sitzung zeigte, wie umstritten die Ausweisung der Naturschutzgebiete ist. Die Stellungnahmen beim öffentlichen Beteiligungsverfahren, die Johannes Kleine-Büning in der Sitzung in kurzer Form darlegte, sind teilweise sehr konträr. Den einen ist das Gebiet zu groß geraten, andere würden es gerne ausweiten. Manchen sind die Vorschriften zu scharf, andere würden gerne noch nachlegen. Viele Interessen stoßen aufeinander. Den Anglern beispielsweise war der Landkreis an der Wörpe entgegengekommen. Es gibt zwei Vereine, die zwei unterschiedlichen Verbänden angehören. Ihnen wurden Angelstellen an so genannten Beruhigungszonen zugewiesen, was Jutta Kemmer (beratendes Mitglied) kritisierte. Ihr gingen die Zugeständnisse zu weit. An der Wörpe gebe es nur wenige Beruhigungszonen.

Anträge zum Pflanzenschutz

Und die Grüne Dörte Gedat und Jutta Kemmer machten ihrem Ärger Luft. Insbesondere beim Schutzgebiet „Untere Wörpe“ war die Sitzung turbulent. Fast zwei Stunden dauerte die Debatte allein bei diesem Tagesordnungspunkt. Von verschiedenen Seiten gab es Anträge, die manchmal von den Ausschussmitgliedern nicht als solche erkannt wurden. Der Ausschussvorsitzende Axel Miesner mahnte mehr Professionalität an. „Anträge sollten nicht auf Zuruf erfolgen“, sagte er. Bei solchen komplexen Themen wäre es üblich, Anträge schriftlich zu formulieren, damit jeder wisse, worüber abgestimmt werde.

Dörte Gedat hatte unter anderem beantragt, die Tiefe möglicher erlaubter Umbrüche bei der Grünlanderneuerung von 15 auf 10 Zentimeter zu reduzieren. Weitere Anträge betrafen das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Es war aber zunächst nicht klar, ob für Grünland und Acker. Dabei hatte die SPD bereits beantragt, jeglichen Einsatz zu verbieten. Schließlich musste alles neu geordnet werden. Während nun komplett auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichtet werden soll, blieb es bei den 15 Zentimetern Umbruchtiefe.

Dörte Gedat und Jutta Kemmer gefiel der Zeitdruck nicht, mit dem die noch ausstehenden Verfahren nun abgewickelt werden müssen. So könne auf viele Eigenheiten der Gebiete nicht eingegangen werden. Reinhard Seekamp (Linke) sagte: „Man merkt den Entwürfen an, dass uns das Land die Pistole auf die Brust gesetzt hat.“ Was nun bei den Verordnungen herauskomme, sei nur das absolute Minimum, das rechtlich notwendig sei. „So können wir auf Dauer keinen Naturschutz machen“, findet er. Und Dörte Gedat meint, dass die Verfahren langsam zu einer Farce würden. Ohne Kompromisse könnten keine Verordnungen aufgestellt werden. Es gebe ihrer Meinung nach zu viele faule Kompromisse. Vielleicht müssten auch Kompromisse zugunsten des Naturschutzes eingegangen werden. Tatsächlich ist der Landkreis wie berichtet unter Zeitdruck. Er muss insgesamt noch sieben Verordnungen verabschieden. Seit mehr als sieben Jahren hätten die europaweit festgelegten FFH-Gebiete per Verordnung gesichert sein sollen. Viele Behörden zwischen Nordsee und Harz konnten wegen unklarer und wechselnder Rahmenbedingungen erst spät mit der Arbeit beginnen. Zudem hatten sie mit Bürgerprotesten zu kämpfen. Sehr umstritten war im Landkreis Osterholz beispielsweise die sogenannte Sammelverordnung für die Hammeniederung und das Teufelsmoor. Besonders im Verzug ist die Osterholzer Kreisverwaltung bei den FFH-Gebieten „Springmoor, Heilsmoor“ sowie „Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche“. Für beide Schutzgebiete gab es nun ein positives Votum des Kreistagsausschusses für Umweltplanung und Bauwesen.

Auch der Entwurf für das 492 Hektar große Gebiet der Truper Blänken war erst im März dieses Jahres überhaupt auf den Weg gebracht worden (wir berichteten). Hier gab es nun einen Dämpfer, wie Umweltdezernent Dominik Vinbruck in der Sitzung berichtete. Die Stellungnahmen nach der Auslegung machten Änderungen notwendig, die eine erneute Auslegung erforderten.