Abdelhafid Catruat, Driton Veliu, Susanne Stelljes, Jörg Fanelli-Falcke und Andreas Reddig (v.l.) gehören zum Vorstandsteam des Vereins für europäische und (nord-)afrikanische Verständigung. (Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Abdelhafid Catruat ist in Osterholz-Scharmbeck gut bekannt. Der ehemalige Mitarbeiter des Jugendhauses am Pumpelberg hat über viele Jahre bei der Verständigung zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen in der Kreisstadt seinen Beitrag geleistet. Catruat kommt gebürtig aus der marokkanischen Stadt Al Hoceima, der Hauptstadt der Provinz Al Hoceima in der Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Seiner Heimatregion war Catruat immer sehr verbunden. Deshalb hat er sich auch von Osterholz-Scharmbeck aus gern für die Pflege internationaler Beziehungen eingesetzt. Zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern einer Reisegruppe nach Al Hoceima hat er nun einen Verein gegründet, um über Fördermittel bestimmte Institutionen in Al Hoceima unterstützen zu können.

2016 hatte Catruat eine Delegation aus Al Hoceima für einen einwöchigen Besuch in Osterholz-Scharmbeck begeistert. Damals organisierte die Kulturbeauftragte der Stadt, Susanne Stelljes, verschiedene Betriebsbesichtigungen unter anderem bei Faun in Heilshorn, beim Kreiskrankenhaus und bei Airbus in Bremen. In dieser Zeit entstand ein enger Kontakt zu Mohamed Boudra, dem Bürgermeister der 57 000 Einwohner zählenden Stadt Al Hoceima, der auch als Präsident der Vereinigung der Präsidenten der Gemeinderäte in Marokko fungiert, eine Stellung, die mit der eines Ministers vergleichbar ist. Bei dem Delegationsbesuch war Boudra auch mit dem ehemaligen Stadtrat Jörg Fanelli-Falcke, dem Leiter der Krankenpflegeschule des Kreiskrankenhauses, Andreas Hinz, und dem Kontaktbeamten der Polizeiinspektion Osterholz, Andreas Reddig, zusammengetroffen.

Im Mai diesen Jahres nun lud Boudra im Gegenzug eine Gruppe Interessierter nach Al Hoceima ein. „Unsere Zusammensetzung war eher zufällig. Eine bunt gemischte Gruppe, die sich auf Anhieb kreativ ergänzt hat“, berichtete Susanne Stelljes, die jetzt bei der Vereinsgründung zur ersten Vorsitzenden gewählt wurde. „Kein Mensch braucht Motivation durch die Peitsche. Der gemeinschaftliche Grundgedanke, international etwas zu bewegen, treibt jeden einzelnen von uns an. Wir sind mit Energie und Leidenschaft dabei und freuen uns auf viele verbindenden Kooperationen mit Al Hoceima“, führte Stelljes weiter aus. „Gesellschaftspolitisch tut sich im Moment sehr viel in Marokko. Das ganze Land ist in Aufbruchstimmung. Unsere Gruppe hat verschiedene Einrichtungen, wie das Krankenhaus, ein Seniorenheim und ein SOS-Kinderdorf besuchen dürfen. Das alles hat uns so beeindruckt, dass wir beschlossen haben, diese Einrichtungen durch unterstützende Maßnahmen zu fördern“, erläuterte Susanne Stelljes.

Mit dem Vereinsnamen „Verein für europäische und (nord-)afrikanische Verständigung (Ve(n)aV) wollen die Mitglieder auch die Marschrichtung vorgeben. „Unsere Mitglieder kommen aus Polen, Deutschland, Albanien und Marokko. Wir wollen uns für internationale Verständigung und Hilfe einsetzen, gern auch über Nordafrika hinaus. Deshalb haben wir „Nord“ in Klammern gesetzt – um anzudeuten, dass wir uns in unserer Hilfeleistung nicht einschränken lassen möchten“, erläuterte Andreas Reddig, zweiter Vorsitzender. Außer ihm und Susanne Stelljes gehören Jörg Fanelli-Falcke (Schatzmeister), Andreas Hinz (Schriftführer) und die Beiräte Magdalena Antonowitzsch, Abdelhafid Catruat und Driton Veliu zum Grundungsteam.