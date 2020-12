Marco Ehrichs nach seiner Wahl zum neuen allgemeinen Vertreter des Hamberger Samtgemeindebürgermeisters. (Peter von Döllen)

Hambergen. Marco Ehrichs ist ab April 2021 neuer allgemeiner Vertreter des Hamberger Samtgemeindebürgermeisters Reinhard Kock; er tritt damit die Nachfolge von Friedhelm Lütjen an, der sich Ende März in den Ruhestand begibt. Reinhard Kock hat von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht. „Marco Ehrichs hat eine große Erfahrung“, begründete Kock. Er habe auch gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen könne und wolle. Die Ratsmitglieder der Samtgemeinde schlossen sich dem Vorschlag einstimmig an. „Wir kennen Marco Ehrichs schon lange und denken, dass er der Geeignetste dafür ist“, erklärte Wilfried Fischer (SPD). „Das ist ein wichtiger Schritt für die Samtgemeinde“, findet Dieter Langmaack (CDU). Ehrichs habe bisher eine tolle Arbeit gemacht.

Marco Ehrichs dankte für das Vertrauen, das ihm die Ratsleute und der Verwaltungschef entgegenbringen. „Ich gehe die Aufgabe mit gehörigem Respekt an“, erklärte er. Ehrichs lobte seinen Vorgänger Friedhelm Lütjen, der „große Fußspuren hinterlässt“. In Zukunft solle die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden. Die künftige Verwaltungsstruktur sieht ein Modell mit neuen Fachbereichsleitern vor; es soll kommendes Jahr in Kraft treten und umgesetzt werden. „Ich freue mich auf die Arbeit, auch mit dem neuen Rat“, sagte Ehrichs.

Der künftige Vizechef im Hamberger Rathaus arbeitet seit 1993 bei der Samtgemeinde Hambergen als Verwaltungsfachangestellter. 1999 wurde er Vertreter des Abteilungsleiters in der Ordnungs- und Sozialabteilung. Seit Dezember 2013 ist er Kämmerer der Samtgemeinde und somit Leiter der Finanz- und Schulabteilung. Mit Bestehen der zweiten Angestelltenprüfung hat Ehrichs die Befähigung zur Übernahme von Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes erlangt. „Marco Ehrichs verfügt über eine umfassende fachliche Kompetenz und breite Berufserfahrung. Er kennt die Abläufe und Strukturen innerhalb der Samtgemeindeverwaltung und arbeitet sehr vertrauensvoll mit den Vorgesetzten, Mitarbeitern und den politischen Gremien der Samtgemeinde Hambergen zusammen“, wird Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock in der Vorlage der Verwaltung zitiert, der hinzufügte: „Er genießt meinerseits das uneingeschränkte Vertrauen.“