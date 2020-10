Seit zehn Jahren bietet der Verein Leselust im sogenannten Wintjen-Haus in Beverstedt Bücher aus zweiter Hand an. Vereinsmitglieder - wie Heike Fedderwitz, Susanne Pross, Angelika Schlude, Brunhilde Gudehus und Christa Schütt (v.l.) - engagieren sind nach wie vor begeistert für die Idee. Auch in Zeiten von Corona. (Andrea Grotheer)

Beverstedt. Wohin mit Hunderten gebrauchter Bücher? Dieser Frage musste sich Susanne Pross vor gut zehn Jahren aufgrund einer Erbschaft stellen. Als Antwort entstand der Verein Leselust, der seither gespendete, gut erhaltene Bücher aus zweiter Hand zu günstigen Preisen, zumeist für einen Euro, verkauft. In diesem Monat besteht der Verein zehn Jahre. Die geplante Jubiläumsfeier muss wegen der Pandemie ausfallen und soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Mit einer entsprechenden Schaufenstergestaltung und Sonderangeboten möchten die Verantwortlichen dennoch auf ihren Ehrentag aufmerksam machen.

Die Nähe zum Buch ist Susanne Pross quasi in die Wiege gelegt worden: „Meine Mutter war Buchhändlerin, mein Großvater ebenfalls, und auch ich hatte immer schon eine große Liebe zum Buch“, erzählt die Bokelerin, die seit Vereinsgründung Vorsitzende ist. Ihre Vorliebe für Second-Hand-Läden und der Besuch kleiner Oxfam-Läden in England, in denen Trödel, Bücher und Kleidung von Ehrenamtlichen verkauft werden, habe sie auf die Idee gebracht, dass es so etwas auch hier geben müsste. Der Besitz der geerbten Bücher war letztlich ausschlaggebend, um den Plan in die Tat umzusetzen.

Die Suche nach passenden Räumlichkeiten habe sie recht schnell ans Ziel geführt: „Das BEW, das Betreuungs- und Erholungswerk, hat hier einmal in der Woche einen Treffpunkt und ich habe nachgefragt, ob sie sich vorstellen könnten, die Räumlichkeiten zu teilen“, erzählt Susanne Pross und bezeichnet die Zusage des BEW als glückliche Fügung. So konnten an der Logestraße 25 zunächst in zwei Räumen Bücherregale aufgestellt und eingeräumt werden. „Nebenan war die Postbank, die kurz nach unserem Einzug den Betrieb aufgegeben hat. Die Räume haben wir dann ausschließlich für unseren Verein noch dazugemietet“, so die Vorsitzende.

8000 Bücher aus 32 Fachgebieten

Geschaffen wurde in dem um 1920 gebauten sogenannten Wintjen-Haus eine wahrhaftige Wohnzimmer-Atmosphäre mit liebevoller Dekoration und gemütlichen Möbeln. Ein Schmuckstück ist der alte Bücherschrank, in dem antiquarische Bücher Platz finden: „Er stammt aus meinem Elternhaus und ist mindestens 70 Jahre alt. Im abschließbaren und nicht einsehbaren Mittelteil standen früher Bücher wie ,Lolita', der Skandalroman der 1950er-Jahre, die ich in meinem Lesehunger nicht lesen sollte“, erinnert sich Susanne Pross und schmunzelt dabei.

Insgesamt sind in den Räumen der Leselust aktuell etwa 8000 Bücher aus 32 Fachgebieten zu finden. Weitere 5000 Bücher lagern im Keller. „Ich schätze, wir haben in den zehn Jahren etwa 70 000 Bücher verkauft“, sagt Susanne Pross nicht ohne Stolz. Zum Verein gehören 31 Mitglieder, acht von ihnen sind Fördermitglieder. Die übrigen – bis auf einen Mann ausschließlich Frauen – übernehmen Aufgaben im Domizil der Leselust. Manche sind ein bis zwei Mal in der Woche dort, andere einmal im Monat.

Brunhilde Gudehus ist seit 2013 mit dabei und hat vor zwei Jahren Renate Sautmann als stellvertretende Vorsitzende abgelöst. Nach Eintritt in den Ruhestand hatte die langjährige Leiterin des Bokeler Kindergartens eine Aufgabe gesucht: „Ich lese selbst sehr gern, deshalb hat mich der Verein, den ich schon kannte, angesprochen“, erzählt die Loxstedterin. Jeden Freitagnachmittag sei sie nun vor Ort. „Das hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht.“ Sie habe für sich die richtige Aufgabe gefunden, die auch zur Erweiterung ihres Bücherschranks beitrage: „Ich gehe selbst selten ohne ein Buch hier raus“, verrät Brunhilde Gudehus und lacht.

Bei Gründungsmitglied und Programmwartin Heike Fedderwitz verhält es sich ähnlich: „Ich habe immer einen großen Stapel Bücher im Schrank“, erzählt die Beverstedterin. Der Zusammenhalt und die Begegnungen sind für alle ehrenamtlich engagierten Frauen ein wichtiger Faktor: „Jeder von uns gibt das hier etwas“, sagt Gründungsmitglied Rita Malachewitz. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre hat es auch schon zahlreiche Lesungen gegeben, 80 Veranstaltungen haben die Verantwortlichen in den vergangenen zehn Jahren auf die Beine gestellt. Der Profiler Axel Petermann war genauso zu Gast wie der Krimiautor Klaus Spieldenner oder Irene Brauer, die persönliche Sekretärin von Marion Gräfin Dönhoff.

Auch Lesungen für Kindergartenkinder und rund 40 Vorlesenachmittage im Ferienprogramm haben die Vereinsmitglieder schon angeboten. Eigene Vorträge standen ebenfalls auf dem Programm: „Am Valentinstag haben wir Liebesgedichte vorgelesen“, erinnert sich Christa Schütt, die auch seit Gründung des Vereins dabei ist. Eine Initiative zum Vorlesen in einem Beverstedter Seniorenheim gebe es ebenfalls; allerdings müsse die wegen der aktuellen Pandemie-Situation pausieren. „Wir sind sonst auch bei Festivitäten in der Region präsent“, erzählt Gründungsmitglied Angelika Schlude aus Stubben. Zum Vorstand des Vereins gehören außerdem noch Tanja Kieseheier als Schriftwartin und Anna Deli als Kassenwartin.

Ideengeberin Susanne Pross ist mit der Entwicklung des Vereins sehr zufrieden: „Meine Erwartungen hinsichtlich des Wir-Gefühls und der Bedeutung, die unser kleiner Verein in Bezug auf das kulturelle Leben auf dem Lande hat, haben sich sehr erfüllt oder wurden sogar übertroffen.“ Auch finanziell habe sich die Leselust bisher tragen können. „In diesem Jahr mussten wir für zwei Monate schließen und haben für die Ausfälle Unterstützung vom Land Niedersachsen bekommen“, erzählt die Vorsitzende. Durch den kompletten Wegfall der Veranstaltungen würden aber generell Einnahmen fehlen. „Das schmerzt finanziell, aber auch inhaltlich.“

Informationen über die Leselust in Beverstedt sowie die Öffnungszeiten sind im Internet unter der Adresse www.leselust-beverstedt.de zu finden. Um auch berufstätigen Lesehungrigen den Besuch zu ermöglichen, ist bis auf Weiteres am Dienstag zusätzlich von 18 bis 21 Uhr geöffnet.