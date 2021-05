Der mögliche Kreisel in Pennigbüttel könnte 22 oder sogar 26 Meter im Durchmesser haben. Viele glauben, dass die Verkehrssituation vor Ort damit übersichtlicher werden könnte. (WK)

Osterholz-Scharmbeck. Die Verkehrssituation und Straßenführung im Bereich der Pennigbütteler Grundschule ist seit vielen Jahren ein Thema in der Politik. Nun gibt es einen neuen Vorstoß, um die Übersichtlichkeit des Knotenpunktes zu verbessern. Am Platz, wo Pennigbütteler Straße, Im Dorfe und Unter den Linden zusammentreffen, könnte ein Kreisel entstehen.

Hans-Hermann Hattendorf von der Bürgerfraktionsgruppe will bei der Umgestaltung des Straßenbereichs Druck machen. Hattendorf verweist in seinem Antrag zur Tagesordnung für den Bau- und Umweltausschuss, dessen Mitglieder am Dienstag, 4. Mai, ab 16 Uhr in der IGS tagen, auf eine Verkehrsuntersuchung und zwei Audit-Berichte. Diese lägen „seit etlichen Monaten“ der Stadtverwaltung vor. "Wir bitten um sachgerechte Vorschläge zur endgültigen Verbesserung der Situation“, so der Wortlaut im Antrag der Fraktionsgruppe. Zudem ist Hattendorf bekannt, dass die dortige Verkehrssituation nicht dem „geltenden Regelwerk“ entspricht, wie er betont. Er und Fraktionskollegen hatten das Thema in den vergangenen Jahren immer wieder in verschiedenen Ausschusssitzungen zur Sprache gebracht. Es gab mehrere Ortstermine, um die Verkehrssicherheit im Bereich vor der Grundschule unter die Lupe zu nehmen.

Schon 2014 Thema

Unter anderem war der Kreisverkehr in Höhe der Grundschule schon im Mai 2014 ein Thema in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses (wir berichteten). Schon damals wurde diese Variante – auch seitens der Stadtverwaltung – als „optimale Lösung“ bezeichnet. Damals wies Hans-Hermann Hattendorf darauf hin, dass der Fußgängerüberweg Unter den Linden wegen der dort abknickenden Vorfahrt auf der K5 nicht der Straßenverkehrsordnung entspreche. Und anlässlich einer Verkehrsschau wurde gar beschlossen, dass Stadt und Landkreis gemeinsam die Kreisverkehr-Lösung prüfen sollten. Danach kehrte wieder Ruhe ein.

Sieben Jahre danach soll das Ergebnis eines sogenannten Auditprozesses endlich Klarheit bringen, wie die Stadt ankündigt. Die Verwaltung hofft auf „optimale Ergebnisse im Sinne einer objektiven, sachlichen Planung“. Ein ähnliches Vorgehen sei auch bei Entwurfsplanungen im Zuge von Landes- und Bundesstraßen erforderlich.

Optimierungsbedarf

In der Vorplanung soll anhand eines Bestandsaudit der aktuelle Zustand der bestehenden Verkehrsanlagen speziell unter den Belangen der Verkehrssicherheit bewertet werden, schlägt die Verwaltung vor. So könne eine mögliche Umbauentscheidung nachvollziehbar begründet werden. Das tatsächliche Unfallgeschehen werde zwar auch berücksichtigt, jedoch liege der Fokus auf dem Unfallpotenzial. Daraus wiederum ergebe sich für den zuständigen Straßenbaulastträger die Möglichkeit, zu handeln, bevor es zu einem auffälligen Unfallgeschehen komme, sind die Vertreter der Stadtverwaltung überzeugt.

Herausgekommen ist schon jetzt, dass es deutlichen Optimierungsbedarf gibt. Die Sicherung des Schulwegs sei ebenso zu beachten wie eine Minimierung von Konfliktpunkten für Autos, Radfahrer und Fußgänger, so die Erkenntnis. Das funktioniere am besten mit einem Mini-Kreisel, lautet das Fazit der Untersuchung. Dieser könnte einen Durchmesser von 22 Metern sowie eine befahrbare Mittelinsel haben. Die Empfehlung sieht gar einen 26 Meter weiten Kreisel vor. Seine Mittelinsel soll im normalen Verkehrsfluss nicht überfahrbar sein.

Die Verwaltung bevorzugt die größere Variante. "Nach derzeitigem Stand werden die Kosten auf circa 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Zur Vorbereitung der eigentlichen Planung will sich die Stadt mit der Kreisverwaltung Osterholz als beteiligten Straßenbaulastträger in Verbindung setzen. Eine Umsetzung ist „mittel- bis langfristig“ angestrebt. Die Verwaltung beabsichtigt zudem, im Dialog "kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation zu prüfen und zu erproben", wie es in der Sitzungsvorlage heißt.