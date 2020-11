In manchen Frühjahren verwandeltn sich die Wiesen der Hammeniederung in eine Seenlandschaft. Für Menschen ein einmaliger Anblick, für Tiere ein wichtiger Lebensraum. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Es sei die Vielfalt, die ihn in den Bann ziehe, sagt Kreisdezernent Dominik Vinbruck: „Wenn ich in der Hammeniederung spazieren gehe, kann ich – je nach Jahres- und Tageszeit – so viel hören und sehen.“ Dort sei Natur wirklich erlebbar. Johannes Kleine-Büning, Leiter des Planungs- und Naturschutzamtes beim Landkreis, stimmt ihm zu: „Die Feldlerche beispielsweise ist inzwischen selten geworden; aber dort kommt sie noch häufig vor; im Frühjahr stimmt sie ein wunderbares Konzert an.“ Seit 2018 ist die untere Hammeniederung Naturschutzgebiet, umgeben vom gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet. „Der Landkreis Osterholz kann auf dieses Naturschutzgebiet stolz sein“, so Vinbruck.

Dort, wo sich heute das Naturschutzgebiet erstreckt, hatte der Landkreis im Dezember 1995 ein bundesweit bedeutsames Naturschutzprojekt gestartet. „Der Anstoß dazu kam aus der Kommunalpolitik“, sagt Kleine-Büning. Sie habe die Kreisverwaltung 1990 aufgefordert, zu klären, ob eine Aufnahme der Hammeniederung ins „Bundesförderprogramm zur Sicherung von Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ möglich sei. Schließlich handelt es sich bei der Fläche um eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Nordwestdeutschlands. Die Antwort: positiv. 1991 fiel das Startzeichen fürs Antragsverfahren. „Das war eine spannende Phase; wir wussten nicht, ob wir in die Förderung kämen; die Mauer war gefallen und auf einen Schlag konkurrierten wir mit ganz vielen Gebieten in Ostdeutschland“, erinnert er sich. Für das Verfahren konnte der Kreis auf Gutachten zurückgreifen, in die viele Daten der örtlichen Naturschützer eingeflossen waren. Teilweise stammten die Werte zu den Vogelbeständen aus den 1950er-Jahren, als sie von Paul Richter und Gert Lange erfasst wurden. Später lieferte die Daten der damalige Naturschutzbeauftragte Karsten Schröder, ein Mitbegründer der Biologischen Station Osterholz.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass ein anerkanntes gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet („GR-Gebiet“) förmlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden muss. Dabei habe das Herzstück der Niederung – das Breite Wasser – bereits seit 1963 unter Schutz gestanden. Andere Bereiche wie das Pennigbütteler Moor und die Wiesen und Weiden nordöstlich des Breiten Wassers seien ebenfalls schon in den 1980er-Jahren geschützt gewesen, berichtet der Amtsleiter. Zur gleichen Zeit sei die Niederung vom Land als Vogelschutzgebiet an die EU gemeldet worden.

Ein dickes Buch mit Auflagen

„1995 erhielten wir den Zuwendungsbescheid über umgerechnet 11,71 Millionen Euro für einen Zeitraum von zwölf Jahren“, so Kleine-Büning. Später sollte der Zeitraum auf 15 Jahre verlängert und die förderfähige Summe auf 16,23 Millionen Euro erhöht werden. Der Landkreis selbst brachte davon knapp 1,8 Millionen Euro auf. Nicht eingerechnet: alle Ausgaben, die nicht förderfähig waren, wie Personalkosten. Während der Förderphase musste der Kreis jährlich gut eine Million Euro dieser Summe in die Umsetzung stecken. „Und wir bekamen ein dickes Buch mit Auflagen“, so Kleine-Büning.

