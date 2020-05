Die Ratssitzung in Gnarrenburg fand unter besonderen Bedingungen statt. Das Bürgerhaus bot sich als Sitzungssaal an. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck/Gnarrenburg. Am Eingang zum Bürgerhaus in Gnarrenburg steht ein Spender mit Desinfektionsmittel und Informationen zu Hygieneregeln. Vorsichtig betreten Ratsmitglieder und Zuhörer den lichtdurchfluteten Raum. Sie wollen sich nicht zu nahe kommen, was allerdings besonders an den Eingängen nicht einfach ist. Die meisten haben Masken umgebunden, die aber nach dem Einnehmen der Plätze in den Taschen verschwinden. In Corona-Zeiten ist vieles anders. Die Gnarrenburger Ratsmitglieder haben sich auf eine Reduzierung der Teilnehmerzahl geeinigt. Die Mehrheitsverhältnisse wurden gewahrt. Die beiden Gruppen hatten sich darauf geeinigt. Der Rat hat 25 Mitglieder, an der Sitzung nehmen 13 Abgeordnete teil. Jeder hat einen eigenen Tisch, damit genügend Abstand bleibt. Für die Zuhörer stehen Stühle bereit, die entlang der Wände platziert sind. Sie reichen gerade aus. Alle Besucher werden in einer Liste festgehalten. So können die Beteiligten informiert werden, falls ein Corona-Fall im Teilnehmerkreis bekannt wird.

Die Ratsmitglieder geben in der Sitzung grünes Licht für einen Notfallplan. Über Entscheidungen, die eigentlich durch den Rat gefällt werden müssen, dürfen nun auch im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss abgestimmt werden. Doch Bürgermeister Axel Renken betont, dass dieses Vorgehen nur als letzter Ausweg genutzt werden soll. Solange es geht, seien Ratssitzungen anzustreben.

Was Gnarrenburg schon begonnen hat, setzt sich in Osterholz-Scharmbeck fort. Die Stadthalle wird vorübergehend zum Sitzungssaal. Die Entscheidung dazu fiel im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt. Die Mitglieder des Gremiums haben sich hinter geschlossenen Türen mehrheitlich dafür ausgesprochen, am Dienstag, 19. Mai, erstmals nach dem Corona-Ausbruch wieder öffentlich zu tagen. Bürgermeister Torsten Rohde hält wenig von der Idee. „Ich sehe das Infektionsgeschehen und habe den Schutzgedanken im Sinn.“

Kritik wegen Sitzungsabsage

Nachdem die Stadtverwaltung den für 5. Mai angesetzten Sitzungstermin des Ausschusses für Bildung und Erziehung abgesagt hatte, hat sich vor allem die Linksfraktion mit Herbert Behrens zur Speerspitze des Widerstands gegen die Absage gemacht. Ausgangspunkt ist für Behrens die Wiederaufnahme des Schulbetriebs an städtischen Schulen. Diese werfe viele Fragen auf, die besprochen werden müssten, ist er überzeugt. Allein deshalb hätte die Sitzung des Bildungsausschusses am 5. Mai stattfinden sollen.

Herbert Behrens hat nach Absage der Veranstaltung dem Rathaus einen Fragenkatalog zur Sicherheit von Schülern zukommen lassen. Darin fragt die Linksfraktion unter anderem danach, wie sich die Unterrichtsgestaltung darstelle oder was passiere, wenn Grenzen der Raumkapazitäten erreicht würden. „Mit welchen Maßnahmen wird darauf reagiert“, fragt Behrens.

Auch ein an die jeweilige Schule angepasstes Hygienekonzept und mögliche Probleme bei der Wiederaufnahme des Schülertransports mit Bussen sollten erörtert werden. „Wer kontrolliert die auch in Bussen geltenden Abstandsregelungen?“ Außerdem will Behrens wissen, welche Maßnahmen zur Entlastung von Eltern und Kindern geplant sind, wenn die Kindertagesstätten weiterhin geschlossen bleiben. „Dabei ist der Schutz der Kinder sowie der Öffentlichkeit selbstverständlich höchstes Gebot.“

Auch Wilfried Pallasch als Vorsitzender der Bürgerfraktionsgruppe hatte sich vor der VA-Sitzung mit einem Schreiben an den Bürgermeister gewandt. „Die Bürgerfraktions-Gruppe verlangt aufgrund eines einstimmigen Beschlusses eine Sitzung des Ausschusses für Bildung und Erziehung anzusetzen“, teilt Pallasch darin mit. Auch er wollte am 5. Mai tagen. Es gebe drängende Fragen zu klären.

In Bezug auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs seien umfangreiche Vorkehrungen zu treffen, um den immer detaillierter werdenden Vorgaben gerecht werden zu können, so Pallasch. „Raum-Fragen, Personal-Fragen, Hygienevorschriften und Abstimmung mit dem Schulbusfahrplan sind nur einige der Themen, die auch für die Eltern von Interesse sind.“ Die Mitglieder der Bürgerfraktionsgruppe würden zwar anerkennen, dass Rohde im Verwaltungsausschuss umfassend über das Thema informieren wolle. „Dieses kann aber keine öffentliche Fachausschusssitzung ersetzen“, stellt Pallasch am Schluss des Schreibens klar.

Im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT zeigte sich Bürgermeister Torsten Rohde über den Tonfall der Schreiben verstimmt. In der VA-Sitzung sei das Thema dann auch ohne Ausschusssitzung erschöpfend behandelt worden. „Wir sind immer im Gespräch miteinander“, stellt Rohde im Gespräch mit der Redaktion fest.

Alle zwei Wochen würden die Ratsmitglieder ausführlich vom Bürgermeister informiert. Bei schwierigen Sachverhalten spreche er die Fraktionsvorsitzenden auch persönlich an. Für Rohde sind überstürzt anberaumte Sitzungen unnötig, wie er zu verstehen gibt. Schließlich gehe es auch darum, das Ansteckungsrisiko in Corona-Zeiten zu minimieren. „Alles ist zurzeit im Fluss.“

Die Mitarbeiter der Verwaltung stünden zudem in einem ständigen Austausch mit den Schulen, stellt Rohde klar. Vieles sei nämlich Ländersache, der Kontakt zwischen Schule und Stadtverwaltung deswegen umso wichtiger. “Wir sind auch täglich mit Eltern im Gespräch“, so der Bürgermeister.

Eine erste öffentliche Sitzung sei ohnehin für 26. Mai geplant gewesen. Und zwar deshalb, weil Beratungen und Entscheidungen zu laufenden B-Plan-Verfahren anstünden. „Es geht nicht nur um die allgemeine Information“, sagt Rohde. Dass eine Sitzung nun eine Woche früher, also am 19. Mai, stattfinden soll, sei mit erheblichem Mehraufwand für die Verwaltung verbunden. Es sei auch geprüft worden, die Sitzung in die Mensa des Medienhauses zu verlegen. „Aber da passt es nicht mehr.“ Unter anderem auch, weil die vorgeschriebenen Schutzabstände in der Stadthalle sicherzustellen sind. Die Schutzverordnung schreibe jeweils 1,50 Meter Mindestabstand zwischen Fraktionsmitgliedern vor. Es ist zudem mit Publikum zu rechnen, da die Sitzung öffentlich ist. Auch die Schulleiter sind eingeladen.

Das Hauptthema für Dienstag, 19. Mai, 16 Uhr, steht fest: „Informationen zur Notfallbetreuung und Wiedereinstieg in den Betrieb der Kindertagesstätten und Schulen nach den Nds. Verordnungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“, heißt es in der Einladung zur Sitzung.