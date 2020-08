Wohnungsbau

Neubauten sind oft Einfamilienhäuser

Bernhard Komesker

Eine statistische Auswertung belegt nun genau, was bereits ungefähr vermutet werden konnte: Wenn im Landkreis Osterholz neuer Wohnraum entsteht, dann in 95 Prozent der Fälle in Ein- und Zweifamilienhäusern.