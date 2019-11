Der Landkreis Cuxhaven hat eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb genommen. (Andreas Palme)

Hoope. „Der Landkreis hat 'ne Neue“– etwas flapsig und mit einer Prise Galgenhumor kommentierten Kraftfahrer, die auf der L 135 in Hoope zu schnell unterwegs waren, die neueste Errungenschaft des Landkreises Cuxhaven. In Höhe der Fuchsbergstraße wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb genommen. Seit dem 13. November wird dort die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 in beide Fahrtrichtungen überprüft. Der Landkreis setze das ortsveränderliche Gerät im Rahmen eines einjährigen Probebelaufes seit dem 17. Oktober im gesamten Kreisgebiet ein, hieß es seitens der Bußgeldstelle Cuxhaven auf Nachfrage. Der Blitzer ist auf einem Anhänger montiert, dessen Räder und Deichsel zum Messbetrieb angeklappt werden. Messgeräte dieser Bauart sind schon in weiteren Landkreisen im Norden anzutreffen und verblüffen viele Kraftfahrer vor allem mit der hohen Reichweite der Messung in zwei Fahrtrichtungen.