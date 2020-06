Dennis Zipter (links) und Torsten Rohde unterzeichneten den Vertrag für die neue Tourist-Info am Bahnhof. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. An der Glastür im Bahnhof wird noch gearbeitet. Vorsichtig zieht ein Werbeexperte die milchige Folie ab. Langsam wird sichtbar, was dort entsteht: der Bulle aus dem Logo der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Tagsüber wird die Tür zukünftig offenstehen und zu einem Besuch der neuen Touristikinformation der Kreisstadt einladen. „Es ist der Beginn einer neuen Ära“, sagt Bürgermeister Torsten Rohde, bei der Vertragsunterzeichnung mit Dennis Zipter. Zipter ist Inhaber der DB-Agentur OHZ im Bahnhof und will nun auch Besucher, Touristen und Interessierte über die Kreisstadt informieren. Stadtpläne sowie Flyer der Sehenswürdigkeiten und Veranstalter wird es in einer einladenden Atmosphäre geben. Und Zipter steht Besuchern mit seinen Mitarbeitern für ein Gespräch zur Verfügung.

Bei der Vereinbarung zwischen Dennis Zipter und der Stadt passt nach Ansicht der Beteiligten alles zusammen. „Ich mache die Touristikinformation gerne“, erklärt Zipter. Bei Kundengesprächen in der DB-Agentur sei immer wieder nach der Touristikinformation gefragt worden, so Zipter. Bisher bekamen die Besucher die unbefriedigende Auskunft, dass keine solche Einrichtung existiert. Zehn Jahre lang gab es eine Information am Marktplatz. Zwei Teilzeitkräfte der Stadtmarketinggesellschaft sorgten dort für touristische Angebotspakete, Verkauf von Tickets aller Art (Stadthalle, Moorexpress, Torfkahnfahrten und Scharmbecker Speeldeel) und für die Beratung von Besuchern der Stadt.

Dann zog die Info ins Rathaus um. Die Nachfrage ließ aber immer mehr nach. Die Sache wurde nach zwei Jahren ad acta gelegt. „Es kam dann immer wieder die Frage auf, wo diese wieder realisiert werden kann“, erinnert sich Torsten Rohde. Es wurde aber keine Lösung gefunden. Eine Reaktivierung im Rathaus war wegen erfolgter Umstrukturierungen nicht machbar. Zeitweise war der Schlauchturm im Gespräch. Doch die Grundfläche von neun Quadratmetern erwies als zu klein. „Der Bahnhof ist der logische Punkt dafür“, hat der Bürgermeister erkannt. Dort kämen viele Menschen an. „Es ist hier viel Durchlauf“, bestätigt Zipter.

Bei den Verhandlungen zwischen Dennis Zipter und der Stadt einigten sich beide Seiten zunächst auf einen zweijährigen Versuch. Es gibt aber schon die Tendenz, das Projekt weiterzuführen. „Wir haben jemanden gefunden, der es mit Liebe macht“, meint Horst Böttjer aus dem Gebäudemanagement der Stadtverwaltung. „Ich freue mich, dass wir das Projekt in Corona-Zeiten zusammen entwickeln konnten“, sagt Böttjer. Dennis Zipter will den neuen Service mit seinen aktuellen Mitarbeitern realisieren. Es ist nicht vorgesehen, neue Kräfte einzustellen.

Dennis Zipter möchte aus den angemieteten Räumen im Bahnhof so viel „herausholen, wie möglich“. Seine Kunden sollen sich wohlfühlen. Neben der DB-Agentur und der Tourist-Info betreibt er derzeit im Bahnhof einen DHL-Service. In Kürze werde er einen kompletten Postservice anbieten, kündigt Zipter an. Nur die Angebote der Postbank würden ausgeklammert. Leider mache der Eigentümer des Bahnhofsgebäudes außen nichts. „Das ist schade“, findet Zipter. Immerhin wird nun ein neues Schild an der Gebäudefront auf die neue Tourist-Information hinweisen.