Landkreis Osterholz. Zwölf von 13 Naturschutzverordnungen hat der Osterholzer Kreistag inzwischen nach den Vorgaben aus Brüssel und Hannover beschlossen, im Frühjahr sollen dann auch noch 97 Hektar an der Schönebecker Aue an die Reihe kommen. Doch mit dem Erlass ist es nicht getan: Nun folgt als nächster Schritt das sogenannte Gebietsmanagement mit Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Gebiete, die zusammen rund 5530 Hektar groß sind. Wie schon bei den Verordnungsentwürfen will die Kreisverwaltung die Nutzer und Eigentümer auch an der Umsetzung der Schutzziele beteiligen. Die Behörde kann inzwischen für drei der 13 Gebiete auch bereits erste Plan-Entwürfe präsentieren. Dabei handelt es sich um „Heilsmoor und Springmoor“, „Quelltäler der Wienbeck“ und „Brundorfer Moor“.

Die Managementplanung für sämtliche Naturschutzgebiete wird die Behörde im kommenden Jahr stark beschäftigen; diese Pläne sind zwar nicht rechtsverbindlich wie eine Verordnung, aber die Behörde ist gehalten, die darin enthaltenen Pflege- und Biotop-Maßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten umzusetzen. Welche Landschaftsformen, Tier- und Pflanzenarten dabei im Vordergrund stehen, ist nach der FFH-Richtlinie der Europäischen Union jeweils vorgegeben; nach den Lebensbedingungen in Wald, Moor oder Geest unterscheiden sich die Verordnungen und Maßnahmen dann auch von Gebiet zu Gebiet.

„Eigentümer, Pächter und Verbände sind herzlich eingeladen, sich die Entwürfe anzusehen und sich dazu zu äußern“, erklärt Landrat Bernd Lütjen in einer Pressemitteilung. „Das geht formlos und ohne eine besondere Frist.“ Die Pläne hätten nämlich rein gutachterlichen Charakter, so der Landrat. Wer zu den drei genannten Plänen bis Mitte Januar 2021 Stellung nehme, könne noch an der Endfassung mitwirken; spätere Eingaben könnten dann bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen berücksichtigt werden.

Der Entwurf zum FFH-Gebiet 221 „Brundorfer Moor" in der Gemeinde Schwanewede umfasst 90 Seiten. Maßnahmenschwerpunkte für die rund elf Hektar sind die Stabilisierung des Wasserhaushalts, indem Grabenstaue optimiert oder neu angelegt werden, die Erhaltung des Hochmoorkomplexes durch Entkusselung sowie die Wiederherstellung und Pflege der Moorgewässer. Hinzu kommen Erhalt und Wiederherstellung der Waldbestände: durch Waldumbau, Erhöhung des Anteils lebensraumtypischer Baumarten, Erhöhung von Alt- und Totholz-Anteilen, Erhalt von Habitat-Bäumen und eine extensivere Nutzung.

Der Managementplan für das etwa 250 Hektar große FFH-Gebiet 34 „Springmoor, Heilsmoor“ (Samtgemeinde Hambergen) umfasst als Entwurf 117 Seiten. Ein Schwerpunkt im Heilsmoor ist naturgemäß der Hochmoorkomplex: mit Entkusselung, Wiederherstellung von Moorgewässern, Optimierung des Grabeneinstaus und möglichen Perspektiven einer Schafbeweidung. Im Teilgebiet Springmoor geht es auch um die Wiederherstellung des Moorwalds durch den Einstau von Gräben und die Optimierung sonstiger relevanter Waldbestände, die Wiederherstellung von Feuchtheiden und Torfmoor-Rinnen sowie die Renaturierung von Uferzonen am Giehler Bach. Zudem sollen in beiden Teilgebieten die Heideflächen möglichst erhalten werden; für die nährstoffarmen Grünländer und Feuchtbrachen des Gebiets wird ferner eine Biotopentwicklung angestrebt.

Erste Investitionen

Der Maßnahmenplan für die Quelltäler der Wienbeck (FFH-Gebiet 35 Reithbruch) am Stadtrand von Osterholz-Scharmbeck ist noch detaillierter: Er besteht aus 202 Seiten. Schwerpunkte für die rund 70 Hektar sind die Waldbestände mit vergleichbaren Maßnahmen wie im Brundorfer Moor. Hinzu kommen wasserbauliche Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Still- und Fließgewässer; auch die Biotopentwicklung im Bereich nährstoffarmer Grünländer und Feuchtbrachen findet sich dort, ferner Maßnahmen zur Erhalt des Wallhecken-Netzes und die Bekämpfung invasiver Arten.

Der Kreishaushalt 2021 enthält bereits Mittel für erste Investitionen. Der Landkreis werde aber vor Beginn einer Pflege- und Entwicklungsmaßnahme stets zunächst mit den unmittelbar Betroffenen Kontakt aufnehmen, verspricht Landrat Lütjen. „Naturschutz kann am besten gemeinsam gelingen„, erklärt er. “Daher ist es mir ein Anliegen, dass die Maßnahmen weitmöglich im Einvernehmen mit den Eigentümern und Nutzern der Flächen umgesetzt werden.“ Wie bereits bei den Verordnungsbeschlüssen hätten die EU und das Land Niedersachsen allerdings auch für die Maßnahmenplanung enge Fristen gesetzt. Das zuständige Planungs- und Naturschutzamt will die Arbeiten für alle 13 Schutzgebiete vor März 2022 abgeschlossen haben.

Dieser Zeitplan ist noch vorläufig, er kann aber bereits im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/Natura2000 eingesehen werden, wo auch die ersten Karten und Entwürfe hinterlegt sind. Demnach hat der Landkreis unter anderem auch bereits mit den Truper Blänken und dem Teufelsmoor begonnen sowie mit Billerbeck und Oldendorfer Bach. In Kürze folgen nun auch Untere Wörpe, Untere Wümme, Tideweser, Teichfledermausgewässer in Schwanewede sowie die Hammeniederung und die Garlstedter Heide- und Moorlandschaft mit den Heidhofer Teichen.

