Der Verein Netzwerk Igelfreunde sucht noch Quartiere für einige Igel, die er gesund gepflegt hat und so spät im Jahr nicht mehr auswildern kann. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz. Der Verein Netzwerk Igelfreunde sucht wieder Menschen, die bereit sind, aufgepäppelte Igel für den Winter bei sich aufzunehmen. Hintergrund: Die Vereinsmitglieder nehmen das ganze Jahr über kranke und verletzte Igel auf und pflegen sie gesund. Für die Tiere, die in diesen Tagen gesund genug sind, um ausgewildert zu werden, ist das Jahr aber bereits zu weit vorangeschritten. Sie können erst im Frühjahr in die Natur entlassen werden. Bis dahin brauchen sie ein Quartier. Eines, in dem sie – je nach Situation – noch auf das notwendige Winterschlaf-Gewicht gebracht oder direkt in den Winterschlaf gehen können. Alle Fragen rund ums Thema Igel beantworten die Mitglieder des Netzwerks Igelfreunde den interessierten und engagierten Helfern unter Telefon 0 47 91 / 9 65 23 41. Infos gibt es auch im Internet unter https://netzwerk-igelfreunde.de.