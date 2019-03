Die Woche in 3 Minuten

Neue Kinderstube für Storchenpaare, Poolparty im Allwetterbad und Karneval in Augustendorf

Nina Monsees

Diesmal geht es um ein neues Storchennest, Poolparty, Karneval in Augustendorf, OHZ grillt an, Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft, Englisches Theater an der BBS und Kursus für Trompete und Posaune.