Bis der Wandel sichtbar wurde, verstrichen Jahre: „Das erste Jahrzehnt ging es vor allem um den Ankauf und den Tausch von Land; das war ein unglaublicher Kraftakt“ – der viele Kooperationspartner brauchte. Erst im nächsten Schritt hätten sie mit der sichtbaren Umsetzung begonnen, damit, den Zustand des Feuchtgebietes zu erhalten und zu verbessern. Der Landkreis habe dazu eng mit dem Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor gearbeitet. Dieser habe damals 724 Hektar Land in der Niederung besessen, das er ins Projekt einbrachte. Dadurch bestand die Möglichkeit, Überschwemmungsgebiete anzulegen, sogenannte Retentionsräume. Deren Wasserstände können durch neue Ein- und Auslaufbauwerke gesteuert werden. Außerdem renaturierte der Landkreis die Hamme-Altarme, legte Blänken und Senken an und schuf das „Schmale Wasser“.

Bei anderen Maßnahmen ging es darum, die Natur erlebbarer zu machen. Dafür wurde ein gesondertes Förderprogramm angezapft, das mit Mitteln der EU und des Landes ausgestattet war. „Das war eine Herausforderung für uns; scheue Tierarten durften nicht gestört und gleichzeitig sollte die Landschaft für die Menschen besser erschlossen werden.“ Neue Wegeverbindungen wurden geschaffen, andere aus der Nutzung genommen, zwei Brücken gebaut. „Außerdem wurden drei Aussichtstürme errichtet“, ergänzt Dominik Vinbruck.

Um die Nutzung eines solch großen Gebietes umzusteuern, sei eine Projektlaufzeit von 15 Jahren nicht ungewöhnlich, sagt Kleine-Büning. Allein die Verhandlungen mit den Landwirten seien langwierig gewesen, bestätigt Vinbruck: „Bei anfänglicher Skepsis ist das gut gelaufen; der Erfolg ist insbesondere der intensiven Kooperation von Politikern, Landwirten, Naturschützern, Jägern, Fischern, Behörden, Verbänden und verschiedensten Vereinen zu verdanken.“Abgeschlossen wird das Projekt nie sein. Zwar endete die Förderperiode 2009. Und die Übergangsphase, die sich anschloss, läuft langsam aus. Aber dann geht das Naturschutzgebiet in den Dauerbetrieb. Der müsse gemanagt werden. So müssten Grünlandflächen unter Nutzungsauflagen und zu verminderten Pachtpreisen an Landwirte verpachtet und die Retentionsräume gesteuert werden. Auch seien aus dem Naturschutzvorhaben einige neue Projekte hervorgegangen. Etwa die Frage, wie die Wasserstände in der Niederung mithilfe der Ritterhuder Schleuse umweltverträglicher gesteuert werden können. Bei allem kooperiert das mit dem Gebietsmanagement betraute Planungs- und Naturschutzamt auch mit der Biologischen Station Osterholz. Und die Arbeit lohnt sich: „Dass der Kranich hier brütet, ist ein schöner Erfolg“, sagt Johannes Kleine-Büning. Der Seeadler jage wieder in der Niederung. Auch gebe es regelmäßig Nachweise für den Fischotter. „Und für die Bekassine ist es eines der besten Brutgebiete Deutschlands“, zählt er ein paar Beispiele auf. „Es ist wirklich eines der tollsten Feuchtgebiete Nordwestdeutschlands“, stimmt ihm Vinbruck zu.

Zur Sache

Im Sucher: Flora und Fauna

Das Naturschutzgebiet Hammeniederung ist für viele Osterholzer das tägliche Erholungsgebiet. Zu Fuß, mit Rad oder Hund sind sie in diesem bedeutenden Feuchtgebiet Nordwestdeutschlands unterwegs. Die eigentlichen Bewohner entgehen dabei meist ihrem Blick. Unter dem Titel „Im Sucher“ wird die Redaktion mit Unterstützung der Biologischen Station Osterholz in den kommenden Monaten eine ganze Reihe dieser Tiere und Pflanzen in loser Folge vorstellen.