Gerd Sasse (rechts) gab die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Bramstedt nach 19 Jahren in jüngere Hände ab. Michael Czaykowski (Mitte) ist jetzt Ortsbrandmeister, Marco Wiecke sein Stellvertreter. (Andreas Palme)

Bramstedt. Die Ortsfeuerwehr Bramstedt hat eine neue Führungsspitze gewählt. Ortsbrandmeister ist jetzt Michael Czaykowski, zu seinem Stellvertreter wählte die Versammlung Marco Wiecke. Damit scheidet der bisherige Ortsbrandmeister Gerd Sasse nach 19 Jahren an der Spitze der Ortswehr aus. Sasse kandidierte nicht erneut für das Ehrenamt, „denn 19 Jahre sind genug“.

Der neue Ortsbrandmeister Michael Czaykowski ist 38 Jahre alt und seit 1991 in der Feuerwehr. Er war bisher stellvertretender Wehrführer und Abschnittsjugendwart. Darüber hinaus bekleidet der engagierte Brandschützer seit einem Jahr das Amt des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters in Hagen. Sein Stellvertreter an der Spitze des Ortskommandos ist jetzt Marco Wiecke. Der 46-Jährige engagiert sich seit 1986 im Brandschutz und betätigte sich 13 Jahre lang als Atemschutzwart sowie vier Jahre als Gruppenführer.

Beide haben ambitionierte Ziele. „Wir wollen die Beteiligung an den Übungsdiensten verbessern“, betonten sie nach ihrer Wahl, und so dürfen sich die Mitglieder der Bramstedter Wehr auf eine neue „Führungskultur“ freuen. Der scheidende Wehrführer trennt sich gern von der Führungsposition. „Die Aufgaben haben stark zugenommen“, erklärte Gerd Sasse, der diese Verantwortung nun in jüngere Hände legt. 2001 hatte Sasse den Ortsbrandmeister Karl-Wilhelm Schnars abgelöst und seither viel erlebt. Neben einer Katzenrettung aus einem Baum zählte Sasse Unfälle, große und kleine Brände sowie Beteiligungen an Waldbrandpatroullien und Hochwassereinsätze auf. Als „mordsanstrengend“ bezeichnete der scheidende Ortsbrandmeister den Bau des Gerätehauses.

Gerd Sasse will dem Löschwesen aber weiterhin verbunden bleiben. So engagiert er sich auch zukünftig in der Nachwuchsausbildung. Als Gemeindeausbilder in der Truppmannschulung ist seine Expertise nach wie vor gefragt. Hagens Bürgermeister Andreas Wittenberg (parteilos) dankte dem scheidenden Ortsbrandmeister für seine fast 20 Jahre währende Arbeit.

Acht Alarmierungen

In seinem letzten Rückblick auf das Einsatzgeschehen bilanzierte Sasse acht Brand- und neun Hilfeleistungseinsätze sowie eine Kreisfeuerwehrübung. Die Ortswehr hat derzeit 32 Aktive, die sich während der Übungsdienste jedoch rar machten. „ Die Beteiligung war schlecht“, gab Sasse denn auch unumwunden zu und forderte, ebenso wie der Bürgermeister, ein stärkeres Engagement.

Bei den Wahlen zum Ortskommando wurde Miriam Schwertner als Jugendwartin wiedergewählt. Erster Gruppenführer ist der neue Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter ist Kai Bühring. Die zweite Gruppe führt der stellvertretende Ortsbrandmeister. Miriam Schwertner, die während der Versammlung zur Hauptfeuerwehrfrau befördert wurde, ist seine Vertretung. Schließlich regte Karl-Wilhelm Schnars die Ernennung von Gerd Sasse zum Ehrenbrandmeister an.